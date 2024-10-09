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Евгения Евсеева
Сервисы

Минтруд предложил запретить заказы опасных работ через онлайн-сервисы

К ним относятся работы на высоте, услуги сварщиков и другие.

Фото: Maxime Agnelli / Unsplash
Фото: Maxime Agnelli / Unsplash
  • Минтруд предложил инициативу в отзыве на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике», пишут РБК и «Ведомости».
  • Проект будет регулировать работу всех цифровых платформ — в том числе посреднических, которые «организуют многостороннее взаимодействие участников рынка, размещают предложения о продаже товаров и услуг, дают заключать сделки и расчёты и получают от сделок и услуг основной доход». Это Wildberries, Ozon, «Яндекс Еда» и «Яндекс Такси», Skyeng, «Островок» и другие.
  • Ведомство считает, что нужно запретить исполнителям принимать заказы через такие сервисы на выполнение работ повышенной опасности или работ по определённым видам должностей или профессий. Список должно составить правительство.

К таким работам среди прочего относятся работы на высоте, работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением, работы в замкнутых объёмах, в ограниченных пространствах, электросварочные, газосварочные работы и другое.

Минтруд
  • Сейчас по ТК установлены принципы безопасности труда, которые должен обеспечить работодатель — но на самозанятых эти нормы не распространяются, отмечают издания. Положения же законопроекта формируют «правовую неопределённость», а значит и риск привлечения исполнителей-партнёров к выполнению работ повышенной опасности.
  • Кроме того, Минтруд предлагает скорректировать некоторые права и обязанности платформ — например, софинансировать добровольные программы страхования; а также проработать «критерии систематичности и продолжительности взаимодействия» исполнителя, платформы и заказчика для «разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений».
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Минэк предложил обязать цифровые платформы раскрывать в договорах с партнёрами виды санкций и порядок их применения — «Ъ»

И признавать их взаимоотношения с исполнителями заказов не трудовыми, а гражданско-правовыми.

Источник фото: «Деловой мир»

#новости #самозанятые

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57 комментариев
Бинарный Ёж

Негоже работяге-крестьянину напрямую заказы брать и зарабатывать. Пусть через фирму барина работает за 30к.

27
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Какое имя

а для конечного пользователя какая разница? Что ты в фирме заказываешь тракториста, который у них там пашет за 50-70к в месяц, и тебе его услуги встают в 20-30к за смену (большая часть которых идет фирме с барином), что ты заказываешь частного тракториста, который берет с тебя ровно те же 20-30к, и ни центом меньше. Только на фирму и в суд подать можно, и пожаловаться. А частник может даже без ип работать и хрен ты ему че сделаешь. Аналогично со сварщиками и электриками. Прошло то время, когда кто-то делал дешевле, сейчас целые сговоры в городах, а то и областях в моде. Договариваются на одну цену и хоть убейся, но не найдешь другую цену, максимум с отклонением +-500 руб.

3
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S.Capusta

Не очень понятно, а что предлагается взамен запрета размещения на площадках? Новый реестр?
Как искать новые заказы?

8
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Слегка Придурковатый

"Новый реестр?"

Ты так говоришь, как будто это плохо.

4
1
1
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Какое имя

В строительных фирмах искать. Вообще правильно делают. Несмотря на то. что я самостройщик, я это полностью поддерживаю. В штатах между прочим, чтобы заказать условного сварщика или бетонщика, у последнего должна быть лицензия и разрешение на работу, а в случае с бетонщиком, ты еще должен бегать и тучу разрешений получать, начиная от разрешения проезда бетономешалки, заканчивая тем, что на каждый этап приезжает проверяющий и разрешает, либо не разрешает переходить на следующий этап.

А то наймешь ты условного василия на авито, который даже не василий, как потом окажется, а какой-нибудь рамиль, он тебе наварит фигни, а через полгода тебе что-нибудь на голову свалится. Сходи найди этого рамиля и докажи, что вы вообще виделись.

6
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Дмитрий Шепелёв

Что не понятно, мзду хотят они с тех кто работает не официально, виде страховок и тому подобное.

3
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Игорь

Ничего, конечно же) Предлагалось бы, если бы была проблема и стратегия её решения. А тут смысл в очередном предложении-запрете как таковом.

1
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