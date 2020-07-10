Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
В «Мегафоне» сообщили, что уже устранили сбой, в Yota — что починят всё в ближайшее время.
Утром 10 июля 2020 года абоненты «Мегафона» и Yota пожаловались на проблемы с сетью, в частности, они не могут подключиться к интернету и совершать вызовы.
По данным Downdetector на 09:50 мск, на проблемы суммарно пожаловались более 6 тысяч человек. В частности, сложности есть у абонентов в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ярославле и других городах.
В «Мегафоне» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации. В Yota на момент публикации заметки не ответили на запрос.
Добавлено в 10:20. В «Мегафоне» подтвердили, что часть абонентов в северо-западном регионе столкнулась с проблемами с голосовой связью и передачей данных. «Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены», — добавили в компании.
Добавлено в 10:30. В Yota также подтвердили наличие сбоя у абонентов в северо-западном регионе и пообещали устранить неполадки в ближайшее время.
Только опубликовали новость, сразу сеть появилась и интернет))
Жалко у Руслана Шаведдинова также не прокатило с йотой. У него не появились)
А мне промокод на концерт Ленинграда прислали, черти
Совпадение?!
Уже месяц мучаюсь!! А они ничем не могу помочь.
Теле 2 работает норм.
Теле 2 норм работает?Ты походу угараешь,хуже теле 2 нету связи,каждый день скорость интернета падает,скоро будет 2G и ничего больше!
Аналогично. Сигнал есть, а коннекта нету(
так вы wi-fi используете для проверки скорости...
Это от Мегафона wi-fi. На смартфоне с Мегафон при Н+ бывает приложение даже не открывается - "подключитесь к интернету"
Тут речь про мобильный интернет... Если проблемы с wi-fi, то нужно им писать, а не в комментариях жаловаться
Ещё раз. Это - мобильный интернет, просто снято с раздачи по wi-fi.
Вот вы и сами ответили на свой вопрос, а редачить предыдущие сообщения не нужно =)
Я дополнял, не думал, что тут активность такая, рабочее же время). Только не понял, как я ответил на свой вопрос и какой он был. Инет падает до отсутствия уже месяц хоть через wi-fi, хоть прямо тести.
Месяц уже проблемы, про LTE вообще забыл. На 3G переключился. Писал в поддержку: то, говорят, чинят вышку, то, говорят, не чинят. А так хвалил. Какой, мол, интернет хороший.
то, говорят, чинят вышку, то, говорят, не чинят.
Мне МТС даже и говорить перестал ...через 3 месяца. Второй год пошел как сломали 4g до уровня нет интернета и голос то есть, то нет.
Дык а Вы тоже - то платите, то не платите
Что значит? 10 лет, как штык. Больше 1000 в месяц. У меня ещё тариф с безлимитным интернетом, всё звонят они, что бы я перешёл на другой, но не фига
Не подумал, что будут проблемы с ударением, мой косяк. Имелось в виду призыв к неким действиям, в результате которого финансирование конкретной компании Вами будет произведено, либо отклонено с целью шуточной попытки воспитания =)
)) если бы это работало. Не думаю, что это эффективный метод:) Написать в поддержку: перехожу на Билайн. Мои условия: ...
Пора уходить на Теле2 с Мегафона
Это как со Сбера в Киви перейти.
И тут на самом деле не чего не поменялось. Сбер зашёл в киви, а киви зашёл в Сбер.
Да и раньше можно было подумать что лучше.
Я чёт сильно сомневаюсь, что если у мегафона проблемы, то их нет в Теле2. При таких вот данных:
МегаФон – более 238 тысяч сотовых станций.
МТС – около 184 тысяч сотовых станций.
Т2 Мобайл – 167 тысяч сотовых станций.
Билайн – 156 с лишним тысяч сотовых станций.
Согласен,теле 2 вообще офигели режут скорость каждый день качество видео 480 p уже невозможно смотреть,ведут в чебурнет,не зря ростелеком их выкупил.
Блин, так их ростелеком выкупил))
Значит тем более никакого Теле2!
Ростелеком убил ОнЛайм, и Теле2 туда же
Так дело то не в станциях, при таких авариях, а в централизованных компонентах сети, которые управляют профилями/соединениями/регистрацией в сети/маршрутизацией.
Но ведь за это отвечает Мегафон, а не Теле2
Мне сложно представить, что при аренде вышек, Теле2 имеет доступ к данным и управлению всей инфраструктурой)))))) явно нет и поэтому слово «вышки» моем контекста имеется ввиду все то, за что платит Теле2
Что значит "сложно представить"?))
У Теле2 все компоненты сети свои. Вышка - это только площадка для размещения антенны/базовой станции. Количество базовых станций может быть хоть миллиард, но если то, что стоит после них сломается, то каюк.
В МегаФоне еще в далёком 2012 году решили посокращать расходы, посокращали специалистов, вот расхлёбывают (и будут расхлёбывать!) до сих пор. Совсем не удивлён))
Вот именно в тот момент, когда мне надо было взять каршеринг и я торопился на встречу. Раз 5 перезугружал телефон и понять не мог, пока не дозвонился до жены - у ней была такая же проблема. В момент, когда телефон стал кирпичом, понял насколько от него зависим) а йота подвела
самое обидное что перейти некуда, потестил все, даже тинькофф, и мегафон лучшее из худшего так сказать
Тинькофф совсем печаль? Можно подробней.
Ну Тинькофф работает на Теле2, а в Москве у них 2G нет, логично, со со связью проблемы.
У жены две симки одновременно (мегафон и тинькофф), дома у тинькофф в разы лучше связь и интернет.
А теле 2 вообще скорость как gprs стала уже качество в 480p лагает зависает.
Два года живу в Северном Тушино в Москве, в одной из трёх комнат нет связи - набираю номер, переключается на 3G и показывает 1 палку... в процессе разговора может просто выключиться. А иногда просто не пройти дозвон.
Комната в 3 метрах от окна, окна в радиусе 100 метров от 5 жилых домов.
Подавал жалобы и всегда одно и то же! Радуют, что проблема не в моем устройстве и обещают разобраться - дальше ничего не происходит. Связи как не было, так и нет!!! Скрин прикладываю
Какая смысловая нагрузка в предложении "комната в трёх метрах от окна, окна в 100 метрах от 5 жилых домов"? Особенно комната в трёх метрах от окна. Мне интересно поскольку работаю в сотовой компании (не мф)
Моя комната буквально в центре жилых домов, в спальном районе. И нет связи.
Смысловая нагрузка ему нужна бл... пздц 🤦🏻♂️
То есть не в радиусе, а в центре окружающих домов. Если на окружающих домах вы не видите антенн, значит обслуживающие вас БС находятся на удалении и перекрываются этими домами. Спальные районы это головная боль всех операторов: на крышах не дают встать жильцы, административных зданий нет.
В окружении домов, моя комната в центре. И в радиусе 100 метров - жилые дома. Я все верно написал.
И я ещё на 7 этаже, а не на 1.
7 из 9... над кронами деревьев.
Выходит перекрывает для всего дома?!
А самый прикол, что обратная сторона квартиры, входит на лес, за которым МКАД! И с той стороны, на кухне, у окна, связь стабильна и лучше.
А со стороны 5 домов - ниуя
Это к тому, что я не в бункере, не в цокольный этаж, оло!!! Я не в деревне, где 3 дома на квадратный километр!
Теперь понятно, почему Мегафон не решают мою проблему, там такие же как вы работают, которые вообще никакой смысловой нагрузки не понимают
Да как так то?
Мобильный интернет "Мегафона" признали самым быстрым в России
Никакого противоречия нет: он может быть самым быстрым, но самым ненадёжным)) А вообще тише едешь - дальше будешь))
Чет не удивительно😄
Город Владимир - полтора часа инета небыло. Хорошо, хоть звонить можно было
Yota на вышках Мегафона работает!
Что она там может починить и сообщить, если технически никакого отношения к вышкам не имеет
Вернее , Yota и есть мегафон, но биллинг все же разный как и распределение нагрузки па сеть которая и легла видимо.
Да это не суть.
Я о том, что Это одно и то же, а отвечают будто у у каждого своя инфраструктура
У Йоты частично своя, да.
Блоги компаний
Показать еще