Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Ритейл

Госдума продлила действие параллельного импорта до конца 2026 года

Он работает с весны 2022 года.

  • Госдума приняла законопроект во втором и третьем, окончательном чтении.
  • Если документ утвердит Совфед и подпишет президент, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
  • Правительство легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя — весной 2022 года.
  • Список брендов Минпромторг всё время пересматривает. Например, в ноябре 2025 года из него убрали средства для ухода за зубами Biorepair и Oral-B.
  • За январь-июль 2025 года по «параллельному импорту» в Россию ввезли товаров на $14,6 млрд, сообщал глава Минпромторга Антон Алиханов. Прогноз на весь год — $25 млрд.

#новости #параллельныйимпорт

19
2
1
32 комментария