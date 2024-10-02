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Таня Боброва
Сервисы

Приложение Rutube пропало из Google Play

В сервисе заявили, что «произошла забавная путаница» с санкциями.

  • При поиске приложения в Google Play отображается только «Rutube детям» и «Студия Rutube», пишут ТАСС и РБК.
  • Сам видеосервис написал, что в магазине Google «произошла забавная путаница», и вместо «строгих санкций» приложение Rutube стало доступно «только в США».
  • Приложение Rutube для Android доступно в том числе в RuStore.
  • В августе 2024 года приложение Rutube удалили из App Store. Сервис обещал тогда «приложить все усилия», чтобы приложение вернули. До этого сервис блокировали в магазине в июне, но через несколько дней доступ восстановили.
  • По собственным данным Rutube на начало сентября 2024 года, дневная аудитория сервиса составляет 10 млн человек. Его приложение среди прочих вышло в топы бесплатных в августе на фоне замедления YouTube в России.

#новости #rutube

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152 комментария
xsignes

Да и хрен с ним, кривое убожество с кучей пиратского контента, неудивительно что удалили.

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2
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Mr Black

Пфф
apk скачал и все, это ж Андройд )

4
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Илья

Классный коммент. А если бы Rutube был бы с подпиской, кричал бы же, что такое г.. денег не стоит?)

6
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Сергей Д.

не то что свободный Ютуб)

1
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Andrey Vasilev

Как что-то плохое.

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Alex Melnikoff

пиратство (удивительно, да?) наверное и создает ему хоть какой-то спрос, в свое время раскрутило вк и тг

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Котовасий

там нет контента, пиратского тем более

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