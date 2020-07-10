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Татьяна Боброва
3984

Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на отсутствие интернета и связи Материал редакции

В «Мегафоне» сообщили, что уже устранили сбой, в Yota — что починят всё в ближайшее время.

61 комментарий
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Утром 10 июля 2020 года абоненты «Мегафона» и Yota пожаловались на проблемы с сетью, в частности, они не могут подключиться к интернету и совершать вызовы.

историк-алкоголик @AlcoHistory
Так, а у кого в СПб Мегафон? У вас мобильный интернет работает?
Нейросеть на карантине @ArtHedgehog
Мегафон с Йотой отвалился, связи нет, интернета тоже, хвала крупнейшему оператору 🙃

По данным Downdetector на 09:50 мск, на проблемы суммарно пожаловались более 6 тысяч человек. В частности, сложности есть у абонентов в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ярославле и других городах.

Карта сбоев у «Мегафона» Downdetector

В «Мегафоне» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации. В Yota на момент публикации заметки не ответили на запрос.

Добавлено в 10:20. В «Мегафоне» подтвердили, что часть абонентов в северо-западном регионе столкнулась с проблемами с голосовой связью и передачей данных. «Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены», — добавили в компании.

Добавлено в 10:30. В Yota также подтвердили наличие сбоя у абонентов в северо-западном регионе и пообещали устранить неполадки в ближайшее время.

#мегафон #сбои #новость

Татьяна Боброва
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61 комментарий
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Егор Жуланов

13

Только опубликовали новость, сразу сеть появилась и интернет))

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Andrew Simon

Егор
12

Жалко у Руслана Шаведдинова также не прокатило с йотой. У него не появились)

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Natalia Melekhova

Егор
1

Точно так же😄

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Егор
0

А мне промокод на концерт Ленинграда прислали, черти
Совпадение?!

Ответить

Александр Алмазов

4

Даааааа сукаааа, всё утро без связи!!!!!!!!!!!!! 🤬

Ответить

Viva la Ira

3

Уже месяц мучаюсь!! А они ничем не могу помочь.
Теле 2 работает норм.

Ответить

ЧТО В НУТРИ/детский канал

Viva
1

Теле 2 норм работает?Ты походу угараешь,хуже теле 2 нету связи,каждый день скорость интернета падает,скоро будет 2G и ничего больше!

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Олег Нечаев

Viva
0

Аналогично. Сигнал есть, а коннекта нету(

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Артём Кашин

Олег
0

так вы wi-fi используете для проверки скорости...

Ответить

Олег Нечаев

Артём
0

Это от Мегафона wi-fi. На смартфоне с Мегафон при Н+ бывает приложение даже не открывается - "подключитесь к интернету"

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Артём Кашин

Олег
0

Тут речь про мобильный интернет... Если проблемы с wi-fi, то нужно им писать, а не в комментариях жаловаться

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Олег Нечаев

Артём
0

Ещё раз. Это - мобильный интернет, просто снято с раздачи по wi-fi.

Ответить

Артём Кашин

Олег
0

Вот вы и сами ответили на свой вопрос, а редачить предыдущие сообщения не нужно =)

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Олег Нечаев

Артём
0

Я дополнял, не думал, что тут активность такая, рабочее же время). Только не понял, как я ответил на свой вопрос и какой он был. Инет падает до отсутствия уже месяц хоть через wi-fi, хоть прямо тести.

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Eugene Smirnov

3

Месяц уже проблемы, про LTE вообще забыл. На 3G переключился. Писал в поддержку: то, говорят, чинят вышку, то, говорят, не чинят. А так хвалил. Какой, мол, интернет хороший.

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Олег Нечаев

Eugene
1

то, говорят, чинят вышку, то, говорят, не чинят.

Мне МТС даже и говорить перестал ...через 3 месяца. Второй год пошел как сломали 4g до уровня нет интернета и голос то есть, то нет.

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Дмитрий Сташевский

Eugene
0

Дык а Вы тоже - то платите, то не платите

Ответить

Eugene Smirnov

Дмитрий
0

Что значит? 10 лет, как штык. Больше 1000 в месяц. У меня ещё тариф с безлимитным интернетом, всё звонят они, что бы я перешёл на другой, но не фига

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Дмитрий Сташевский

Eugene
0

Не подумал, что будут проблемы с ударением, мой косяк. Имелось в виду призыв к неким действиям, в результате которого финансирование конкретной компании Вами будет произведено, либо отклонено с целью шуточной попытки воспитания =)

Ответить

Eugene Smirnov

Дмитрий
0

)) если бы это работало. Не думаю, что это эффективный метод:) Написать в поддержку: перехожу на Билайн. Мои условия: ...

Ответить

Лариса Коробова

–1

Пора уходить на Теле2 с Мегафона

Ответить

Arthur Niazyan

Лариса
8

Это как со Сбера в Киви перейти.

Ответить

Александр Антипов

Arthur
0

И тут на самом деле не чего не поменялось. Сбер зашёл в киви, а киви зашёл в Сбер.
Да и раньше можно было подумать что лучше.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Лариса
2

Я чёт сильно сомневаюсь, что если у мегафона проблемы, то их нет в Теле2. При таких вот данных:
МегаФон – более 238 тысяч сотовых станций.
МТС – около 184 тысяч сотовых станций.
Т2 Мобайл – 167 тысяч сотовых станций.
Билайн – 156 с лишним тысяч сотовых станций.

Ответить

ЧТО В НУТРИ/детский канал

Sergey
1

Согласен,теле 2 вообще офигели режут скорость каждый день качество видео 480 p уже невозможно смотреть,ведут в чебурнет,не зря ростелеком их выкупил.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

ЧТО
0

Блин, так их ростелеком выкупил))
Значит тем более никакого Теле2!
Ростелеком убил ОнЛайм, и Теле2 туда же

Ответить

Андрей Захаров

Sergey
0

Так дело то не в станциях, при таких авариях, а в централизованных компонентах сети, которые управляют профилями/соединениями/регистрацией в сети/маршрутизацией. 

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Андрей
0

Но ведь за это отвечает Мегафон, а не Теле2

Мне сложно представить, что при аренде вышек, Теле2 имеет доступ к данным и управлению всей инфраструктурой)))))) явно нет и поэтому слово «вышки» моем контекста имеется ввиду все то, за что платит Теле2

Ответить

Андрей Захаров

Sergey
0

Что значит "сложно представить"?))

У Теле2 все компоненты сети свои. Вышка  - это только площадка для размещения антенны/базовой станции. Количество базовых станций может быть хоть миллиард, но если то, что стоит после них сломается, то каюк. 

В МегаФоне еще в далёком 2012 году решили посокращать расходы, посокращали специалистов, вот расхлёбывают (и будут расхлёбывать!) до сих пор. Совсем не удивлён))

Ответить

Sergey

Андрей
0

Бля, сори бро, я тут где-то в ветке про Йоту пишусь, спутал и не туда ответил... 😂😂😂

Ответить

Филипп Балтич

1

Пакет Яровой что ли тестируют?

Ответить

Тимур Тазетдинов

1

Вот именно в тот момент, когда мне надо было взять каршеринг и я торопился на встречу. Раз 5 перезугружал телефон и понять не мог, пока не дозвонился до жены - у ней была такая же проблема. В момент, когда телефон стал кирпичом, понял насколько от него зависим) а йота подвела

Ответить

911

1

самое обидное что перейти некуда, потестил все, даже тинькофф, и мегафон лучшее из худшего так сказать

Ответить

Александр Алмазов

911
0

Тинькофф совсем печаль? Можно подробней.

Ответить

911

Александр
0

не ловит много где, интернет просто Г (в сравнение с мгф, когда он работает:))
(мск)

Ответить

Александр Алмазов

911
0

Хм, в регионах наверно вообще печаль-беда тогда

Ответить

Александр Пименов

911
0

Ну Тинькофф работает на Теле2, а в Москве у них 2G нет, логично, со со связью проблемы. 

Ответить

Слава Филатов

911
0

У жены две симки одновременно (мегафон и тинькофф), дома у тинькофф в разы лучше связь и интернет.

Ответить

911

Слава
0

все может быть, у меня дома тоже мегафон не работает (возле авиапарка), а билайн работает)
но это частные случае, в 90% у мгф интернет быстрее в разы чем у кого либо

Ответить

Тинькофф

Слава
0

💪

Ответить

Тинькофф

911
0

Если нашей симкой еще пользуетесь, хотели бы проверить причины, по которым не везде ловит. Будем признательны, если напишите на mobile.hel@tinkoff.ru ФИО, номер телефона и более подобное описание трудностей, с которыми столкнулись.

Ответить

V L

Тинькофф
0

mobile.help?**

Ответить

ЧТО В НУТРИ/детский канал

1

А теле 2 вообще скорость как gprs стала уже качество в 480p лагает зависает.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

–1

Два года живу в Северном Тушино в Москве, в одной из трёх комнат нет связи - набираю номер, переключается на 3G и показывает 1 палку... в процессе разговора может просто выключиться. А иногда просто не пройти дозвон.

Комната в 3 метрах от окна, окна в радиусе 100 метров от 5 жилых домов.

Подавал жалобы и всегда одно и то же! Радуют, что проблема не в моем устройстве и обещают разобраться - дальше ничего не происходит. Связи как не было, так и нет!!! Скрин прикладываю

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Дмитрий Иванов

Sergey
1

Какая смысловая нагрузка в предложении "комната в трёх метрах от окна, окна в 100 метрах от 5 жилых домов"? Особенно комната в трёх метрах от окна. Мне интересно поскольку работаю в сотовой компании (не мф)

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Дмитрий
2

Моя комната буквально в центре жилых домов, в спальном районе. И нет связи.
Смысловая нагрузка ему нужна бл... пздц 🤦🏻‍♂️

Ответить

Дмитрий Иванов

Sergey
0

То есть не в радиусе, а в центре окружающих домов. Если на окружающих домах вы не видите антенн, значит обслуживающие вас БС находятся на удалении и перекрываются этими домами. Спальные районы это головная боль всех операторов: на крышах не дают встать жильцы, административных зданий нет.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Дмитрий
0

В окружении домов, моя комната в центре. И в радиусе 100 метров - жилые дома. Я все верно написал.
И я ещё на 7 этаже, а не на 1.
7 из 9... над кронами деревьев.
Выходит перекрывает для всего дома?!

А самый прикол, что обратная сторона квартиры, входит на лес, за которым МКАД! И с той стороны, на кухне, у окна, связь стабильна и лучше.
А со стороны 5 домов - ниуя

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Дмитрий
0

Это к тому, что я не в бункере, не в цокольный этаж, оло!!! Я не в деревне, где 3 дома на квадратный километр!

Теперь понятно, почему Мегафон не решают мою проблему, там такие же как вы работают, которые вообще никакой смысловой нагрузки не понимают

Ответить

Arthur Niazyan

0

Да как так то?
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Андрей Захаров

Arthur
1

Никакого противоречия нет: он может быть самым быстрым, но самым ненадёжным)) А вообще тише едешь - дальше будешь))

Ответить

Belek Mongush

0

В Туве тоже так

Ответить

Yan F

0

Чет не удивительно😄

Ответить

Александр Алмазов

Yan
0

Почему?)

Ответить

Александр Мишулин

0

Город Владимир - полтора часа инета небыло. Хорошо, хоть звонить можно было

Ответить

Ruslan Dmitruk

0

В Сочи тоже - утром пришел на работу и бац тухляк. Сижу с МТСа

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Yota на вышках Мегафона работает!
Что она там может починить и сообщить, если технически никакого отношения к вышкам не имеет

Ответить

Александр Якунин

Sergey
0

Вернее , Yota и есть мегафон, но биллинг все же разный как и распределение нагрузки па сеть которая и легла видимо.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Александр
0

Да это не суть.
Я о том, что Это одно и то же, а отвечают будто у у каждого своя инфраструктура

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Андрей Захаров

Sergey
0

У Йоты частично своя, да.

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Андрей
0

Ну частично это ж не вся)

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