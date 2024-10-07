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Таня Боброва
Сервисы

«Авито» начал тестировать обобщённые отзывы на услуги

Сервис обучил собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах.

  • Функцию тестируют в нескольких категориях «Авито Услуг», рассказал сервис. На первом этапе обобщённые отзывы от ИИ увидят около половины пользователей. В будущем компания планирует масштабировать функцию и на другие вертикали.
  • Пользователи тестовой группы увидят блок «Нейросеть собрала главное»: алгоритм выделяет преимущества и недостатки. Если об исполнителе есть информация только по одному блоку, второй сервис показывать не будет.
  • Покупатели увидят информацию о скорости, аккуратности, отзывчивости, качестве работы и другом. На этапе тестов пользователи смогут оценить отзыв, собранный ИИ.
  • Основой для алгоритма стала большая языковая модель, которую обучили специалисты «Авито». Чтобы научить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, сервис привлёк ИИ-редакторов: они сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров.
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»

#новости #авито

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48 комментариев
Комментарий удалён модератором
Авито

Здравствуйте! Подскажите, что у вас случилось? Постараемся помочь.

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Гавриил Злобин

надо больше уверенности в людях.

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Freak

Да все равно все читают только негативные отзывы, они же единственно честные, как многие считают

8
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Владимир

Дак эта штука и негативные отзывы анализирует, считай и таким время сэкономит

6
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Dmitry

Кстати прикольно, только во всех этих отзывах главная проблема в том, что «мусор на входе- мусор на выходе».

5
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Авито

Все отзывы на Авито проходят автоматическую, а при необходимости и ручную модерацию. Кроме того, в обучении этой модели принимали участие AI-редакторы, которые занимались разметкой. Наша модель продолжит совершенствоваться, благодаря обратной связи от пользователей.

8
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