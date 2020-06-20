Apple пригрозила удалить Hey из магазина, поскольку сервис не работает без учётной записи на стороннем сайте — как и многие другие приложения.

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Разработчик и основатель сервиса Сardstock Ленни Боз (Lanny Bose) запустил сайт YouDownloadTheAppAndItDoesntWork («Вы скачиваете приложение и оно не работает»), на котором собрал приложения из App Store, не работающие без учётной записи на стороннем сайте.

Так он решил поддержать основателей почтового сервиса Hey, приложение которого Apple пригрозила удалить из App Store за нарушение правил. Старший вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер объяснил, что магазину не нужны приложения, которыми нельзя пользоваться сразу после скачивания.

В ответ сооснователь Basecamp (разработчик Hey) Дэвид Хейнемейер Ханссон указал на двойные стандарты Apple: в магазине много приложений, которые не работают сразу после загрузки. На сайте Боза собраны такие сервисы — Netflix, GitHub, Google Docs, FastMail, App Store Connect и другие.