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Полина Лааксо
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За три квартала 2024 года российские компании допустили не менее 210 утечек персональных данных — F.A.С.С.T.

На 37,25% больше год к году.

  • Число баз, опубликованных на форумах и в Telegram-каналах, подсчитали для «Ведомостей» аналитики F.A.С.С.T. Количество скомпрометированных записей выросло на 7,76%, до 250,5 млн строк.
  • По словам представителя компании, злоумышленники «далеко не всегда» рассказывают об «успешных» кражах, поэтому реальные объёмы могут быть больше. В InfoWatch, например, обнаружили свыше 370 баз примерно на 860 млн записей.
  • Среди отраслей, которые больше всего «страдают» от краж данных, — розничная торговля, здравоохранение, общепит и образование, говорят в F.A.С.С.T. По информации InfoWatch, на интернет-магазины и прочие торговые организации приходится около 40% слитых баз.
  • Медицинские структуры, в свою очередь, интересны тем, что хранят массивы конфиденциальных данных — в том числе представителей социально незащищённых слоёв населения, которых легко обмануть.
Источник фото: «Поисковое продвижение»
Источник фото: «Поисковое продвижение»
  • В 2023 году объём утечек персональной информации в России составил 1,12 млрд записей — на 60% больше год к году. Более 80% «сливов», по данным Infowatch, произошли в результате кибератак.
  • По итогам первой половины 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на «теневых» формах. Большая часть опубликованных записей содержит актуальную информацию: ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и номера телефонов.
  • В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроекты, которые ужесточают наказания за утечки: вводят оборотные штрафы и тюремные сроки. К октябрю 2024 года они прошли только первое чтение. Ко второму Минэк хочет предложить кратно сократить штрафы за первичные инциденты, знает источник «Интерфакса».
  • Поправки критиковали Ассоциация больших данных, Ассоциация банков России и представители других компаний, среди которых «Автодор», РЖД, «Аэрофлот». Часть из них получила негативный отзыв и от администрации президента.

#новости #утечки

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17 комментариев
United24

Совещание по IT в банке:- У нас дыра в безопасности!- Ну, хоть что-то у Вас в безопасности!

3
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Lehman Brothers

Ну, хоть что-то у Вас в безопасности! - ну не скажи, когда дыра в безопасности это уже немало важная вещь))))

1
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Станислав Кочергин

Везде надо искать плюсы, правильно!

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Grin

Это норма. Мне, одно время, ежедневно десяток писем от якобы сотрудников Т-Банка присылали (причем у них на редкость всратые имена были), а в шапке письма были все мои данные: номер паспорта, СНИЛС, д.р., ФИО, телефон. Потом стали приходить письма с данными другого «счастливчика» 🤷🏻‍♂️

1
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Tanur

Такая же история. Резко стали приходить когда делал запрос - какого размера кредит могут дать.

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Zloy Sniper

Означает ли это, что 210 компаний взъебали так, чтобы им неповадно стало или ограничились яндексовой карой в 30 труб?

1
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Джейкоб Петрович

Мечтать не вредно

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