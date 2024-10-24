Apple выпустила бета-версию iOS 18.2 для разработчиков — с дополнительными функциями Apple Intelligence и поддержкой ChatGPT

Точной даты выхода публичной версии нет, но компания собиралась выпустить её до конца 2024 года.В iOS 18.2 доступен генератор изображений Image Playground — он создаёт картинки по текстовому запросу в мультяшном стиле, пишет 9toMac.По схожему принципу работает функция Image Wand в «Заметках»: чтобы получить изображение, нужно написать запрос или сделать набросок с помощью Apple Pencil, добавляет Macrumours.Появилась функция генерации эмодзи по текстовому запросу — Genmoji. Их можно будет использовать в iMessage. Например, редактор Macrumours создал разные сюжеты с самим собой.Источник: MacrumoursПоддержку ChatGPT от OpenAI можно включить в настройках — в разделе Apple Intelligence & Siri. С ней Siri сможет передать чат-боту запросы, которые не может выполнить сама, и помочь с анализом фотографий и документов.Редактор Macrumours попросил Siri объяснить, что изображено на странице сайта. С его разрешения ассистент отправил скриншот в ChatGPT и выдал ответ.Источник: MacrumoursНа запрос «Напиши сценарий для видео про Apple Intelligence» ИИ предложил готовый текст с тайм-кодами. При желании его можно переписать или улучшить. Как — подскажет ChatGPT: например, добавить больше технических деталей и слова разработчиков Apple или поднять тему конфиденциальности данных.Источник: MacrumoursМожно также попросить нейросеть переписать готовый текст — например, в более официальном стиле или, наоборот, задорном ключе.Владельцы новых iPhone 16 и iPhone 16 Pro, помимо этого, получат доступ к функциям Visual Intelligence: смогут спрашивать ИИ об объектах в объективе камеры.iOS 18.1 с поддержкой первых ИИ-функций Apple Intelligence должна выйти 28 октября 2024 года. С ними будут совместимы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.Среди поддерживаемых языков на старте предусмотрен только «Английский (США)». В iOS 18.2 будут и другие его варианты: австралийский, британский, канадский, новозеландский и южноафриканский. В 2025 году планируют добавить такие языки, как китайский, французский, японский, испанский, немецкий, итальянский, корейский, португальский и вьетнамский.9toMac пишет, что протестировать функции Apple Intelligence можно будет и из других регионов — выставив в настройках системы поддерживаемый язык. Однако в странах ЕС и Китае система не заработает из-за регулирования.#новости #apple
Андройдо свидетели, что с лицом?
Что с доступом к NFC?
Андроидосвидетели на своих пикселях и гэлэкси уже год-два как с этими эмэйзинг-функциями сидят, доброе утро.
Нам нужно создавать свои ОС и свои смартфоны, а не смотреть в сторону американцев 💁♀️
И это абсолютно реально, т.к. прогресс в чипах и смартфонах закончился. Они уже лет 10 не прогрессируют. Там планковская величина. (Я не совсем знаю что это такое, но короче дальше делать не получается.) Так что мы вполне можем всё это скопировать и у нас будут свои российские смартфоны 💁♀️
Похоже, скоро останусь без работы - буду просто нажимать кнопку «сгенерировать» и получать зарплату
Зарплата тоже будет рисоваться
Работаю сис админом
Наверное 30% проблем решаю через гпт
Даже повысили в должности зп счет этого
Счастлив