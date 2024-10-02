Apple представит iPhone SE без кнопки «Домой» в начале 2025 года — Bloomberg

Компания может обновить модель впервые с 2022 года.Apple готовится показать iPhone SE следующего поколения в начале 2025 года вместе с обновлёнными iPad, рассказали источники Bloomberg.По данным агентства, у смартфона не будет кнопки «Домой», но модель будет поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence. Внешне же обновлённый iPhone SE будет напоминать iPhone 14.Представитель Apple отказался от комментариев.Обновление поможет компании конкурировать на рынке бюджетных смартфонов, особенно в Китае, отмечает Bloomberg. В мае 2024-го MacRumors со ссылкой на инсайдеров писало, что Apple планирует сохранить цену на iPhone SE в пределах $500.В начале сентября 2024 года источники Nikkei Asia рассказали, что Apple откажется от LСD-дисплеев на iPhone SE в пользу OLED. Последними якобы оснастят все модели iPhone, которые будут поступать в продажу с 2025 года.#новости #iphone
А в России скоро сделают е-мобиль на двс
В России должны вот-вот колесо изобрести с велосипедом вновь.
Да тут еще хрен знает, чье достижение смешнее
SE (4,7) по 500 баксов, конкурировать в бюджетном сегменте Китая :D
Возможно вы упустили, что в китае средняя зарплата уже почти втрое выше россии..
Не, эпплу с жалким подобием ОС вместо полноценного андроида еще далеко до Китая.
Автоконцерн Dacha представит модель Sunredo без кнопки «Громкость на руле» в начале 2025 года — Румынские СМИ
Па данным независимых румынских СМИ, автоконцерн Dacha выпустит модель Dacha Sunredo без кнопки громкости на руле уже в январе 2025 года! Владельцы инновационных автомобилей смогут регулировать громкость звука непосредственно с встроенной в автомобиль автомагнитолы. Это невероятный технологический прорыв стал возможен благодаря применению машинного обучения