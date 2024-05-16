Телеком-«дочка» SoftBank запланировала тесты ИИ, который будет делать голоса звонящих клиентов «менее раздражёнными» Статьи редакции
Чтобы сотрудники техподдержки «испытывали меньше стресса».
- SoftBank Corp, телекоммуникационное подразделение японской SoftBank Group, собирается протестировать ИИ-инструмент, который будет «смягчать» голоса клиентов, звонящих в службу поддержки, пишет Reuters. Это должно «уменьшить стресс», который испытывают сотрудники колл-центров.
- Компания разрабатывает решение, которое будет преобразовывать речь в «спокойную и разговорную». Делать это будут при помощи технологии распознавания эмоций и обработки голоса.
- Технологию протестируют как внутри Японии, так и за её пределами. К марту 2026 года SoftBank планирует сделать её «коммерческой» — но каким образом компания будет на ней зарабатывать, не уточняется. Детали работы технологии и дату начала тестов SoftBank также не раскрывает.
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А может попробовать не раздражать клиентов?
Таков путь.
Да тут по разделу Приемная видно, что т. н. клиенты раздражаются просто потому что.
Бесполезно, раздражительность клиентов была, есть и будет всегда.
Даже если клиент забыл прочитать инструкцию, виноват в этом сотрудник техподдержки.
Фича - пушка конечно, а то даже представлять не хочется, как на тебя - как работника техподдержки весь день льются потоки говна
какой банк такие и потоки, наверное
Так они собираются перепродавать фичу другим техподдержкам. А глобально если брать, то звонок в техподдержку происходит чаще всего, когда какая-то проблема - поэтому работнику любой техподдержки не позавидуешь
какие люди, такие и потоки
Это их путь, иначе они не смогут вникнуть в проблематику, если не будут с клиентом на одной волне.
Думаете, тётки в регистратурах и кондукторы просто так злющие как собаки?
«Какого лешего Вы мой счет заблокировали, дорогие? Едрить, это что за оказия такая!»
Чтобы работники техподдержки испытывали меньше стресса можно поднять им зарплату
Вот еще. Перебьются!
То есть вы предполагаете, что с какого уровня дохода человек перестаёт испытывать стресс, когда его кроют матом?
вообще классно, техподдержка сталкивается с капцом