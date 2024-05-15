МТС запустил метавселенную: пользователи могут смотреть фильмы, читать книги и получать игровую валюту Статьи редакции
Валюту затем можно обменять на реальные и виртуальные товары, а также услуги оператора.
- МТС открыл бета-версию цифрового пространства «МТС Verse». Его запуск оператор анонсировал в январе 2023 года.
- Войти можно по номеру телефона любого оператора с десктопного устройства или смартфона, метавселенная доступна из браузера. При входе с мобильного устройства появляется предупреждение, что могут «случаться баги».
- При входе на выбор доступны несколько аватаров. Создать собственного нельзя, но можно придумать никнейм. В метавселенной можно зарабатывать игровую валюту, а затем обменивать её на реальные и виртуальные товары, услуги от МТС.
- На этапе запуска доступны шесть локаций. «Лобби» — стартовая, из неё можно переместиться в другие площадки, там же находится «майнинг-терминал», который позволяет генерировать игровую валюту. В «Кинотеатре» можно оформить подписку на Kion и смотреть фильмы и сериалы. В «Библиотеке» доступен каталог «Строк», можно пройти тест и получить «буст» — например, ускорение ходьбы.
- В «Сцене» — выступления артистов «МТС Лейбл», там же будут проходить виртуальные концерты, фестивали и другие мероприятия. Здесь же можно посмотреть афишу «МТС Live» и купить билет на реальный концерт.
- В «Марафоне» доступна полоса препятствий, которую нужно проходить на скорость. В зависимости от времени прохождения можно получить игровую валюту или «буст». В «Хранилище» можно познакомиться с финансовыми сервисами МТС, управлять балансом кошелька или вывести заработанную валюту на вклад.
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Почему игру со старой графикой и невнятным чуваком в юбке (?!) назвали метавселенной? Срамота.
Это случаем не запрещено какой-нибудь статьей про экстремизм? Лицам мужского пола носить юбки. А то совсем не скрепно выходит (не думаю, чтобы в Госдуме учитывали опыт Шотландии)
Ребята молодцы.
Сделали нетипичный и наверное первый в этой нише в России продукт у которого как раз есть потенциал. Таких аналогов с интеграцией целой экосистемы сервисов нету.
А вы как обычно пишете первым под любым постом в духе"плохо, дураки, не нужно, шляпа..."
Не знаю что вас вообще в жизни может порадовать и удовлетворить.
Подозреваю, что у вас очень несчастливая и грустная жизнь)
Это не игра. А 3д метавёрс.
За графику странно придираться.
Есть возможность запуска прямо в браузере.
Буду признателен если покажете браузерные вёрсы с крутой графикой.
С тем же успехом можно horizon worlds захейтить). Или стимРумы. Которые вообще не имеют такой возможности.
Учли тренды, правда опоздали на года 4
Second Life работает чуть ли не с начала 00х.. а эта поделка даже на парсек к SL не приблизилась..
И тренды они учли - из 2011 года 🤦♂️
МТС - на 4 года позади.
Вроде такой у них слоган?
Как же хорошо, что игра позволяет создать фембойчика и побыть в его роли. Кайф
Фембойчик для скуфа - что-то новое
Самый необходимый ролплей
Вся валюта все равно будет уходить на подписку с гороскопами
Удаляю ВОВ, линейку и вперед сюда
линейку
Чел? Какой сейчас год? Где я?
Да что же с вами со всеми?)))
Это не игра.
На фоне "мета-вселенной" от Цукерберга, в которую вложили не один миллиард баксов и которая в итоге все равно с треском провалилась, это даже серьезно обсуждать смешно ...
А они и не делали ее что бы серьезно обсуждать, так поржут, премии выпишут и закопают
Как только появился чатжпт и миджорней, айтикомпании из РФ сразу же побежали клепать такие же клоны с целью ̶ ̶р̶а̶з̶в̶и̶т̶и̶я̶ ̶и̶н̶ф̶о̶р̶м̶а̶ц̶и̶о̶н̶н̶ы̶х̶ ̶т̶е̶х̶н̶о̶л̶о̶г̶и̶й̶ ̶ заработка бабла.
Так и тут, увидели зарубежные проекты, и побежали делать тоже самое, вдруг стрельнет. Но пока пыхтели делали, это все успело умереть забугром, но деньги же уже вложены, и надо пиджакам показать, что все не зря...
Поправьте меня, где я ошибся в своем предположении?)
В приставке "айти". Копипаста - наша древняя традиция, примерно со времен змея Горыныча
Бля.
Ничего нового, Хейтеры русофобы собрались засирать народную метавселенную
Одним словом Смута
МТС последние года 2 постоянно появляется в инфополе со своими максимально сомнительными и очевидно провальными проектами, на которые они тратят (ну понятно как) миллиарды. Насколько же удобная позиция телеком части бизнеса
Ну а что там делать менеджерам? Тарифы что ли выгодные делать? Сейчас поднимут ещё, чтобы эту метавселенную окупить.
Ого какой прикол) Сейчас родители напрягут своих детей майнить валюту)
как красиво звучит слово "метавселенная", сразу думаешь о том ,что учитывается современность, новейшая технологичность , а по факту , какая-то устаревшая графика , и куча рекламы , ничего высококачественного не представлено, чем бы хотелось пользоваться
интересно, во что это вырастет
Провал уже очевиден, смахивает на игры 15-летней давности (-:
Судя по набору активити, посетителями данного пространства будут личности явно не отягощенные интеллектом
Ага, точно. А в онлайн-игры исключительно титаны интеллекта играют :)
Шах и мат, Meta!
а нельзя просто честно работать? там глядишь и без метавселенных дела пойдут
Кому? Населению? Не только можно, но и должнотам глядишь и без метавселенных дела пойдут
У кого? У МТСа? Да у них и так идут :)
Хрень какая-то
Че то много МТС а за сегодня
Надо обязательно посадить кого-нибудь из МТС за мальчика в юбке. Хотя бы оператора в салоне)
Если никого не накажут, я огорчусь из-за напрасной самоцензуры.
Слишком поздно для первой волны, слишком рано для непременно надвигающейся новой волны лохотронов в новой обёртке.
Мне МТС за границей запустил ТП зазаборище!
И баланс стал незаметно -2700.
Затем а качестве извинений дал 20гб турбо, которые я естественно не мог использовать, т.к. он отключил зазаборище.
...)))🔥
Гульмэн одобряет.
Ну да, ну да, МТС тратит свои деньги на ненужную херню (именно херню, которая провалится с вероятностью 99.9%), а потом конечным абонентам повышает тарифы, ведь "у нас не хватает денег". Небось миллиарды уже потратили впустую, а менеджмент выписывает себе приличные годовые бонусы.
Поэтому сейчас я вообще не смотрю в сторону МТС. Они просто сжигают деньги вместо того, чтобы эффективно их использовать.
Мтс если вы это читаете, вы самый худший оператор после Билайн
Горе-маркетологов из фейсбука наебал очередной криптопузырь, теперь очередь МТС
Но ведь это не мета-вселенная, это с натяжкой небольшой-мета- супермаркет...
А где vr шлем?
Супер, очень полезно, щас буду миллионером
Почему-то пришла в голову загадка про два стула...
Теперь будем батрачить еще и на деньги в играх
Инновации ёпта! Нигде такого нет, вот сейчас точно в метаверс все ломанутся, занимайте места пока не поздно, глупцы!!11
ну молодцы прикольно
А там других "игроков" видно? Что-то на скринах никого нет кроме самого юзера.
Если скрестить с yandex.toloka (работая ассесором нейросетей), то мог бы быть настоящий виртуальный мир куда можно ходить на подработку.
странно что нет в этом мире NUUM - "убийцы" тиктока от МТС
Наш ответ запрещённой соцсети
Мда. Вижу только одно применение - на этой теме удобно пилить бюджетики.
не забывай про баги, ведь это все еще бета-версия
Только графику бы чуть-чуть подтянуть)
кто знает, может быть, я стану миллионером в этой метавселенной
для всех 100 онлайн пользователей судя по всему аахаххахахахахаха
позорно прям