Данила Бычков
Ритейл

Минпромторг обновил перечень товаров для «параллельного импорта» — из него убрали средства для ухода за зубами Biorepair и Oral-B

Но добавили медицинские изделия под брендом A&D.

  • Минпромторг утвердил изменения в списке товаров, предназначенных для «параллельного импорта», пишет ТАСС. Часть положений вступает в силу в день публикации приказа, остальные — через шесть месяцев.
  • Из перечня исключили средства для ухода за полостью рта Biorepair и Oral-B, краску и печатную технику Ricoh, электробритвы Braun, игрушки Spin Master, приёмники Trimble, а также бренды Torneo и Amazone. При этом в список добавили бренд медицинских изделий A&D.
  • Минпромторг предложил обновить список товаров для «параллельного импорта» в июле 2025 и убрать из него Biorepair и Oral-B.
  • За январь-июль 2025 года по «параллельному импорту» в Россию ввезли товаров на $14,6 млрд, сообщал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Прогноз на весь год — $25 млрд.
  • Правительство легализовало «параллельный импорт» — ввоз товаров без разрешения правообладателя, весной 2022 года.

