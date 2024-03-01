Видеоплатформа Nuum от МТС запустила программу монетизации для блогеров Статьи редакции
В обмен на долю от рекламной выручки в видео блогеров будет встраиваться реклама.
- Nuum добавила партнёрскую программу для блогеров: присоединиться к ней могут авторы, у которых больше 50 подписчиков и суммарно больше пяти часов просмотров контента за последние 30 дней.
- Также авторы должны быть оформлены как ИП или самозанятые. Выводить деньги можно без комиссии, статистику по монетизации — посмотреть в личном кабинете.
- В рамках партнёрской программы платформа будет показывать рекламу в горизонтальных роликах, а автор — получать 55% и больше от рекламной выручки.
- Также Nuum добавила возможность отправлять авторам пожертвования через приложения на iOS и Android: раньше они были доступны только в веб-версии платформы.
- МТС запустила тестирование видеоплатформы Nuum с разными типами видео и возможностью вести прямые эфиры в декабре 2023 года. Её собирались интегрировать с ключевыми сервисами оператора: «МТС ID», «МТС Pay», «МТС Маркетолог, «МТС Big Data», CloudМТС и другими.
- Nuum использует уже принадлежащую МТС марку: под этим названием оператор в декабре 2020 года запустил финансовую платформу для геймеров с бонусами на игры и возможностью выпустить виртуальную банковскую карту. В апреле 2022 года сервис приостановил работу на фоне ухода из России Visa и Mastercard.
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Концепт прикольный, но походу участь Nuum будет, как у Yappy
С ютубом нереально конкурировать, на нём же теперь вообще нет рекламы. 😅
Если реклама будет выскакивать во время видео, то помянем сервис.
завел я там канал, даже просмотры есть, может платформа и выстрелит при должном вливании маркетинговых средств и если в поисковиках будет нормально показываться https://nuum.ru/channel/domorost
Спасибо не надо. Интернет где все пользователи ИПшники и самозанятые клянчущие донаты, это уже перебор
Ну в плане самозанятости и ип - согласен, грусть-тоска. Но у них есть и прикольные штуки, например пока нет рекомендаций разумных, они тупо тебе дают несколько минут побыть в топе по теме, а если тебя реально смотрят, то выводят на главную. Имхо топ для начинающих блогеров с интересным для молодежи контентом. Сколько приносит не скажу, поскольку мой контент скорее про другую аудиторию)
Очнись. Это уже не блогеры, а ИПшники и самозанятые у которых интерес не в том, что бы публиковать интересный и автору и аудитории контент, а просто контент ради денег. А там пофиг, можно хоть и свое дерьмо публиковать. Только теперь это говно на уровне ИП.
Просто представь, допустим банальный неиспорченный интернетом юный ум решил делиться процессом творчества какой-нибудь безделушки, потому что ему это нравится и возможно понравится ещё кому-то в интернете. И тут ему выписывают указание сделать ИП или самозанятость, платить налоги. Он посылает все к черту. Ведь смысл блога в том, что ты делишься тем, что интересно тебе и твоей потенциальной аудитории
А тот блоггер, именно блоггер, а не компания, кому интересен тупо заработок, он абсолютно все будет публиковать, и оформит все что надо и не надо. А это уже деградация, отсутствие интереса и соответствующая публика.
Что за Nuum, вообще впервые слышу
Интересно, а можно грузить туда свои ролики из других соц. сетей? Попробую.
Можно - проблем не было
Не слышал о сервисе, но условия вполне себе неплохие.
Как колхозно личный кабинет выглядит. Свинья эта..
ВК клипы, шортс, рисл, тик ток, дзен, likee, yappy...
чего-то еще не хватает, слишком маленькая конкуренция... А давайте еще запустить никому не нужное приложение у нас же дохрена народу не знают где бы убить еще поубивать время, за одно и зарплаты с премиями себе заработаем
Предлагаю вп