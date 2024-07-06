В Telegram «расходится» бот Major — за три дня к нему подключились более 4 млн пользователей

Это приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших».Популярность в «игре» измеряется звёздочками, а поднять её можно с помощью внутренней валюты мессенджера — «звёзд», или Telegram Stars. Карточки «игроков» публичные и содержат ссылки на их профили в мессенджере.Качать рейтинг можно и другим пользователям, и себе. На момент публикации для покупки доступно пять опций: 1000 очков; 2500 очков; 5000; 10 тысяч и 25 тысяч. Они стоят 100, 250, 500, 1000 и 2500 «звёзд» соответственно.Вот в какую сумму обойдутся сами Telegram Stars в iOS-приложении: 100 «звёзд» — 229 рублей; 250 — 569 рублей; 500 — 1140 рублей; 1000 — 2290 рублей; 2500 — 5700 рублей.цены актуальны на момент публикацииВнутренние баллы также можно получить за выполнение заданий. Есть базовые: подключить TON-кошелёк (+70 звёзд), подписаться на Major в соцсети Х (+50) и на Telegram-канал проекта (+50). Есть ежедневные: например, подняться на три строки в списке (+250), перевести от 1000 баллов другому пользователю (+2500), пригласить как минимум десять друзей (+150) и подписаться на папку с разными каналами (+1000). Среди последних — страница основателя Telegram Павла Дурова.Не забыли и про реферальную программу. За приглашённого человека по умолчанию начисляют 15 звёзд. Если у него есть подписка Premium в Telegram, то 50.Скриншоты vc.ruПубличный канал проекта — Major Community — создали 9 июня 2024 года. На момент публикации заметки на него подписаны 655 тысяч человек.Бота запустили 2 июля. По словам создателей, за три дня к нему подключились 4,5 млн игроков (при этом редактор vc.ru после первого входа оказался на строке 4117949). У обеих страниц есть галочка верификации.Дуров о Major ничего не писал, но звёзды рейтинга выглядят точь-в-точь как иконка Premium. А в визуальном контенте создатели бота используют картинки уточек, которые фигурируют как в официальных анонсах Telegram, так и в его интерфейсе.Как и в случае с «тапалками» вроде Hamster Kombat и TapSwap, авторы «игры» обещают, что звёзды рейтинга однажды можно будет конвертировать в «ценный токен». А ещё говорят, что «топ-100 мажоров недели» якобы будут получать «щедрые» бонусы в виде Toncoin начиная с августа 2024 года.Но никаких гарантий того, что это произойдёт, нет. Новость не является инвестиционным советом или призывом к действию — vc.ru.#telegram #новости
Сколько же долбоёбов вокруг
Это не трудно подсчитать, вот тебе прямо в заголовке пишут: "более 4 млн пользователей"
Лох не мамонт. Их бабушки заряжали воду перед теликом с Кашпировским и несли деньги мавроди, их матери с отцами играли на форексе и вкладывались в бинарные опционы, теперь их очередь.
А они думают иначе, так и живём но я буду на стороне "виси экспертов" они лучшие, ван лав 😍
О, рейтинг из VK 2000-х подъехал.
Потратить звёзды, чтобы стать лучшим лохом в каком-то приложении, в которое за три дня нагнали 4 млн. ботов. Прикольно.
Они настоящие, лох не мамонт