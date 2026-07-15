Сеть магазинов косметики Oomph, которая открылась вместо ушедшей из России Lush, собралась податься на банкротство

У неё шесть магазинов в Москве. Источник: OomphООО «Лист», управляющее сетью Oomph, 14 июля 2026 года опубликовало на Федресурсе объявление о намерении обанкротиться, пишет «Коммерсантъ».Кредиторы компании — инспекция ФНС по Москве и оператор московского ТЦ «Авиапарк». В Oomph, ФНС и «Авиапарке» на запросы издания не ответили.Сеть Oomph открылась в 2022 году, она принадлежит предпринимателю Дмитрию Азарову, который развивал в России магазины британской косметической сети Lush.Концепция у Oomph такая же, как и у Lush: косметика для ухода с коротким сроком хранения. В ассортименте есть в том числе бомбочки для ванн. Эта позиция — один из наиболее узнаваемых продуктов Lush.Сейчас в Москве открыто шесть магазинов Oomph. Также у компании есть производственная площадка в подмосковном Домодедово, где раньше был завод Lush. Выручка ООО «Лист» в 2025 году снизилась на 12% год к году — до 246,3 млн рублей, чистый убыток вырос более чем в шесть раз — до 35,5 млн рублей, следует из данных СПАРК, которые приводит «Ъ».#новости #lush #oomph