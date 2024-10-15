Google выпустила Android 15 для смартфонов Pixel

Пользователи получили возможность создавать «личные пространства», чтобы скрывать выбранные приложения от посторонних. Google опубликовала исходный код Android 15 в начале сентября 2024 года. Теперь обновление начали распространять на смартфоны Pixel 6 и более новые модели, сообщила компания.Одним из основных нововведений Android 15 стала возможность создания «личного пространства», пишет The Verge. Оно работает как «цифровой сейф», в который можно поместить приложения, чтобы их не могли найти другие люди, получившие доступ к устройству.Когда «личное пространство» заблокировано, приложения из него не отображаются в настройках и не присылают уведомления. Чтобы получить к ним доступ, нужно пройти «дополнительный уровень аутентификации».Для устройств на Android также появилась функция обнаружения кражи, которая «использует ИИ», чтобы определить, когда телефон «кто-то похитил и пытается убежать, уехать на велосипеде или на машине». В этот момент смартфон блокируется.Среди других нововведений — архивация приложений, поддержка спутниковой связи для отправки сигнала SOS, обновлённый дизайн панели регулировки громкости и возможность сохранять пары приложений для быстрого запуска в режиме разделённого экрана.#новости #android
Хрень. Прогресс уже давно сильно замедлился. И я не понимаю, почему производители продолжают каждый год выпускать новую версию ОС. Что IOS, что Android. Пора уже переходить на двухлетние циклы выпуска ОС, а может и на трёхлетние.
"Личное пространство" — это уже лет как 15 назад было почти у всех. На MIUI я давно пользуюсь этим функционалом.
Функция обнаружения кражи, которая «использует ИИ» — а ИИ тут каким боком? Чтобы было модно? То есть просто отслеживать внезапное ускорение — забытые технологии предков? ИИ тут что делает?
Ага, а народу на что прикажете кредиты брать? Amazing презентации о чем делать?
Куда мне деньги девать?
MIUI в этом плане вообще классный, потому что у них это не только "скрытые приложения", но и возможность создать совершенно другую среду в зависимости от того, какой пароль или графический ключ или палец ты приложишь к телефону.
Очень классная штука, за это их и люблю. Дал "правильный пароль" кому-то и там совершенно другой набор приложений, фоток в галерее, настроек в браузере.
Сейчас как раз с появлением ии (которым можно называть каждую новую функцию и замену старой, но на ии) возвращаются сладкие времена для производителей с невероятным ежегодным «прогрессом» по софту и железу, когда супер топ и флагман через год не будет тянуть даже калькулятор с «аиии» потому что нет достаточно «ai» ядер, поэтому мы для вас отключи эту функцию, покупайте новый флагман 😀
Как же ты надоел со своим нытём, нытик!
Хм, крайне сомнительно что «дополнительный уровень аутентификации» сможет кого-то, кроме бабушек, остановить.
А вот определение кражи с поездкой на велике — это да, мощно, ну и, разумеется, обновлённый дизайн панели регулировки громкости.