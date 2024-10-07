«Авито» начал тестировать обобщённые отзывы на услуги

Сервис обучил собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах.Функцию тестируют в нескольких категориях «Авито Услуг», рассказал сервис. На первом этапе обобщённые отзывы от ИИ увидят около половины пользователей. В будущем компания планирует масштабировать функцию и на другие вертикали.Пользователи тестовой группы увидят блок «Нейросеть собрала главное»: алгоритм выделяет преимущества и недостатки. Если об исполнителе есть информация только по одному блоку, второй сервис показывать не будет.Покупатели увидят информацию о скорости, аккуратности, отзывчивости, качестве работы и другом. На этапе тестов пользователи смогут оценить отзыв, собранный ИИ.Основой для алгоритма стала большая языковая модель, которую обучили специалисты «Авито». Чтобы научить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, сервис привлёк ИИ-редакторов: они сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров.Источник: «Авито»#новости #авито
Здравствуйте! Подскажите, что у вас случилось? Постараемся помочь.
надо больше уверенности в людях.
Да все равно все читают только негативные отзывы, они же единственно честные, как многие считают
Дак эта штука и негативные отзывы анализирует, считай и таким время сэкономит
Кстати прикольно, только во всех этих отзывах главная проблема в том, что «мусор на входе- мусор на выходе».
Все отзывы на Авито проходят автоматическую, а при необходимости и ручную модерацию. Кроме того, в обучении этой модели принимали участие AI-редакторы, которые занимались разметкой. Наша модель продолжит совершенствоваться, благодаря обратной связи от пользователей.