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Сервисы
Евгения Евсеева

МТС запустил метавселенную: пользователи могут смотреть фильмы, читать книги и получать игровую валюту Статьи редакции

Валюту затем можно обменять на реальные и виртуальные товары, а также услуги оператора.

  • МТС открыл бета-версию цифрового пространства «МТС Verse». Его запуск оператор анонсировал в январе 2023 года.
  • Войти можно по номеру телефона любого оператора с десктопного устройства или смартфона, метавселенная доступна из браузера. При входе с мобильного устройства появляется предупреждение, что могут «случаться баги».
Здесь и далее — скриншоты с сайта 
  • При входе на выбор доступны несколько аватаров. Создать собственного нельзя, но можно придумать никнейм. В метавселенной можно зарабатывать игровую валюту, а затем обменивать её на реальные и виртуальные товары, услуги от МТС.
  • На этапе запуска доступны шесть локаций. «Лобби» — стартовая, из неё можно переместиться в другие площадки, там же находится «майнинг-терминал», который позволяет генерировать игровую валюту. В «Кинотеатре» можно оформить подписку на Kion и смотреть фильмы и сериалы. В «Библиотеке» доступен каталог «Строк», можно пройти тест и получить «буст» — например, ускорение ходьбы.
  • В «Сцене» — выступления артистов «МТС Лейбл», там же будут проходить виртуальные концерты, фестивали и другие мероприятия. Здесь же можно посмотреть афишу «МТС Live» и купить билет на реальный концерт.
  • В «Марафоне» доступна полоса препятствий, которую нужно проходить на скорость. В зависимости от времени прохождения можно получить игровую валюту или «буст». В «Хранилище» можно познакомиться с финансовыми сервисами МТС, управлять балансом кошелька или вывести заработанную валюту на вклад.

#новости #мтс #метавселенная

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2.3K открытий
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66 комментариев
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 debil
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Вадим Д.

Почему игру со старой графикой и невнятным чуваком в юбке (?!) назвали метавселенной? Срамота.

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Labeling

Это случаем не запрещено какой-нибудь статьей про экстремизм? Лицам мужского пола носить юбки. А то совсем не скрепно выходит (не думаю, чтобы в Госдуме учитывали опыт Шотландии)

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4 комментария
G Unit

Ребята молодцы.
Сделали нетипичный и наверное первый в этой нише в России продукт у которого как раз есть потенциал. Таких аналогов с интеграцией целой экосистемы сервисов нету.
А вы как обычно пишете первым под любым постом в духе"плохо, дураки, не нужно, шляпа..."
Не знаю что вас вообще в жизни может порадовать и удовлетворить.
Подозреваю, что у вас очень несчастливая и грустная жизнь)

Это не игра. А 3д метавёрс.
За графику странно придираться.
Есть возможность запуска прямо в браузере.
Буду признателен если покажете браузерные вёрсы с крутой графикой.
С тем же успехом можно horizon worlds захейтить). Или стимРумы. Которые вообще не имеют такой возможности.

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Peter Mochalov

Учли тренды, правда опоздали на года 4

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Serge Schukin

Second Life работает чуть ли не с начала 00х.. а эта поделка даже на парсек к SL не приблизилась..

И тренды они учли - из 2011 года 🤦‍♂️

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Labeling

МТС - на 4 года позади.

Вроде такой у них слоган?

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Her Kakoi-to

Как же хорошо, что игра позволяет создать фембойчика и побыть в его роли. Кайф

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Unknown

Фембойчик для скуфа - что-то новое

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1 комментарий
Артур Мороз

Самый необходимый ролплей

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Роман Кулаков

Вся валюта все равно будет уходить на подписку с гороскопами

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Гора Жора

Удаляю ВОВ, линейку и вперед сюда

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Alexey Ivanov
Удаляю ВОВ, линейку
линейку

Чел? Какой сейчас год? Где я?

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G Unit

Да что же с вами со всеми?)))
Это не игра.

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1 комментарий
Vladislav Kosinov

На фоне "мета-вселенной" от Цукерберга, в которую вложили не один миллиард баксов и которая в итоге все равно с треском провалилась, это даже серьезно обсуждать смешно ...

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Eli

А они и не делали ее что бы серьезно обсуждать, так поржут, премии выпишут и закопают

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Андрей Иванов

Как только появился чатжпт и миджорней, айтикомпании из РФ сразу же побежали клепать такие же клоны с целью ̶ ̶р̶а̶з̶в̶и̶т̶и̶я̶ ̶и̶н̶ф̶о̶р̶м̶а̶ц̶и̶о̶н̶н̶ы̶х̶ ̶т̶е̶х̶н̶о̶л̶о̶г̶и̶й̶ ̶ заработка бабла.
Так и тут, увидели зарубежные проекты, и побежали делать тоже самое, вдруг стрельнет. Но пока пыхтели делали, это все успело умереть забугром, но деньги же уже вложены, и надо пиджакам показать, что все не зря...
Поправьте меня, где я ошибся в своем предположении?)

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Эфир Монеров

В приставке "айти". Копипаста - наша древняя традиция, примерно со времен змея Горыныча

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Слегка Придурковатый

Бля.

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Grinders11

Ничего нового, Хейтеры русофобы собрались засирать народную метавселенную

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D.

Одним словом Смута

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Gollut

МТС последние года 2 постоянно появляется в инфополе со своими максимально сомнительными и очевидно провальными проектами, на которые они тратят (ну понятно как) миллиарды. Насколько же удобная позиция телеком части бизнеса

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D.

Ну а что там делать менеджерам? Тарифы что ли выгодные делать? Сейчас поднимут ещё, чтобы эту метавселенную окупить.

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Саша Панина

Ого какой прикол) Сейчас родители напрягут своих детей майнить валюту)

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Илья Рыбаков

как красиво звучит слово "метавселенная", сразу думаешь о том ,что учитывается современность, новейшая технологичность , а по факту , какая-то устаревшая графика , и куча рекламы , ничего высококачественного не представлено, чем бы хотелось пользоваться

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владислав кудрявцев

интересно, во что это вырастет

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Вадим Д.

Провал уже очевиден, смахивает на игры 15-летней давности (-:

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1 комментарий
Dan

Судя по набору активити, посетителями данного пространства будут личности явно не отягощенные интеллектом

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Alexey Ivanov

Ага, точно. А в онлайн-игры исключительно титаны интеллекта играют :)

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Vadim Yashchenko

Шах и мат, Meta!

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Кузя

а нельзя просто честно работать? там глядишь и без метавселенных дела пойдут

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Alexey Ivanov
а нельзя просто честно работать?

Кому? Населению? Не только можно, но и должно

там глядишь и без метавселенных дела пойдут

У кого? У МТСа? Да у них и так идут :)

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Sergey Sotnikov

Хрень какая-то

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Денис

Че то много МТС а за сегодня

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Укладчик стекловаты

Надо обязательно посадить кого-нибудь из МТС за мальчика в юбке. Хотя бы оператора в салоне)

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Чайка О.

Если никого не накажут, я огорчусь из-за напрасной самоцензуры.

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Langforden
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Артём К

Слишком поздно для первой волны, слишком рано для непременно надвигающейся новой волны лохотронов в новой обёртке.

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НЕплатный акк

Мне МТС за границей запустил ТП зазаборище!
И баланс стал незаметно -2700.
Затем а качестве извинений дал 20гб турбо, которые я естественно не мог использовать, т.к. он отключил зазаборище.

...)))🔥

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Griby Lenina

Гульмэн одобряет.

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Илья Дёмин

Ну да, ну да, МТС тратит свои деньги на ненужную херню (именно херню, которая провалится с вероятностью 99.9%), а потом конечным абонентам повышает тарифы, ведь "у нас не хватает денег". Небось миллиарды уже потратили впустую, а менеджмент выписывает себе приличные годовые бонусы.

Поэтому сейчас я вообще не смотрю в сторону МТС. Они просто сжигают деньги вместо того, чтобы эффективно их использовать.

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Paul Kasler

Мтс если вы это читаете, вы самый худший оператор после Билайн

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Мобилизованный Фурри

Горе-маркетологов из фейсбука наебал очередной криптопузырь, теперь очередь МТС

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Дмитрий Панин

Но ведь это не мета-вселенная, это с натяжкой небольшой-мета- супермаркет...

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Фоксик

А где vr шлем?

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буква Ю

Супер, очень полезно, щас буду миллионером

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Alexey Ivanov
Встаньте на слот

Почему-то пришла в голову загадка про два стула...

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Ro

Теперь будем батрачить еще и на деньги в играх

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Eli
пользователи могут смотреть фильмы, читать книги и получать игровую валюту

Инновации ёпта! Нигде такого нет, вот сейчас точно в метаверс все ломанутся, занимайте места пока не поздно, глупцы!!11

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victor

ну молодцы прикольно

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Vlad

А там других "игроков" видно? Что-то на скринах никого нет кроме самого юзера.

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Vlad

Если скрестить с yandex.toloka (работая ассесором нейросетей), то мог бы быть настоящий виртуальный мир куда можно ходить на подработку.

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Vlad

странно что нет в этом мире NUUM - "убийцы" тиктока от МТС

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Виктор

Наш ответ запрещённой соцсети

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Barone Rosso

Мда. Вижу только одно применение - на этой теме удобно пилить бюджетики.

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Олег Смоленский

не забывай про баги, ведь это все еще бета-версия

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Ульяна Белова

Только графику бы чуть-чуть подтянуть)

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Вова Меньков

кто знает, может быть, я стану миллионером в этой метавселенной

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hakhagmon

для всех 100 онлайн пользователей судя по всему аахаххахахахахаха

позорно прям

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63 комментария
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