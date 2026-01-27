Amazon закроет физические магазины под брендами Amazon Go и Fresh — часть переформатируют в торговые точки другой его сети

Компания развивала Amazon Go без касс и продавцов с 2018 года, магазины Fresh — с 2020-го.Источник: Brittany Murray / Orange County Register / Zuma Press / WSJКомпания рассказала об изменениях в своём блоге. CNN Business уточняет, что закрытия затронут около 70 торговых точек в США. Компания объяснила, что пока не смогла создать «по-настоящему уникальный клиентский опыт с правильной экономической моделью», необходимой для масштабирования.Некоторые магазины переформатируют в Whole Foods Market. Эту сеть супермаркетов здорового питания Amazon купил в 2017 году. По словам компании, она насчитывает более 550 магазинов.В течение «нескольких лет» Amazon планирует открыть более 100 точек под этим брендом и в формате небольших магазинов Whole Foods Market Daily Shop. Как отмечает Reuters, компания делает ставку на более «премиальные бренд» для конкуренции с ритейлерами вроде Walmart и Kroger.Доставка продуктов, в том числе день в день, останется. Компания тестирует и другие форматы: например, планирует построить гипермаркет в стиле Walmart недалеко от Чикаго. Технология Just Walk Out для покупок без касс, которую использовали в магазинах Go и Fresh, продолжит использоваться сторонними компаниями.Amazon открыл свой первый полностью автоматизированный магазин Amazon Go без кассовых аппаратов и продавцов в 2018 году. Магазины Amazon Fresh с «умными» тележками, цифровыми ценниками и помощником Alexa появились в 2020-м.#новости #amazon