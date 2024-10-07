iOS 18.1 с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence выйдет 28 октября 2024 года — Bloomberg

Компания представила свою ИИ-систему ещё в июне 2024 года.В июле обозреватель Bloomberg и инсайдер Apple Марк Гурман писал, что ИИ-функции в iOS 18 появятся «не раньше» октября. Теперь сообщил дату.Компания повременила с запуском ИИ-функций, чтобы устранить основные ошибки и убедиться, что облачные серверы выдержат нагрузку, которую пользователи создадут в первые дни релиза.Среди первых функций, судя по выпущенной бета-версии, могут быть доступны приоритизация писем в почте, улучшенный поиск по фотографиям и «умный» поиск по видео. В iOS 18.2 должны добавить возможность создавать пользовательские эмодзи Genmoji и поддержку ChatGPT.Источник фото: Tom's GuideС Apple Intelligence будут совместимы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на чипе А17 Pro, iPhone 16 и 16 Plus на чипе А18, а также 16 Pro и 16 Pro Max на чипе А18 Pro.#новости #apple
Эмэйзинг.
нужно больше дитейлз
У меня сёдня весь день висишка тупит и глючит. Я уникален, как продукты Эпол, или нас таких много?
Ты не одинок, но висишка виснет волнами уже давно
Да, тормозит и такое уже не первый месяц (иногда нормально, но часто все виснет).
им давно пора масштабироваться. не вывозит текущая инфраструктура нагрузку.
Есть такое, глючит