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Таня Боброва
Сервисы

«Яндекс Карты» представили бесплатный сервис, который покажет потенциал районов города для развития бизнеса

Он подойдёт бизнесу любого размера, считают в компании.

  • «Яндекс Карты» запустили «Геоаналитику». Это бесплатный сервис, который позволяет узнать потенциал районов города для открытия и развития офлайн-бизнеса.
  • С помощью сервиса пользователи могут оценить количество потенциальных клиентов и конкурентов, понять активность спроса, найти оптимальные места для размещения объектов или подходящие зоны для рекламы, говорят в компании.
Источник: «Яндекс Карты»
  • Сервис показывает данные в виде тепловой карты: районы можно сравнивать по уровню автомобильного и пешеходного трафика, статистике поисковых запросов из «Яндекс Карт» и насыщенности разными типами бизнеса. Также пользователи могут посмотреть социально-демографические данные.
Источник: «Яндекс Карты»
  • На старте аналитика доступна для 16 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.

#новости #яндекскарты

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66 комментариев
Буквоед
100 ₽

Мне кажется, тут вообще не про ценность для бизнеса речь.
Яндекс натренировался перенаправлять трафик, показывая пробки там, где их нет (чтобы испуганные водители ехали огородами).

Будто бы и здесь такая же история наклёвывается 😁

Похоже, что Яндекс хочет вновь примерить на себя роль демиурга и теперь формировать бизнес-ландшафт своими рекомендациями, замаскированными под «текущую обстановку» ))

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Sergey Kirillov

Отличная новость! Рад видеть, что рынок продолжает развиваться. Кстати, у 2ГИС уже давно есть аналогичный продукт — 2ГИС PRO. Имхо там возможностей побольше и функционал богаче.

20
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Екатерина Юрина

у 2ГИС давно уже есть такой же продукт, но гораздо богаче по функционалу!
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6
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Alex Melvin

только у Яндекса этот сервис БЕСПЛАТНЫЙ 😉

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