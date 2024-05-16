Сервисы
Таня Боброва

Приложение «Ситидрайв!» пропало из App Store Статьи редакции

Оно продержалось в магазине меньше месяца.

  • О том, что приложение стало недоступно для скачивания в App Store, каршеринг сообщил в своём Telegram-канале. «Мы уже решаем проблему. Будем держать в курсе», — говорится в сообщении.
  • Сервис рекомендовал не удалять уже установленные приложения и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые» — чтобы смартфон не сделал это самостоятельно.
  • Приложение доступно в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi и Rustore.
  • Приложение «Каршеринг Ситидрайв!» появилось в App Store в апреле 2024 года. По словам сервиса, оно дублировало функции старой версии и содержало новые — например, возможность запросить компенсацию за заправку или зафиксировать «постосмотр» состояния автомобиля после аренды. Старое приложение «Ситидрайва» пропало из App Store в декабре 2023 года.
Источник: «Ситидрайв»
  • «Ситидрайв» входит вместе с «Самокатом» и «Кухней на районе» в «О2О Холдинг», которым совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов в августе 2022 года источник РБК говорил, что «Сбер» не получит контроль в компании. «Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022-го.

#новости #ситидрайв

775 показов
1.2K открытий
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

«Мы уже решаем проблему. Будем держать в курсе»

Я прямо сейчас решаю проблему с употреблением джина. Держу в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист
Ответить
Развернуть ветку
Sunny Muffin

Спасибо что держишь в курсе!

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
nimda

Тебе подогнать новых гифок? А то повторяешься

Ответить
Развернуть ветку
Чечёточник

Кидай сюда свои гифки

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Не пользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Продолжайте докладывать

Ответить
Развернуть ветку
Марсель

Я тоже не пользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

И я не пользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
Жан Жак

это уже как игра какая-то, будут придумывать аналог названию и добавлять другое

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Эта всенародно любимая игра называется БейСБОЛ.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Отъехало?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бирюк

опять двадцать пять , что ж ты будешь делать с этим

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

С продукцией эпл? Только выбросить.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

сбер раздел самокат

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Да и хуй с ним.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Bond

А основное постоянно лагает , надеюсь они успели обновление без багов выпустить 😅

Ответить
Развернуть ветку
nimda

«Ну пропало и пропало» (с)

Ответить
Развернуть ветку
Grossman

Слушайте, сколько уже можно играться, как в детском саду, вроде бы только договорились и опять!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Муров

Вопросы к яблоку

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Похуй 🕯️
🫳🏼 →

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Да и хуй с ним…

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Ужас……теперь до Харькова на каршеринге не доехать…..
Враг повержен!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Муров

Apple нужно удалять только те приложения, в которых вирусы. Если не могут обеспечить нормальное наполнение стора - пусть разрешат установить рустор.

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Туда его.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Так на пользу же нам всегда говорили)))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
24 комментария
Раскрывать всегда