Приложение «Ситидрайв!» пропало из App Store Статьи редакции
Оно продержалось в магазине меньше месяца.
- О том, что приложение стало недоступно для скачивания в App Store, каршеринг сообщил в своём Telegram-канале. «Мы уже решаем проблему. Будем держать в курсе», — говорится в сообщении.
- Сервис рекомендовал не удалять уже установленные приложения и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые» — чтобы смартфон не сделал это самостоятельно.
- Приложение доступно в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi и Rustore.
- Приложение «Каршеринг Ситидрайв!» появилось в App Store в апреле 2024 года. По словам сервиса, оно дублировало функции старой версии и содержало новые — например, возможность запросить компенсацию за заправку или зафиксировать «постосмотр» состояния автомобиля после аренды. Старое приложение «Ситидрайва» пропало из App Store в декабре 2023 года.
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«Мы уже решаем проблему. Будем держать в курсе»
Я прямо сейчас решаю проблему с употреблением джина. Держу в курсе.
Спасибо что держишь в курсе!
Тебе подогнать новых гифок? А то повторяешься
Кидай сюда свои гифки
Не пользуюсь
Продолжайте докладывать
Я тоже не пользуюсь
И я не пользуюсь
это уже как игра какая-то, будут придумывать аналог названию и добавлять другое
Эта всенародно любимая игра называется БейСБОЛ.
Отъехало?
опять двадцать пять , что ж ты будешь делать с этим
С продукцией эпл? Только выбросить.
сбер раздел самокат
Да и хуй с ним.
А основное постоянно лагает , надеюсь они успели обновление без багов выпустить 😅
«Ну пропало и пропало» (с)
Слушайте, сколько уже можно играться, как в детском саду, вроде бы только договорились и опять!
Вопросы к яблоку
Похуй 🕯️
🫳🏼 →
Да и хуй с ним…
Ужас……теперь до Харькова на каршеринге не доехать…..
Враг повержен!
Apple нужно удалять только те приложения, в которых вирусы. Если не могут обеспечить нормальное наполнение стора - пусть разрешат установить рустор.
Туда его.
Так на пользу же нам всегда говорили)))