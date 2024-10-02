Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Мнения
Маркетплейсы
Личный опыт
Техника
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

Apple представит iPhone SE без кнопки «Домой» в начале 2025 года — Bloomberg

Компания может обновить модель впервые с 2022 года.

  • Apple готовится показать iPhone SE следующего поколения в начале 2025 года вместе с обновлёнными iPad, рассказали источники Bloomberg.
  • По данным агентства, у смартфона не будет кнопки «Домой», но модель будет поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence. Внешне же обновлённый iPhone SE будет напоминать iPhone 14.
  • Представитель Apple отказался от комментариев.
  • Обновление поможет компании конкурировать на рынке бюджетных смартфонов, особенно в Китае, отмечает Bloomberg. В мае 2024-го MacRumors со ссылкой на инсайдеров писало, что Apple планирует сохранить цену на iPhone SE в пределах $500.
  • В начале сентября 2024 года источники Nikkei Asia рассказали, что Apple откажется от LСD-дисплеев на iPhone SE в пользу OLED. Последними якобы оснастят все модели iPhone, которые будут поступать в продажу с 2025 года.

#новости #iphone

44
22
36
36 комментариев
Albert Torkhov

А в России скоро сделают е-мобиль на двс

3
1
Ответить
Севернее Северной Кореи

В России должны вот-вот колесо изобрести с велосипедом вновь.

Ответить
Максим Исаев

Да тут еще хрен знает, чье достижение смешнее

Ответить
Лапти Паладина

SE (4,7) по 500 баксов, конкурировать в бюджетном сегменте Китая :D

3
Ответить
шатал устоев

Возможно вы упустили, что в китае средняя зарплата уже почти втрое выше россии..

4
Ответить
Бинарный Ёж

Не, эпплу с жалким подобием ОС вместо полноценного андроида еще далеко до Китая.

1
Ответить
Гамарджобов

Автоконцерн Dacha представит модель Sunredo без кнопки «Громкость на руле» в начале 2025 года — Румынские СМИ

Па данным независимых румынских СМИ, автоконцерн Dacha выпустит модель Dacha Sunredo без кнопки громкости на руле уже в январе 2025 года! Владельцы инновационных автомобилей смогут регулировать громкость звука непосредственно с встроенной в автомобиль автомагнитолы. Это невероятный технологический прорыв стал возможен благодаря применению машинного обучения

2
Ответить