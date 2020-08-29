Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine Материал редакции
Компания выполнила своё обещание и не нарушила судебный запрет.
28 августа Apple удалила из App Store профиль Epic Games вместе с играми, включая Fortnite и Infinity Blade. Ранее Epic запустила функцию прямых покупок в Fortnite в обход комиссии Apple и Google, а после удаления игры из магазинов обратилась в суд.
После удаления аккаунта Epic Games не может добавлять новые игры и приложения на iOS и macOS или обновлять их, а пользователи — скачивать игры или совершать внутриигровые покупки через Apple Pay.
Apple отметила, что суд рекомендовал Epic Games соблюдать правила и рекомендации App Store — «так же, как они соблюдали их до создания прецедента», но Epic отказалась от этого.
Поэтому компания была вынуждена удалить учетную запись Epic Games в соответствии с правилами App Store. Второй аккаунт Epic для поддержки движка Unreal Engine не был удалён, его запретили блокировать на слушаниях дела Epic и Apple в суде 25 августа.
Генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что не согласен с формулировкой Apple — по его мнению, компания пыталась отправить новую версию Fortnite в App Store, но не заспамила ими Apple. В новых версиях игры Epic всё ещё не отказалась от оплаты встроенных покупок в обход комиссии Apple.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
- Apple и Google в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games и отключить доступ к инструментам для разработки для iOS и Mac 28 августа.
- 25 августа на слушаниях суд запретил Apple удалять аккаунты Epic Games, из-за которых может пострадать поддержка Unreal Engine и сторонние разработчики.
Давайте смотреть правде в глаза. Многие на стороне эпиков потому, что хотят иметь возможность ставить на свои кредитные айфоны приложения с 4пда.
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