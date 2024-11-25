Минпромторг обсудил с разработчиками введение прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами — «Ъ»

Основной риск этой идеи — отказ иностранных студий от российской аудитории, считают опрошенные газетой участники рынка.20 ноября 2024 года в Минпромторге прошёл круглый стол в рамках рабочей группы по производству российских игровых консолей, пишет «Ъ». На нём обсуждалось введение прокатных удостоверений для видеоигр, рассказали четыре источника газеты в отрасли.По словам одного из них, вопрос обсуждался в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок. Например, одним из критериев получения удостоверения для иностранной видеоигры может стать её адаптация под будущую отечественную игровую приставку или консоль, пояснил он.В 2023 году выдавать видеоиграм прокатные удостоверения предложила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В ноябре 2024-го она сообщила о подготовке соответствующего законопроекта.Директор Ассоциации игровой индустрии Владимир Прокуронов отмечает, что игры сложнее технологически и с точки зрения контента по сравнению с фильмами и сериалами, поэтому выдача им прокатных удостоверений будет «намного более сложным и дорогим процессом» и негативно скажется на игровом рынке.Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников добавил, что основной риск введения прокатных удостоверений — закрытие российского рынка для иностранных разработчиков и международного рынка для российских.По словам гендиректора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александра Михеева, иностранные разработчики «неохотно заходят на российский рынок», а при введении прокатных удостоверений они, вероятно, откажутся от этой аудитории.#новости #видеоигры
Следующий шаг – создание реестра игр. Как же без реестра?)) Третьим шагом поднимут налог на игры из дружественных стран и они будут стоить тысяч по 10000) И как начнем поднимать с колен отечественный геймдев.
а народ как покупал на стиме через барыг, так и будет покупать
ну рутубу не помогли и полные тормоза конкурента ,так что за подъем хз
иностранный агент если покупаешь западное вместо нашей смуты и гульмэна
Уже подняли. Про «Смуту» слышали? По-моему, больше нет нужды кому-то что-то доказывать. Российский геймдев - лучший в мире. Теперь официально
Еще обязательно адаптировать игры под патриотический контекст партии.
в шашки играть можно хоть будет