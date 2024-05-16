«Дзен» начал тестировать платные подписки на контент авторов Статьи редакции
Последние сами устанавливают её стоимость. Максимальная — 100 тысяч рублей в месяц.
- «Дзен» начал бета-тестирование платных подписок на контент авторов, сообщила компания. На первом этапе инструмент доступен «ограниченному количеству» пользователей.
- Статьи и видео будут скрыты за «пэйволлом» — для доступа нужно будет оплатить месячную подписку. Стоимость указывает автор: от 99 рублей до 100 тысяч рублей.
- Пока сервис с платной подпиской доступен только с десктопа, «вскоре» он появится и в мобильной версии «Дзена».
- В кабинете у автора отобразится специальный раздел: в нём можно будет посмотреть количество платных подписчиков и ожидаемый доход от них. В «ближайшее время» добавят расширенную аналитику: воронку продаж, динамику и аудиторный анализ платных подписчиков.
- «Дзен» обновил систему монетизации для новых авторов с 1 августа 2023 года. Их выплаты зависят не от количества активных подписчиков, а от того, сколько времени пользователи тратят на их контент.
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Это что на дзене может стоить 100к₽ в месяц? Рецепты божественной шавермы? Древние приёмы использования отвёртки?
ну если все как в заголоке. вполне реально.
например можно кидать новостную ленту с агрегированием на проффесиональные темы.
я когда дзент только начинался. делал так. но без выхлопа быстро надоедает. а так как тема узкоспециальная по бизнесу то читателей было человек 300. 100-300р в месяц думаю бы платили. 100 человек * 300р = 30 тр
как бы уже стимул 2-3 раза в неделю тратить по полчаса в день.
100 из 300 платили бы? не смешите. 1 из 300 - с натяжкой
это если котиков постить.
а если кидать актуальную информацию по изменению в таможенных правилах или появлению новой номенклатуры то и больше бы платили. да аудитория небольшая из за специфичности, но не бедная и охочая, что бы за них все искали и держали в курсе
Ну вот сейчас все условия появились. Попробуйте) Потом расскажите как оно...
все уже есть в телеге, зачем множить сущности?
То, что стоит 100 тыр в других источниках. Очевидно же, что Дзен создает альтернативу у себя другим сервисам, имеющим функцию платной подписки на контент авторов.
Лесом. Как бывший автор говорю. Не дают заработать, в комментариях быдлят, взаимная подписка рулит.
Лучше тут читать и писать.
комментарии на дзене - отдельный жанр. на ютубе - 95% "спасибо", на дзене 95% "автор идиот"
Поддерживаю)
Стараюсь вообще комментарии не читать на Дзен. Казалось бы аудитория взрослая, а порой такую чушь пишут)
И чё бля? Мы тут тоже так умеем
Ну вас везде много, просто тут еще не предел охреневания ))
Эта помойка и бесплатно не нужна. Удивлюсь, если найдутся уникумы, которые будут платить.
Правильная идея. Находясь за границей, заметил что множество каналов смотрю на дзене потому что реклама на Ютюбе просто не даёт ничего смотреть.
Но только хотелось бы лучше какой-нибудь премиум аккаунт на цене чтобы не платить каждому из каналов один раз заплатил за подписку и всё
А что мешает оплатить подписку на ютубе, раз уж вы за границей?
Нативная рекламка подкатила, кажется;)
Дзен - это как "желтые масс-блоги", типа аля-блоги для пенсионеров и домохозяек. Но так как это аудитория довольно большая - то в целом делают правильно, хотят выжать по максимуму из всей этой истории...
В Дзене контент бывает очень разный. В том числе и уникальный, авторский. Например, в Дзене есть канал ремонтника швейных машин, есть достойные каналы по электронике (схемотехнике).
Это как подписатсья на слив из унитаза
Классная мотивация) получается по типу площадки бусти работают с платным контентом
Ух, сейчас авторы разбогатеют
Дзен - это то, что стоит отключить в день его появления
А сколько процентов будет оставаться автору?
От 100 рублей смеются что ли, аудитория сего сервеса довольно не богатая
рассадой оплатят, рецептами, самоделками