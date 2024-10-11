Сервис документооборота для ресторанов DocsInBox купил платформу для геопродвижения «Поинтер»

Для этого он привлёк инвестиции от ФРИИ, но сколько — неизвестно.ФРИИ вложил в DocsInBox около 200 млн рублей, сообщили Telegram-каналу «Русский венчур» в фонде. DocsInBox закрыл сделку по приобретению сервиса «Поинтер», рассказали Forbes стороны сделки. Для этого компания привлекла инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), где также подтвердили участие в сделке. Её финансовые условия стороны не разглашают.DocsInBox прошёл акселератор ФРИИ в 2016 году, а в 2017-м и 2018-м получил от фонда инвестиции в размере 15 млн рублей. Общий объём инвестиции ФРИИ в компанию — 17,1 млн рублей, доля участия — 26,61%. В рамках сделки с «Поинтер» фонд вложит сумму «на порядок больше общей суммы предыдущих раундов». Сделку закрыли 4 октября 2024 года, по её итогам ООО «Доксинбокс» стало владельцем 100% в ООО «Поинтер». Последнее продолжит работать как самостоятельная компания, её гендиректором стал Евгений Лебедев, который занимает в DocsInBox позицию директора по развитию бизнеса.По данным ЕГРЮЛ, которые приводит Forbes, с 17 июня 2024-го «Доксинбокс» уже владело в «Поинтер» 10,83%. Кроме него совладельцами были Артём Ефремов (44,59%), Ольга Болотова и Мария Нигголь (обе — по 22,29%) — они и выступили продавцами.Основатель DocsInBox Леонид Довбенко заявил, что рассчитывает на «синергетический эффект, учитывая активный рост обеих компаний за последний год». «Поинтер» сохранил всю команду и усилил её новыми сотрудниками в коммерческом и продуктовом отделах, в будущем он будет делать упор на маркетинг, включая участие в выставках и запуск рекламных кампаний, говорит Лебедев.Петербургский сервис электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox заработал в 2015 году. Среди клиентов — «Додо Пицца», «Тануки», «Много лосося» и другие.«Поинтер» основан в 2019 году. Сервис помогает компаниям поддерживать актуальные данные о себе на геосервисах, автоматизировать работу с отзывами, приводить клиентов из онлайн-карт и поисковиков, а также повышать рейтинг и репутацию. С компанией работают более 700 брендов, среди них — «Додо Пицца», «Газпромбанк», Hoff, «Спортмастер», «Вкусвилл» и другие.В январе 2020 года компания привлекла 10 млн рублей от входящего в инвестгруппу «ТилТех» фонда ISLA, который получил за это 10,83% компании (в июне 2024 года долю выкупил DocsInBox). А в сентябре 2021-го — получила уже 40 млн рублей от фонда QVentures.Екатерина ТиханкинаЛичный опыт14.04.2021Снимали панорамы для Яндекс.Карт и нашли нишу для нового бизнеса: история сервиса «Поинтер» С 2009 года компания «нек⁴» снимает панорамы для Яндекса и других организаций. В 2018 году в «нек⁴» запустили сервис Поинтер, который помогает крупному бизнесу работать с онлайн-картами. Через 2 года новое направление стало прибыльным. Сооснователь и директор «нек⁴» Артем Ефремов рассказывает, как Поинтер возник и развивался.#новости #docsinbox #поинтер
Кто все эти люди?
Тебе знать не нужно.
Стартап моего декана😎