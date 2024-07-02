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vc.ru
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Артур Томилко
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В коде приложения X на iOS нашли кнопку «отрицательной оценки» для реплаев

Она может помочь лучше ранжировать ответы в длинных ветках.

  • Указание на кнопку «отрицательно оценки» в коде приложения X для iOS нашёл пользователь соцсети с ником Aaron. Пока она предусмотрена только для ответов на твит.
В коде приложения X на iOS нашли кнопку «отрицательной оценки» для реплаев
  • Официально в компания не анонсировала тестирование или добавление новых функций. При этом кнопку «против» Twitter тестировал ещё в 2021 году, до сделки с Илоном Маском.
  • Один из инженеров X отметил, что соцсеть может использовать алгоритм консенсуса для более эффективного ранжирования ответов в длинных ветках — понижать только рейтинг постов, получивших отрицательные оценки пользователей, «которые обычно несогласны». Его идею поддержал Маск.
  • Например, на Reddit используется принцип «коллективного разума», когда для ранжирования публикации суммируются все положительные и отрицательные оценки.

#новости #x

2
6
6 комментариев
Phil Valua

Так вот куда кнопка скачивания переехала с VC

6
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MARDER

Жалкая пародия

3
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Невероятный Блондин

Мои источники на местах сообщают, что 𝕏 выкупили кнопку скачивания у издательства "Комитет" (vc.ru, DTF) за 18 млн рублей ($200,000)

2
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SegaBoy

отрицательной оценки? этот термин у ОРТ купили?

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Я сказал свое имя машине

Да не может быть.

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Дмитрий Евсеев

Возможно, добавление такой функции в X поможет улучшить восприятие веток обсуждений, надо попробовать

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