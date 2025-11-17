«Магнит» запустил в Москве сервис для оплаты товаров в приложении — минуя кассы

Он работает в десяти магазинах «у дома».Источник: «Магнит»Сервис называется «Касса в телефоне», рассказал ритейлер. Компания будет тестировать его в течение нескольких месяцев, а затем решит, масштабировать ли проект на все магазины.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно быть участником программы лояльности «Магнит Плюс» и пользователем мобильного приложения «Магнита».На входе в магазин покупателю нужно отсканировать специальный QR-код, а после выбора товаров — их штрихкоды, уточняет Shopper's. Банковская карта привязана в приложении, и оплата происходит «в одно касание».На старте с помощью сервиса нельзя купить весовые продукты, товары с возрастными ограничениями и некоторые другие позиции. В будущем «Магнит» планирует снять эти ограничения.«Касса в телефоне» — собственная разработка, отметил ритейлер. В дальнейшем компания планирует интегрировать в сервис персональное промо и предложения на основе истории покупок пользователя. В будущем сервис «может стать технологической базой для открытия магазинов без касс и кассиров».#новости #магнит