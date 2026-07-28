Johnson & Johnson договорилась выплатить около $5,5 млрд для урегулирования исков из-за присыпки — клиенты жаловались, что она вызывает рак

Соглашение может положить конец судебным тяжбам, которые преследовали компанию 15 лет, пишет Bloomberg.Источник: Mike Segar / ReutersJohnson & Johnson заявила о готовности выплатить около $5,5 млрд для урегулирования исков, связанных с детской присыпкой на основе талька, пишет Reuters. Истцы считают, что продукт содержал следы асбеста, который, по данным ВОЗ, вызывает онкологические заболевания. Асбест часто залегает рядом с тальком.Соглашение затронет около 76 тысяч исков. Компания рассчитывает выплатить $3 млрд в 2027 году и остальное в 2028-м. Сумма может вырасти в зависимости от того, сколько человек примут участие в урегулировании.Предложенное соглашение касается исков о раке яичников и позволит урегулировать подавляющее большинство оставшихся претензий к компании, отмечает Bloomberg. По его словам, большинство дел о том, что тальк стал причиной мезотелиомы, уже урегулированы.В J&J называют претензии «безосновательными». Но компания готова пойти на соглашение, чтобы завершить судебные тяжбы. Компания прекратила поставлять продукт с тальком в США и Канаду в 2020 году и полностью отказалась от него в 2023-м, перейдя на производство присыпки на основе кукурузного крахмала.Как пишет FT, соглашение станет победой для J&J, которая в 2023 году предлагала урегулировать спор за $8,9 млрд. До этого компания также пыталась решить вопрос с помощью сложной схемы банкротства, добавляет издание. Но эти попытки суды отклоняли.#новости