Apple представила новый iPad mini на процессоре A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro

Цена — от $499. О выпуске iPad mini компания сообщила на своём сайте. Это первое обновление устройства с 2021 года, отмечает The Verge.Дизайн iPad mini не изменился, появились только новые варианты расцветок — фиолетовый и синий.Внутри — процессор A17 Pro (как в iPhone 15 Pro, которые компания представила в 2023 году). Также Apple обновила чип Wi-Fi и порт USB-C, который стал вдвое быстрее, чем в предыдущей версии (10 Гбит/с). Кроме того, устройство получило поддержку стилуса Pencil Pro.iPad mini будет поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence, отметили в компании. Однако они пока не появились в iPadOS.Устройство доступно для предзаказа по цене от $499 за версию на 128 ГБ (около 48 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 октября). Продажи начнутся 23 октября 2024 года.#новости #apple #ipadmini
а в этот момент negro обчищают очередной магазинчик
Дизайн не меняется потому что прогресс закончился. Так что через год мы их скопируем и у нас будут российские планшеты и смартфоны по дешёвке 💁♀️📱
Так вроде уже, разве нет?
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/11/2015/563ca4de9a79478f654bcd28
Ну хоть цвет поменяли, молодцы
С, Зади нужно две камеры
Где вы такие анекдоты берете, интересно даже 😄