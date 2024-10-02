Приложение Rutube пропало из Google Play

В сервисе заявили, что «произошла забавная путаница» с санкциями.При поиске приложения в Google Play отображается только «Rutube детям» и «Студия Rutube», пишут ТАСС и РБК.Сам видеосервис написал, что в магазине Google «произошла забавная путаница», и вместо «строгих санкций» приложение Rutube стало доступно «только в США».Приложение Rutube для Android доступно в том числе в RuStore.В августе 2024 года приложение Rutube удалили из App Store. Сервис обещал тогда «приложить все усилия», чтобы приложение вернули. До этого сервис блокировали в магазине в июне, но через несколько дней доступ восстановили.По собственным данным Rutube на начало сентября 2024 года, дневная аудитория сервиса составляет 10 млн человек. Его приложение среди прочих вышло в топы бесплатных в августе на фоне замедления YouTube в России.#новости #rutube
Да и хрен с ним, кривое убожество с кучей пиратского контента, неудивительно что удалили.
Пфф
apk скачал и все, это ж Андройд )
Классный коммент. А если бы Rutube был бы с подпиской, кричал бы же, что такое г.. денег не стоит?)
не то что свободный Ютуб)
Как что-то плохое.
пиратство (удивительно, да?) наверное и создает ему хоть какой-то спрос, в свое время раскрутило вк и тг
там нет контента, пиратского тем более