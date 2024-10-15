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Артур Томилко
Apple

Apple представила новый iPad mini на процессоре A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro

Цена — от $499.

  • О выпуске iPad mini компания сообщила на своём сайте. Это первое обновление устройства с 2021 года, отмечает The Verge.
  • Дизайн iPad mini не изменился, появились только новые варианты расцветок — фиолетовый и синий.
Apple представила новый iPad mini на процессоре A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro
Apple представила новый iPad mini на процессоре A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro
  • Внутри — процессор A17 Pro (как в iPhone 15 Pro, которые компания представила в 2023 году). Также Apple обновила чип Wi-Fi и порт USB-C, который стал вдвое быстрее, чем в предыдущей версии (10 Гбит/с). Кроме того, устройство получило поддержку стилуса Pencil Pro.
  • iPad mini будет поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence, отметили в компании. Однако они пока не появились в iPadOS.
  • Устройство доступно для предзаказа по цене от $499 за версию на 128 ГБ (около 48 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 октября). Продажи начнутся 23 октября 2024 года.

#новости #apple #ipadmini

1616
64
64 комментария
debil
9
3
1
Ответить
Mystery Di

а в этот момент negro обчищают очередной магазинчик

3
Ответить
Запопу Кусь

Дизайн не меняется потому что прогресс закончился. Так что через год мы их скопируем и у нас будут российские планшеты и смартфоны по дешёвке 💁‍♀️📱

7
Ответить
Иван Дэвидсон

Так вроде уже, разве нет?

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/11/2015/563ca4de9a79478f654bcd28

www.rbc.ru
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7
1
1
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David M

Ну хоть цвет поменяли, молодцы

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Андрей Назаров

С, Зади нужно две камеры

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تقي

Где вы такие анекдоты берете, интересно даже 😄

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