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Полина Лааксо
Apple

iOS 18.1 с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence выйдет 28 октября 2024 года — Bloomberg

Компания представила свою ИИ-систему ещё в июне 2024 года.

  • В июле обозреватель Bloomberg и инсайдер Apple Марк Гурман писал, что ИИ-функции в iOS 18 появятся «не раньше» октября. Теперь сообщил дату.
  • Компания повременила с запуском ИИ-функций, чтобы устранить основные ошибки и убедиться, что облачные серверы выдержат нагрузку, которую пользователи создадут в первые дни релиза.
  • Среди первых функций, судя по выпущенной бета-версии, могут быть доступны приоритизация писем в почте, улучшенный поиск по фотографиям и «умный» поиск по видео. В iOS 18.2 должны добавить возможность создавать пользовательские эмодзи Genmoji и поддержку ChatGPT.
Источник фото: Tom's Guide
Источник фото: Tom's Guide
  • С Apple Intelligence будут совместимы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на чипе А17 Pro, iPhone 16 и 16 Plus на чипе А18, а также 16 Pro и 16 Pro Max на чипе А18 Pro.

#новости #apple

25
25 комментариев
Слегка Придурковатый

Эмэйзинг.

5
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Mystery Di

нужно больше дитейлз

1
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Слегка Придурковатый

У меня сёдня весь день висишка тупит и глючит. Я уникален, как продукты Эпол, или нас таких много?

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Никита Мардюков

Ты не одинок, но висишка виснет волнами уже давно

3
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Dmitry

Да, тормозит и такое уже не первый месяц (иногда нормально, но часто все виснет).

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Андрей Комягин

им давно пора масштабироваться. не вывозит текущая инфраструктура нагрузку.

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oleg.pimenov

Есть такое, глючит

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