Минтруд предложил запретить заказы опасных работ через онлайн-сервисы

К ним относятся работы на высоте, услуги сварщиков и другие. Фото: Maxime Agnelli / UnsplashМинтруд предложил инициативу в отзыве на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике», пишут РБК и «Ведомости».Проект будет регулировать работу всех цифровых платформ — в том числе посреднических, которые «организуют многостороннее взаимодействие участников рынка, размещают предложения о продаже товаров и услуг, дают заключать сделки и расчёты и получают от сделок и услуг основной доход». Это Wildberries, Ozon, «Яндекс Еда» и «Яндекс Такси», Skyeng, «Островок» и другие.Ведомство считает, что нужно запретить исполнителям принимать заказы через такие сервисы на выполнение работ повышенной опасности или работ по определённым видам должностей или профессий. Список должно составить правительство.К таким работам среди прочего относятся работы на высоте, работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением, работы в замкнутых объёмах, в ограниченных пространствах, электросварочные, газосварочные работы и другое.МинтрудСейчас по ТК установлены принципы безопасности труда, которые должен обеспечить работодатель — но на самозанятых эти нормы не распространяются, отмечают издания. Положения же законопроекта формируют «правовую неопределённость», а значит и риск привлечения исполнителей-партнёров к выполнению работ повышенной опасности.Кроме того, Минтруд предлагает скорректировать некоторые права и обязанности платформ — например, софинансировать добровольные программы страхования; а также проработать «критерии систематичности и продолжительности взаимодействия» исполнителя, платформы и заказчика для «разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений».Полина ЛааксоМаркетплейсы27 сентМинэк предложил обязать цифровые платформы раскрывать в договорах с партнёрами виды санкций и порядок их применения — «Ъ» И признавать их взаимоотношения с исполнителями заказов не трудовыми, а гражданско-правовыми.#новости #самозанятые
Негоже работяге-крестьянину напрямую заказы брать и зарабатывать. Пусть через фирму барина работает за 30к.
а для конечного пользователя какая разница? Что ты в фирме заказываешь тракториста, который у них там пашет за 50-70к в месяц, и тебе его услуги встают в 20-30к за смену (большая часть которых идет фирме с барином), что ты заказываешь частного тракториста, который берет с тебя ровно те же 20-30к, и ни центом меньше. Только на фирму и в суд подать можно, и пожаловаться. А частник может даже без ип работать и хрен ты ему че сделаешь. Аналогично со сварщиками и электриками. Прошло то время, когда кто-то делал дешевле, сейчас целые сговоры в городах, а то и областях в моде. Договариваются на одну цену и хоть убейся, но не найдешь другую цену, максимум с отклонением +-500 руб.
Не очень понятно, а что предлагается взамен запрета размещения на площадках? Новый реестр?
Как искать новые заказы?
"Новый реестр?"
Ты так говоришь, как будто это плохо.
В строительных фирмах искать. Вообще правильно делают. Несмотря на то. что я самостройщик, я это полностью поддерживаю. В штатах между прочим, чтобы заказать условного сварщика или бетонщика, у последнего должна быть лицензия и разрешение на работу, а в случае с бетонщиком, ты еще должен бегать и тучу разрешений получать, начиная от разрешения проезда бетономешалки, заканчивая тем, что на каждый этап приезжает проверяющий и разрешает, либо не разрешает переходить на следующий этап.
А то наймешь ты условного василия на авито, который даже не василий, как потом окажется, а какой-нибудь рамиль, он тебе наварит фигни, а через полгода тебе что-нибудь на голову свалится. Сходи найди этого рамиля и докажи, что вы вообще виделись.
Что не понятно, мзду хотят они с тех кто работает не официально, виде страховок и тому подобное.
Ничего, конечно же) Предлагалось бы, если бы была проблема и стратегия её решения. А тут смысл в очередном предложении-запрете как таковом.