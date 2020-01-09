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Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: «Яндекс» задумался о создании собственного виртуального оператора связи Материал редакции

Проект не будет прибыльным, но важен как часть экосистемы, считает эксперт.

  • «Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. В «Яндексе» не подтвердили изданию планы по запуску оператора.
  • MVNO будет работать на сетях Tele2, утверждает один из источников. По словам другого собеседника издания, абоненты смогут переключаться между операторами, а Tele2 станет базовой сетью. Компания уже ведёт переговоры с операторами связи, отметил источник.
  • Тарифы «Яндекса» будут включать подписку «Яндекс.Плюс» с безлимитным доступом к музыке и кино на сервисах компании, пишет «Коммерсантъ». SIM-карты планируется доставлять покупателям с помощью курьеров и «Яндекс.Лавки», говорит источник.

  • Мобильная связь для «Яндекса» вряд ли будет крупным бизнесом, но проект важен для построения экосистемы компании, считает инвестменеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Выход «Яндекса» на рынок усилит конкуренцию и замедлит рост цен, ожидает эксперт.

  • «Яндекс» будет продавать услуги мобильной связи с помощью салонов партнёров и на онлайн-площадках, утверждают директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских и партнёр венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава. В Tele2, МТС, «Вымпелкоме» и «М.Видео» отказались от комментариев. «Связной» не получал подобных предложений от «Яндекса», заявил представитель ритейлера.
«Яндекс» выходит на связь
Компания задумалась о запуске виртуального сотового оператора
www.kommersant.ru

#новость #яндекс #телеком

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13 комментариев
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Алексей Доронин

2

Я правильно понял,  что можно будет переключаться в любой момент на какого захочешь оператора?

 
Это же бомба! Плохо ловит Билайн на даче в спальне с окнами на южную сторону - переключился на МТС, плохо ловит МТС в баньке - переключился на Мегафон, пошел в лес за грибочками - переключился на Теле2. Не знаю как обстоят с этим дела в Подмосковье, но в регионах покрытие дырявое уже в 3-5 км от города.

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Den Kushnerik

Алексей
0

Сейчас на обычное переключение уходит около недели, врядли у Яндекса будет быстрее

Ответить

Алексей Доронин

Den
0

Тут речь о том, что можно переключаться с телефона как в роуминге. Хоть по 10 раз в минуту. Механизм такой же как в роуминге. Не вижу технологических препятствий.

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Toliyn

Алексей
0

Виртуал с такой функцией уже есть. Называется Next mobile

Ответить

Pavel Nekhaev

1

Горшочек, не вари!

Ответить

Максим Толмачев

1

все логично )))

Ответить

Sergey Kruglov

0

С каждым разом от яндекса все больше воротит, этой экосистемы становится слишком много. Более чем много. Скоро уже посрать без яндекса будет никак.

Ответить

Viacheslav Semenchuk

Sergey
1

А в чем проблема?

Ответить

Sergey Kruglov

Viacheslav
0

У меня? У меня нет. Я не пользуюсь яндексом )

Ответить

Виктор Иващенков

Sergey
1

Яндекс. Туалет

Ответить

Денис Демин

0

Ну вот именно за грибами с теле 2, я бы не советовал. Тогда уж лучше с мегафоном в лес)))

Ответить

irmr

Денис
1

А на Новую Землю — с Йотой

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Alexander Shirnen

0

Странно, что раньше этого не сделали - свой собственный оператор как раз нанизывает на себя кучу других сервисов Яндекса.

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