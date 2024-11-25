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Минпромторг обсудил с разработчиками введение прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами — «Ъ»

Основной риск этой идеи — отказ иностранных студий от российской аудитории, считают опрошенные газетой участники рынка.

  • 20 ноября 2024 года в Минпромторге прошёл круглый стол в рамках рабочей группы по производству российских игровых консолей, пишет «Ъ». На нём обсуждалось введение прокатных удостоверений для видеоигр, рассказали четыре источника газеты в отрасли.
  • По словам одного из них, вопрос обсуждался в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок. Например, одним из критериев получения удостоверения для иностранной видеоигры может стать её адаптация под будущую отечественную игровую приставку или консоль, пояснил он.
  • В 2023 году выдавать видеоиграм прокатные удостоверения предложила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В ноябре 2024-го она сообщила о подготовке соответствующего законопроекта.
  • Директор Ассоциации игровой индустрии Владимир Прокуронов отмечает, что игры сложнее технологически и с точки зрения контента по сравнению с фильмами и сериалами, поэтому выдача им прокатных удостоверений будет «намного более сложным и дорогим процессом» и негативно скажется на игровом рынке.
  • Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников добавил, что основной риск введения прокатных удостоверений — закрытие российского рынка для иностранных разработчиков и международного рынка для российских.
  • По словам гендиректора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александра Михеева, иностранные разработчики «неохотно заходят на российский рынок», а при введении прокатных удостоверений они, вероятно, откажутся от этой аудитории.

#новости #видеоигры

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99 комментариев
Serge Demichev

Следующий шаг – создание реестра игр. Как же без реестра?)) Третьим шагом поднимут налог на игры из дружественных стран и они будут стоить тысяч по 10000) И как начнем поднимать с колен отечественный геймдев.

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Комментарий недоступен

а народ как покупал на стиме через барыг, так и будет покупать

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буква Ю

ну рутубу не помогли и полные тормоза конкурента ,так что за подъем хз

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Сергей Буров

иностранный агент если покупаешь западное вместо нашей смуты и гульмэна

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1
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Gorbun iz Notr Dama

Уже подняли. Про «Смуту» слышали? По-моему, больше нет нужды кому-то что-то доказывать. Российский геймдев - лучший в мире. Теперь официально

3
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Иван Дэвидсон

Еще обязательно адаптировать игры под патриотический контекст партии.

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Тимур Чумаков

в шашки играть можно хоть будет

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