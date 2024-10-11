Сервис документооборота для ресторанов DocsInBox купил платформу для геопродвижения «Поинтер»

С 2009 года компания « нек⁴ » снимает панорамы для Яндекса и других организаций. В 2018 году в «нек⁴» запустили сервис Поинтер, который помогает крупному бизнесу работать с онлайн-картами. Через 2 года новое направление стало прибыльным. Сооснователь и директор «нек⁴» Артем Ефремов рассказывает, как Поинтер возник и развивался.