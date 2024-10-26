Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Карьера
AI
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Apple

Apple присудили $250 в патентном разбирательстве с производителем медоборудования и электроники Masimo

Компании спорили из-за часов.

  • Ещё в 2020 году Masimo обвинила Apple в краже своих технологий мониторинга здоровья для Apple Watch. В 2023 году регулятор в США заключил, что Apple нарушила один из патентов Masimo на пульсоксиметр, из-за чего ей пришлось продавать в стране часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 без него.
  • Решение о компенсации же касается встречного иска от Apple, в котором уже она обвинила Masimo в плагиате некоторых своих решений, пишут Bloomberg и Reuters.
  • Суд установил, что производитель медоборудования нарушил два патента Apple в прошлых версиях часов W1 и Freedom, «модуля здоровья» и зарядного устройства, и выписал Apple минимально возможную по таким делам компенсацию в размере $250.
  • В Apple подчеркнули, что обратились в суд не ради денег, а ради запрета на продажи устройств, но судебное решение, по сути, не оставляет корпорации шанса, поскольку нарушения обнаружили в тех продуктах Masimo, что больше не продаются.
Apple Watch. Источник фото: CNN Brasil 
Apple Watch. Источник фото: CNN Brasil 

#новости #apple #applewatch

22
4 комментария
Chil

250$?
Достойно Apple.

Ответить
Доктор Чокопай

Так они вроде вообще ничего не просили. Но видимо меньше 250$ нельзя.

Ответить
Olga Kalashinkova

Не всё коту масленица.

Ответить
Zloy Sniper

Борьба хозяйствующих субъектов.

Ответить