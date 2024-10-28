Apple представила iMac с процессором M4

Цена — от $1299. Изображение AppleПо словам Apple, новый iMac на M4 до 1,7 раза быстрее в повседневных задачах и до 2,1 быстрее в высокопроизводительных, «чем iMac на M1».Диагональ экрана — 24 дюйма. Для моделей с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU есть дополнительная опция «стекла с нанотекстурой», которая помогает уменьшить блики.Моноблок оснащён новой 12-мегапиксельной камерой с широкоугольным объективом. Она поддерживает функцию «Обзор стола», которая позволяет одновременно демонстрировать лицо человека и пространство пред ним.В новом iMac четыре порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Можно подключить до двух внешних мониторов с разрешением до 6K. Устройство поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть Touch ID.Одновременно с iMac Apple выпустила macOS Sequoia 15.1, в которой доступны ИИ-функции. Среди них — обновлённая Siri, Writing Tools для работы с англоязычным текстом и ИИ-сводка уведомлений. Кроме того, пользователи могут «бесплатно использовать ChatGPT», не создавая учетную запись. Моноблок представлен в семи цветах: зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. В комплекте идут клавиатура и мышь в цвете устройства с поддержкой USB-C.В базовой комплектации iMac с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU теперь 16 ГБ оперативной памяти, её цена — от $1299 (около 125,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 октября). Версия с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU стоит от $1499 (около 145 тысяч рублей). Продажи начнутся 8 ноября 2024 года, предзаказ открыт.#новости #apple #imac
Нам похуй, нам Валя все рассказал
Ну кстати, по ценнику даже дешевле айфонов...
Залипуха!
Между М1 и М4 сколько времени прошло - а прирост в 1.7 раза
Ну и 24 диагональ пусть оставят себе ((( ждем 27-32-34
По разницу ты конечно прав, но все равно М1 всё ещё сделает любой интеллвский проц для ноутов
А смысл делать мощнее? куда вы эту мощь девать будите?
надо чтоб каждый год разница была 8918727%, нехватает текущих мощностей(
Лично я выбираю отечественный процессор Байкал!