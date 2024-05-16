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Евгения Евсеева

Телеком-«дочка» SoftBank запланировала тесты ИИ, который будет делать голоса звонящих клиентов «менее раздражёнными» Статьи редакции

Чтобы сотрудники техподдержки «испытывали меньше стресса».

  • SoftBank Corp, телекоммуникационное подразделение японской SoftBank Group, собирается протестировать ИИ-инструмент, который будет «смягчать» голоса клиентов, звонящих в службу поддержки, пишет Reuters. Это должно «уменьшить стресс», который испытывают сотрудники колл-центров.
  • Компания разрабатывает решение, которое будет преобразовывать речь в «спокойную и разговорную». Делать это будут при помощи технологии распознавания эмоций и обработки голоса.
  • Технологию протестируют как внутри Японии, так и за её пределами. К марту 2026 года SoftBank планирует сделать её «коммерческой» — но каким образом компания будет на ней зарабатывать, не уточняется. Детали работы технологии и дату начала тестов SoftBank также не раскрывает.

#новости #softbank

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14 комментариев
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 Zloy Marketolog

А может попробовать не раздражать клиентов?

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Вадим Д.

Таков путь.

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Роллон Пешеход

Да тут по разделу Приемная видно, что т. н. клиенты раздражаются просто потому что.

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Михаил Барабаш

Бесполезно, раздражительность клиентов была, есть и будет всегда.
Даже если клиент забыл прочитать инструкцию, виноват в этом сотрудник техподдержки.

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d679eaad610471402e548ca689df29

Фича - пушка конечно, а то даже представлять не хочется, как на тебя - как работника техподдержки весь день льются потоки говна

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неформат

какой банк такие и потоки, наверное

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d679eaad610471402e548ca689df29

Так они собираются перепродавать фичу другим техподдержкам. А глобально если брать, то звонок в техподдержку происходит чаще всего, когда какая-то проблема - поэтому работнику любой техподдержки не позавидуешь

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Rnatery

какие люди, такие и потоки

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Вадим Д.
Чтобы сотрудники техподдержки «испытывали меньше стресса»

Это их путь, иначе они не смогут вникнуть в проблематику, если не будут с клиентом на одной волне.
Думаете, тётки в регистратурах и кондукторы просто так злющие как собаки?

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Vladislav Artemov

«Какого лешего Вы мой счет заблокировали, дорогие? Едрить, это что за оказия такая!»

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Eddie II

Чтобы работники техподдержки испытывали меньше стресса можно поднять им зарплату

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Zloy Marketolog

Вот еще. Перебьются!

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Михаил Барабаш

То есть вы предполагаете, что с какого уровня дохода человек перестаёт испытывать стресс, когда его кроют матом?

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юлия сапсан

вообще классно, техподдержка сталкивается с капцом

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