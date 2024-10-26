Apple присудили $250 в патентном разбирательстве с производителем медоборудования и электроники Masimo

Компании спорили из-за часов.Ещё в 2020 году Masimo обвинила Apple в краже своих технологий мониторинга здоровья для Apple Watch. В 2023 году регулятор в США заключил, что Apple нарушила один из патентов Masimo на пульсоксиметр, из-за чего ей пришлось продавать в стране часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 без него.Решение о компенсации же касается встречного иска от Apple, в котором уже она обвинила Masimo в плагиате некоторых своих решений, пишут Bloomberg и Reuters.Суд установил, что производитель медоборудования нарушил два патента Apple в прошлых версиях часов W1 и Freedom, «модуля здоровья» и зарядного устройства, и выписал Apple минимально возможную по таким делам компенсацию в размере $250.В Apple подчеркнули, что обратились в суд не ради денег, а ради запрета на продажи устройств, но судебное решение, по сути, не оставляет корпорации шанса, поскольку нарушения обнаружили в тех продуктах Masimo, что больше не продаются.Apple Watch. Источник фото: CNN Brasil #новости #apple #applewatch
250$?
Достойно Apple.
Так они вроде вообще ничего не просили. Но видимо меньше 250$ нельзя.
Не всё коту масленица.
Борьба хозяйствующих субъектов.