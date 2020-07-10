В «Мегафоне» сообщили, что уже устранили сбой, в Yota — что починят всё в ближайшее время.

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Утром 10 июля 2020 года абоненты «Мегафона» и Yota пожаловались на проблемы с сетью, в частности, они не могут подключиться к интернету и совершать вызовы.

историк-алкоголик @AlcoHistory Так, а у кого в СПб Мегафон? У вас мобильный интернет работает?

Нейросеть на карантине @ArtHedgehog Мегафон с Йотой отвалился, связи нет, интернета тоже, хвала крупнейшему оператору 🙃

По данным Downdetector на 09:50 мск, на проблемы суммарно пожаловались более 6 тысяч человек. В частности, сложности есть у абонентов в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ярославле и других городах.

Карта сбоев у «Мегафона» Downdetector

В «Мегафоне» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации. В Yota на момент публикации заметки не ответили на запрос.

Добавлено в 10:20. В «Мегафоне» подтвердили, что часть абонентов в северо-западном регионе столкнулась с проблемами с голосовой связью и передачей данных. «Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены», — добавили в компании.