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Евгения Евсеева
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Google начала тестировать в поиске галочки верификации для сайтов

Чтобы пользователи точно знали — это оригинальный сайт, а не мошеннический.

  • Синие галочки должны «уберечь» пользователей от перехода на поддельные сайты, пишет The Verge.
Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Пока они появляются не у всех пользователей и не для всех сайтов. Издание заметило их рядом со ссылками на сайты Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Epic Games, Apple, Amazon и HP.
  • Google официально функцию не анонсировала. The Verge в компании сообщили, что «проводят небольшой эксперимент по отображению галочек рядом с названиями некоторых компаний».
  • При наведении курсора на галочку появляется сообщение: «Вы видите этот значок, так как алгоритмы Google посчитали, что эта фирма — та, за кого себя выдаёт. Google не может гарантировать надёжность этого бизнеса и его продуктов».
Источник: The Verge
Источник: The Verge

#новости #google

77
57
57 комментариев
Samandar Turdiev

Copy from yandex

10
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Dimitri

Copy от Твитера который эту штуку еще в 2009 придумал.

6
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С. Наумов

Кради как художник

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Тимур Чумаков

украдено у вк вообще-то

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John Smith Junior

What is "yandex"?

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Сергей Д.

Интересно будут скрины, как Яндекс это уже давно сделал.? ) а то как обсерать что то Российское так все тут как тут )

5
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Dmitry

Почему все российское? Только помойки в виде Яндекса и прочего ВК

9
1
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