В коде приложения X на iOS нашли кнопку «отрицательной оценки» для реплаев

Она может помочь лучше ранжировать ответы в длинных ветках. Указание на кнопку «отрицательно оценки» в коде приложения X для iOS нашёл пользователь соцсети с ником Aaron. Пока она предусмотрена только для ответов на твит.Официально в компания не анонсировала тестирование или добавление новых функций. При этом кнопку «против» Twitter тестировал ещё в 2021 году, до сделки с Илоном Маском.Один из инженеров X отметил, что соцсеть может использовать алгоритм консенсуса для более эффективного ранжирования ответов в длинных ветках — понижать только рейтинг постов, получивших отрицательные оценки пользователей, «которые обычно несогласны». Его идею поддержал Маск.Например, на Reddit используется принцип «коллективного разума», когда для ранжирования публикации суммируются все положительные и отрицательные оценки.#новости #x
Так вот куда кнопка скачивания переехала с VC
Жалкая пародия
Мои источники на местах сообщают, что 𝕏 выкупили кнопку скачивания у издательства "Комитет" (vc.ru, DTF) за 18 млн рублей ($200,000)
отрицательной оценки? этот термин у ОРТ купили?
Да не может быть.
Возможно, добавление такой функции в X поможет улучшить восприятие веток обсуждений, надо попробовать