«Коммерсантъ»: «Яндекс» задумался о создании собственного виртуального оператора связи
Материал редакции
Проект не будет прибыльным, но важен как часть экосистемы, считает эксперт.
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. В «Яндексе» не подтвердили изданию планы по запуску оператора.
MVNO будет работать на сетях Tele2, утверждает один из источников. По словам другого собеседника издания, абоненты смогут переключаться между операторами, а Tele2 станет базовой сетью. Компания уже ведёт переговоры с операторами связи, отметил источник.
Тарифы «Яндекса» будут включать подписку «Яндекс.Плюс» с безлимитным доступом к музыке и кино на сервисах компании, пишет «Коммерсантъ». SIM-карты планируется доставлять покупателям с помощью курьеров и «Яндекс.Лавки», говорит источник.
Мобильная связь для «Яндекса» вряд ли будет крупным бизнесом, но проект важен для построения экосистемы компании, считает инвестменеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Выход «Яндекса» на рынок усилит конкуренцию и замедлит рост цен, ожидает эксперт.
«Яндекс» будет продавать услуги мобильной связи с помощью салонов партнёров и на онлайн-площадках, утверждают директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских и партнёр венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава. В Tele2, МТС, «Вымпелкоме» и «М.Видео» отказались от комментариев. «Связной» не получал подобных предложений от «Яндекса», заявил представитель ритейлера.
Алексей Доронин
Я правильно понял, что можно будет переключаться в любой момент на какого захочешь оператора?
Это же бомба! Плохо ловит Билайн на даче в спальне с окнами на южную сторону - переключился на МТС, плохо ловит МТС в баньке - переключился на Мегафон, пошел в лес за грибочками - переключился на Теле2. Не знаю как обстоят с этим дела в Подмосковье, но в регионах покрытие дырявое уже в 3-5 км от города.
Den KushnerikАлексей
Сейчас на обычное переключение уходит около недели, врядли у Яндекса будет быстрее
Алексей ДоронинDen
Тут речь о том, что можно переключаться с телефона как в роуминге. Хоть по 10 раз в минуту. Механизм такой же как в роуминге. Не вижу технологических препятствий.
ToliynАлексей
Виртуал с такой функцией уже есть. Называется Next mobile
Pavel Nekhaev
Горшочек, не вари!
Максим Толмачев
все логично )))
Sergey Kruglov
С каждым разом от яндекса все больше воротит, этой экосистемы становится слишком много. Более чем много. Скоро уже посрать без яндекса будет никак.
Viacheslav SemenchukSergey
А в чем проблема?
Sergey KruglovViacheslav
У меня? У меня нет. Я не пользуюсь яндексом )
Виктор ИващенковSergey
Яндекс. Туалет
Денис Демин
Ну вот именно за грибами с теле 2, я бы не советовал. Тогда уж лучше с мегафоном в лес)))
irmrДенис
А на Новую Землю — с Йотой
Alexander Shirnen
Странно, что раньше этого не сделали - свой собственный оператор как раз нанизывает на себя кучу других сервисов Яндекса.