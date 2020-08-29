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Евгений Делюкин
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Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, но сохранила профиль разработчика для поддержки Unreal Engine Материал редакции

Компания выполнила своё обещание и не нарушила судебный запрет.

2 комментария
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28 августа Apple удалила из App Store профиль Epic Games вместе с играми, включая Fortnite и Infinity Blade. Ранее Epic запустила функцию прямых покупок в Fortnite в обход комиссии Apple и Google, а после удаления игры из магазинов обратилась в суд.

После удаления аккаунта Epic Games не может добавлять новые игры и приложения на iOS и macOS или обновлять их, а пользователи — скачивать игры или совершать внутриигровые покупки через Apple Pay.

Apple отметила, что суд рекомендовал Epic Games соблюдать правила и рекомендации App Store — «так же, как они соблюдали их до создания прецедента», но Epic отказалась от этого.

Поэтому компания была вынуждена удалить учетную запись Epic Games в соответствии с правилами App Store. Второй аккаунт Epic для поддержки движка Unreal Engine не был удалён, его запретили блокировать на слушаниях дела Epic и Apple в суде 25 августа.

Вместо (соблюдения правил) Epic постоянно отправляет обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и заставляет пользователей находиться в центре их борьбы. Мы надеемся, что в будущем сможем поработать вместе, но, к сожалению, сейчас это невозможно.

из заявления Apple

Генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что не согласен с формулировкой Apple — по его мнению, компания пыталась отправить новую версию Fortnite в App Store, но не заспамила ими Apple. В новых версиях игры Epic всё ещё не отказалась от оплаты встроенных покупок в обход комиссии Apple.

Tim Sweeney @TimSweeneyEpic
@9to5mac Apple's statement isn't forthright. They chose to terminate Epic's account; they didn't *have* to.

Apple suggests we spammed the App Store review process. That's not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. https://t.co/VpWEERDp5L
Заявление Apple неоднозначно. Они решили закрыть учетную запись Epic, хотя в этом не было необходимости. Apple заявляет, что мы заспамили процесс проверки приложений в App Store. Это не так. Epic отправила лишь три сборки Fortnite: две с исправлениями ошибок и обновление с четвертым сезоном игры.
  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%.
  • Apple и Google в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games и отключить доступ к инструментам для разработки для iOS и Mac 28 августа.
  • 25 августа на слушаниях суд запретил Apple удалять аккаунты Epic Games, из-за которых может пострадать поддержка Unreal Engine и сторонние разработчики.
«Будем в конфликте с Apple на всех фронтах»: что…
Перевод писем главы Epic Games Тима Суини Apple и ответа компании.
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#новость #apple #epicgames #fortnite

Евгений Делюкин
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Arthur Niazyan

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Сама доброта.

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Вадим Мухтаров

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Давайте смотреть правде в глаза. Многие на стороне эпиков потому, что хотят иметь возможность ставить на свои кредитные айфоны приложения с 4пда.

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