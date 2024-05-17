OpenAI будет обучать ИИ на данных Reddit Статьи редакции
На фоне новости акции соцсети на премаркете выросли более чем на 16%.
- Reddit и OpenAI объявили о партнёрстве. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.
- Согласно договорённостям, разработчик ChatGPT добавит контент соцсети в чат-бота и «новые продукты». Для этого OpenAI получит доступ к API Reddit.
- Авторы и модераторы соцсети получат новые функции на базе ИИ, какие — стороны не уточнили. OpenAI также станет рекламным партнёром Reddit.
- OpenAI отметила, что сооснователь и гендиректор компании Сэм Альтман — акционер Reddit, но он не возглавил сделку. FT напоминает, что перед IPO Reddit в марте 2024 года Альтман владел около 10% соцсети.
- В феврале 2024 года источники Reuters рассказали, что обучать ИИ на данных Reddit будет Google. По данным издания, контракт — на $60 млн в год, на какой срок его заключили, оно не уточнило.
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А Яндекс будет обучаться на данных Пикабу 🤣🤣🤣
ИИ в жопе, друзья.
Мм щас бы реддит с пикабу сравнить
Моя мысля в том, что нашем импортозамещенном кривом зеркале прогресса именно Яндекс гпт и Пикабу видятся самой логичной парочкой.
Но реддит тоже хорош, я как профессиональный ветеринар-нарколог вообще убежден, что у реддитян шизофазия: одни считают сообщество образцовым и "самомодерирующимся" (sic!), другие открытые гомофобы и извращенцы. Это ещё хуже, чем пикабу - тут хоть сразу всем понятно, что на такой куче говна обучать можно только Ганнибала Лектора, ито жалко его.
В одной сидят оголтелые националисты, которые в недавнем виральном посте кавказского ребёнка обезьяной называли, в другой и шутки про евреев не скажешь без бана.
Выбирай.
Башорга
Не самый плохой вариант. Только не надо джой парсить.
На данных VC в разделе Приемная
Сразу будет выкупать за иронию и метаиронию и мемы, это как раз то, что нам нужно
У меня аж холодок по спине, когда думаю чему научится ChatGPT на таких сабредитах, как sexondrugs, например😎
надеюсь контент /r/LipsThatGrip будет использован для обучения генерации изображений))
на Reddit уже приготовились. Специально ерунду всякую пишут. То есть слова по отдельности существуют, а в целом бред. Это чтобы ИИ этому обучился. Типа диверсию устраивают ))
На реддите разрешен флуд?
Что они ещё могут там понаписать, кроме уже написанного за годы, чтобы научить ИИ плохому, ахахах
Причём уже много лет :)
Правильно делают, есть ресурс — они им торгуют.
Кто отважится обучать нейронки на дзене и ок?
Я думаю, что обучение на дзене и вк уже давно идёт. Только кто же нас спросит и что-то нам расскажет.))
Есть подозрение что ботофермы там подращивают (-:
А СберГигачат надо обучить на данных Двача и Нульчана
Топчик. А затем обучение общению и знакомствам в дайвинчике вк
Если бы ИИ обучали на комментариях VC
- Диванный аналитик гребанный
- А ты что сам достиг?
- Ссылка на мой телеграм канал
- Поставил минус за ссылку на телеграм канал
Кстати, именно на reddit обучение ранних моделей и начиналось, можно посмотреть subreddit simulator на GPT2, ему уже много лет:
https://www.reddit.com/r/SubSimulatorGPT2/top/?t=all
Пойдет, интересно что получится. Может как Пойдет, может как получиться отличный результат, так и шняга, интересно будет глянуть на итог
Big Chungus here's my gold kind stranger wholesome 100, you dropped this, king