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Евгения Евсеева

«Дзен» начал тестировать платные подписки на контент авторов Статьи редакции

Последние сами устанавливают её стоимость. Максимальная — 100 тысяч рублей в месяц.

  • «Дзен» начал бета-тестирование платных подписок на контент авторов, сообщила компания. На первом этапе инструмент доступен «ограниченному количеству» пользователей.
  • Статьи и видео будут скрыты за «пэйволлом» — для доступа нужно будет оплатить месячную подписку. Стоимость указывает автор: от 99 рублей до 100 тысяч рублей.
Источник: «Дзен»
  • Пока сервис с платной подпиской доступен только с десктопа, «вскоре» он появится и в мобильной версии «Дзена».
  • В кабинете у автора отобразится специальный раздел: в нём можно будет посмотреть количество платных подписчиков и ожидаемый доход от них. В «ближайшее время» добавят расширенную аналитику: воронку продаж, динамику и аудиторный анализ платных подписчиков.
  • «Дзен» обновил систему монетизации для новых авторов с 1 августа 2023 года. Их выплаты зависят не от количества активных подписчиков, а от того, сколько времени пользователи тратят на их контент.

#новости #дзен

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Это что на дзене может стоить 100к₽ в месяц? Рецепты божественной шавермы? Древние приёмы использования отвёртки?

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under construction

ну если все как в заголоке. вполне реально.
например можно кидать новостную ленту с агрегированием на проффесиональные темы.

я когда дзент только начинался. делал так. но без выхлопа быстро надоедает. а так как тема узкоспециальная по бизнесу то читателей было человек 300. 100-300р в месяц думаю бы платили. 100 человек * 300р = 30 тр
как бы уже стимул 2-3 раза в неделю тратить по полчаса в день.

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Алексей Марков

100 из 300 платили бы? не смешите. 1 из 300 - с натяжкой

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under construction

это если котиков постить.
а если кидать актуальную информацию по изменению в таможенных правилах или появлению новой номенклатуры то и больше бы платили. да аудитория небольшая из за специфичности, но не бедная и охочая, что бы за них все искали и держали в курсе

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Jackzavr

Ну вот сейчас все условия появились. Попробуйте) Потом расскажите как оно...

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under construction

все уже есть в телеге, зачем множить сущности?

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Андрей Захаров

То, что стоит 100 тыр в других источниках. Очевидно же, что Дзен создает альтернативу у себя другим сервисам, имеющим функцию платной подписки на контент авторов.

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Frekby

Лесом. Как бывший автор говорю. Не дают заработать, в комментариях быдлят, взаимная подписка рулит.
Лучше тут читать и писать.

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Алексей Марков

комментарии на дзене - отдельный жанр. на ютубе - 95% "спасибо", на дзене 95% "автор идиот"

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НеМосков

Поддерживаю)
Стараюсь вообще комментарии не читать на Дзен. Казалось бы аудитория взрослая, а порой такую чушь пишут)

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Alexey

И чё бля? Мы тут тоже так умеем

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Frekby

Ну вас везде много, просто тут еще не предел охреневания ))

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Слегка Придурковатый

Эта помойка и бесплатно не нужна. Удивлюсь, если найдутся уникумы, которые будут платить.

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Oleg Rico

Правильная идея. Находясь за границей, заметил что множество каналов смотрю на дзене потому что реклама на Ютюбе просто не даёт ничего смотреть.
Но только хотелось бы лучше какой-нибудь премиум аккаунт на цене чтобы не платить каждому из каналов один раз заплатил за подписку и всё

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Михаил

А что мешает оплатить подписку на ютубе, раз уж вы за границей?

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Natalia

Нативная рекламка подкатила, кажется;)

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Юрий Георгиев

Дзен - это как "желтые масс-блоги", типа аля-блоги для пенсионеров и домохозяек. Но так как это аудитория довольно большая - то в целом делают правильно, хотят выжать по максимуму из всей этой истории...

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Андрей Захаров

В Дзене контент бывает очень разный. В том числе и уникальный, авторский. Например, в Дзене есть канал ремонтника швейных машин, есть достойные каналы по электронике (схемотехнике).

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Недопил

Это как подписатсья на слив из унитаза

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Кристина Фомина

Классная мотивация) получается по типу площадки бусти работают с платным контентом

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Алексей Марков

Ух, сейчас авторы разбогатеют

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TVRU

Дзен - это то, что стоит отключить в день его появления

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Александр

А сколько процентов будет оставаться автору?

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Виталий Иванов

От 100 рублей смеются что ли, аудитория сего сервеса довольно не богатая

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Алексей Марков

рассадой оплатят, рецептами, самоделками

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22 комментария
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