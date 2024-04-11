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Маша Цепелева

Google сделает бесплатными инструменты для удаления лишних объектов и повышения чёткости фотографий Статьи редакции

Раньше они были доступны только подписчикам Google One и владельцам смартфонов Pixel.

Фото Google
  • С 15 мая 2024 года инструменты Magic Eraser (удаление лишних объектов с фото), Photo Unblur (повышение чёткости) и Portrait Light (изменение источника света на фото) будут доступны всем пользователям «Google Фото» без подписки.
Пример работы Photo Unblur
Пример изменения источника света через Portrait Light
Удаление объектов через Magic Eraser
  • Также на всех устройствах Pixel стал доступен расширенный ИИ-редактор фото Magic Editor. Например, с помощью него можно изменить цвет неба на снимках или положение объектов.
  • Пользователи «Google Фото» без подписки Google One и устройств Pixel получат 10 бесплатных сохранений в Magic Editor в месяц.

#новости #google

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834 открытия
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29 комментариев
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 Leo

работает офигенно, как владелец пиксель 8 говорю :)

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S.Capusta

Подтверждаю, как владелец Pixel 8.. ))

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NotFop

Как владелец Samsung S22 скажу что у меня эти функции тоже офигенно работают уже третий год👌

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Gruntofos

Теперь обнимитесь? ))

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S.Capusta

Мы же не владельцы айфонов.. Просто пожмем руки ))

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GLN3106

Pixel запрещает обниматься?..

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Вадим Д.

О, неплохо, Гугл 👍🏻

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Запопу Кусь

У Pixel камера лучше чем у айфона 💁‍♀️😝

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Vitaliy K

Пиксель дерьмовый телефон. На нем тестят сырой андроид. Вот у Самсунга выходит нормально протещеный ведроид. Да и вообще ведроид телефон дороже 200 баксов это тупость. Андроид писали на коленке пятиклассники, вот фуксия может ничего будет. Андроид это поделка любителей. Кто занимался разработкой, подтвердит мои слова. Одна только работа с картинками, каждую неделю спрашивают на stackoverflow почему у меня outofmemory когда я работаю с картинками. У ios такого нет в природе.

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Leo

это вы по незнанию говорите. гугл пишет андроид под пиксели, остальные его допиливают под свои аппараты, сейчас уже пятикласники знают, как этот пайплайн работает. именно поэтому у пикселя самый быстрый и плавный софт, птотому что заточем под железо. как ios по iphone.

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Vitaliy K

Я прекрасно знаю о чем я говорю, пиксели тупят безбожно (у меня у жены пуксель), потому что на них выкатывают сырые апдейты. У пикселя выкатывают апдейт на год раньше любого самсунга. Не говоря уже о том, что market share пикселей примерно как у виндовз фона порядка 1% или даже ниже. Это о чем-то, да говорит.

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Leo

а, у жены! тогда вопросов нет, авторитетно. у меня был пиксель 4 несколько лет назад. потому купил топовый самсунг и понял, что сделал ошибку, сейчас пиксель 8. никаких сырых апдейтов нет. все работотает четко. доля рынка вообще ни о чем не говорит в данном случае, и уж точно о том, что они сырые.

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Danila Poyarkov
у меня у жены пуксель

Так у вас или у вашей жены?

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Vitaliy K

У меня были nexus 5, 9, пиксели. Первый два это просто ужасный треш. Пиксель на троечку. Как рабочий телефон никогда бы ни купил. Сплошное разочарование от покупки. За цену пикселя однозначно айфон лучше.

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Peter Dmitrienko

За цену пикселя нет айфона)

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Peter Dmitrienko

Вот да, после iphone 13 pro свичнулся на пиксель — оч крут. Лучше фото, «умнее» (от клавиатуры до помощника, да в принципе большинство софта Apple — ну, такое, говорю как владелец айфонов в течении последних 10 лет) и сильно гибче (любые приложения и открытый nfc).

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Peter Dmitrienko

На iOS много своего говнища

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Vitaliy K

Согласен, но в общем и целом он лучше спроектирован. Я не из тех кто торчит от Apple.

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Division by Zero

Жаль только процессор с модемом сильно хуже и батарейка быстрее садится и интернет и связь в Мск постоянно отваливаются :(

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Альвар

Какая Ось наклона, Радиус кривизны у Пиксель?

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Peter Dmitrienko

Нынче половина китайцев снимает лучше айфона, увы. Но в видео конкурентов нет.

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Evgeniy Polyakov

Абсолютно такое же приложение есть, которым я пользуюсь уже сто лет, называется Remini, так что опять оригинальности по нулям!

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Vitaliy K

Зато тут нахаляву и из коробки.

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Василий Сафонов

хороший и добрый жест со сторону гугл , подарить своим пользователям бесплатное использование инструментов для редактирования

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Валерий Маляр

Прикольно, удаление объектов мне кажется самая нужная функция в редактировании обычных фоток, сфоткаться без левых людей на заднем плане невозможно

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Алеоп

Ну как-то базу фотографий надо пополнять

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Платон Щукин

Деплой только нужных фич

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Andrey Vasilev

Это же штуки, которые Samsung хочет сделать по подписке со следующего года. Иронично, что используют они инструменты гугла.

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Тоже хочу

Новости экономики России: Яндекс сделал платным свой чат, Тинькофф увеличил комиссию, МТС списал деньги за бесплатный сервис

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