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Таня Боброва

OpenAI будет обучать ИИ на данных Reddit Статьи редакции

На фоне новости акции соцсети на премаркете выросли более чем на 16%.

  • Reddit и OpenAI объявили о партнёрстве. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.
  • Согласно договорённостям, разработчик ChatGPT добавит контент соцсети в чат-бота и «новые продукты». Для этого OpenAI получит доступ к API Reddit.
  • Авторы и модераторы соцсети получат новые функции на базе ИИ, какие — стороны не уточнили. OpenAI также станет рекламным партнёром Reddit.
  • OpenAI отметила, что сооснователь и гендиректор компании Сэм Альтман — акционер Reddit, но он не возглавил сделку. FT напоминает, что перед IPO Reddit в марте 2024 года Альтман владел около 10% соцсети.
  • В феврале 2024 года источники Reuters рассказали, что обучать ИИ на данных Reddit будет Google. По данным издания, контракт — на $60 млн в год, на какой срок его заключили, оно не уточнило.
Источник: Amy Lombard for The New York Times

#новости #reddit #openai

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27 комментариев
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 Чечёточник

А Яндекс будет обучаться на данных Пикабу 🤣🤣🤣
ИИ в жопе, друзья.

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d679eaad610471402e548ca689df29

Мм щас бы реддит с пикабу сравнить

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Чечёточник

Моя мысля в том, что нашем импортозамещенном кривом зеркале прогресса именно Яндекс гпт и Пикабу видятся самой логичной парочкой.

Но реддит тоже хорош, я как профессиональный ветеринар-нарколог вообще убежден, что у реддитян шизофазия: одни считают сообщество образцовым и "самомодерирующимся" (sic!), другие открытые гомофобы и извращенцы. Это ещё хуже, чем пикабу - тут хоть сразу всем понятно, что на такой куче говна обучать можно только Ганнибала Лектора, ито жалко его.

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Аккаунт заморожен

В одной сидят оголтелые националисты, которые в недавнем виральном посте кавказского ребёнка обезьяной называли, в другой и шутки про евреев не скажешь без бана.
Выбирай.

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Nix Green

Башорга

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Konstantin Kutsevalov

Не самый плохой вариант. Только не надо джой парсить.

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Альвар

На данных VC в разделе Приемная

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Где деньги?

Сразу будет выкупать за иронию и метаиронию и мемы, это как раз то, что нам нужно

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Просветленный Ипполит

У меня аж холодок по спине, когда думаю чему научится ChatGPT на таких сабредитах, как sexondrugs, например😎

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Andrey Kulakov

надеюсь контент /r/LipsThatGrip будет использован для обучения генерации изображений))

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selecadm

на Reddit уже приготовились. Специально ерунду всякую пишут. То есть слова по отдельности существуют, а в целом бред. Это чтобы ИИ этому обучился. Типа диверсию устраивают ))

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Eddie II

На реддите разрешен флуд?

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Чечёточник

Что они ещё могут там понаписать, кроме уже написанного за годы, чтобы научить ИИ плохому, ахахах

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Киприан Лейн
на Reddit уже приготовились. Специально ерунду всякую пишут.

Причём уже много лет :)

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Вадим Д.

Правильно делают, есть ресурс — они им торгуют.
Кто отважится обучать нейронки на дзене и ок?

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S.Capusta

Я думаю, что обучение на дзене и вк уже давно идёт. Только кто же нас спросит и что-то нам расскажет.))

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Вадим Д.

Есть подозрение что ботофермы там подращивают (-:

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Alex

А СберГигачат надо обучить на данных Двача и Нульчана

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Суздальский огурец

Топчик. А затем обучение общению и знакомствам в дайвинчике вк

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Недопил

Если бы ИИ обучали на комментариях VC
- Диванный аналитик гребанный
- А ты что сам достиг?
- Ссылка на мой телеграм канал

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Аккаунт заморожен

- Поставил минус за ссылку на телеграм канал

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Иван Хаманн
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Филипп Новиков

Кстати, именно на reddit обучение ранних моделей и начиналось, можно посмотреть subreddit simulator на GPT2, ему уже много лет:
https://www.reddit.com/r/SubSimulatorGPT2/top/?t=all

www.reddit.com
www.reddit.com
www.reddit.com
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debil
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Erik R.
Авторы и модераторы соцсети получат новые функции на базе ИИ, какие — стороны не уточнили. - что ж они скрытные такие и сумму сделки не озвучивают и детали не уточняют
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Городищев

Пойдет, интересно что получится. Может как Пойдет, может как получиться отличный результат, так и шняга, интересно будет глянуть на итог

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Аккаунт заморожен

Big Chungus here's my gold kind stranger wholesome 100, you dropped this, king

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