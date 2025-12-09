Госдума продлила действие параллельного импорта до конца 2026 года

Он работает с весны 2022 года. Госдума приняла законопроект во втором и третьем, окончательном чтении.Если документ утвердит Совфед и подпишет президент, он вступит в силу с 1 января 2026 года.Правительство легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя — весной 2022 года.Список брендов Минпромторг всё время пересматривает. Например, в ноябре 2025 года из него убрали средства для ухода за зубами Biorepair и Oral-B.За январь-июль 2025 года по «параллельному импорту» в Россию ввезли товаров на $14,6 млрд, сообщал глава Минпромторга Антон Алиханов. Прогноз на весь год — $25 млрд.#новости #параллельныйимпорт