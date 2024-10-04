Google начала тестировать в поиске галочки верификации для сайтов

Чтобы пользователи точно знали — это оригинальный сайт, а не мошеннический.Синие галочки должны «уберечь» пользователей от перехода на поддельные сайты, пишет The Verge.Источник: The VergeПока они появляются не у всех пользователей и не для всех сайтов. Издание заметило их рядом со ссылками на сайты Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Epic Games, Apple, Amazon и HP.Google официально функцию не анонсировала. The Verge в компании сообщили, что «проводят небольшой эксперимент по отображению галочек рядом с названиями некоторых компаний».При наведении курсора на галочку появляется сообщение: «Вы видите этот значок, так как алгоритмы Google посчитали, что эта фирма — та, за кого себя выдаёт. Google не может гарантировать надёжность этого бизнеса и его продуктов».Источник: The Verge#новости #google
Copy from yandex
Copy от Твитера который эту штуку еще в 2009 придумал.
Кради как художник
украдено у вк вообще-то
What is "yandex"?
Интересно будут скрины, как Яндекс это уже давно сделал.? ) а то как обсерать что то Российское так все тут как тут )
Почему все российское? Только помойки в виде Яндекса и прочего ВК