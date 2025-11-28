Минпромторг обновил перечень товаров для «параллельного импорта» — из него убрали средства для ухода за зубами Biorepair и Oral-B

Но добавили медицинские изделия под брендом A&D. Минпромторг утвердил изменения в списке товаров, предназначенных для «параллельного импорта», пишет ТАСС. Часть положений вступает в силу в день публикации приказа, остальные — через шесть месяцев.Из перечня исключили средства для ухода за полостью рта Biorepair и Oral-B, краску и печатную технику Ricoh, электробритвы Braun, игрушки Spin Master, приёмники Trimble, а также бренды Torneo и Amazone. При этом в список добавили бренд медицинских изделий A&D.Минпромторг предложил обновить список товаров для «параллельного импорта» в июле 2025 и убрать из него Biorepair и Oral-B. За январь-июль 2025 года по «параллельному импорту» в Россию ввезли товаров на $14,6 млрд, сообщал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Прогноз на весь год — $25 млрд.Правительство легализовало «параллельный импорт» — ввоз товаров без разрешения правообладателя, весной 2022 года.#новости