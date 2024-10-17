«Авито» начнёт учитывать в рейтинге пользователей оценки и от покупателей, и от продавцов

Функцию будут вводить поэтапно, для всех пользователей она заработает в начале 2025 года.В ноябре 2024 года «Авито» начнёт тестировать объединённый рейтинг, рассказал сервис. Отзывы от продавцов и покупателей в «Товарах» и «Путешествиях» будут видны в общем блоке в публичном профиле и влиять на общий рейтинг пользователя.Общий рейтинг сервис пересчитает как среднее арифметическое полученных оценок.По кнопке «Оставить отзыв» теперь можно будет написать не только отзыв на пользователя в роли продавца или арендодателя, но и в роли покупателя. Форма подстроится автоматически на основании типа сделки. В отзывах на покупателей сервис не будет показывать название объявления, по которому прошла сделка.Так будет выглядеть общий рейтинг / Источник: «Авито»Если пользователь использует сервис для бизнеса и не хочет, чтобы отзывы, полученные им как частным лицом, влияли на компанию, «Авито» рекомендует создать для работы отдельный аккаунт и использовать инструмент «связка профилей». Это будут разные профили, между которыми можно переключаться без ввода пароля и управлять ими с одного устройства.«Авито» разрешил владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторов в «Путешествиях» в апреле 2023 года, а в мае 2024 года запустил отзывы на покупателей в категории «Товары». Но эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя.#новости #авито
Отзывы на авито рак полный, особенный кайф, что их можно оставлять негативные после обычной переписки с покупателем, который нифига не купил, но строчит целую трагедию когда ты отказал ему, потому что покупатель тебе уже на этапе вопросов не понравился.
Раньше было лучше, а нынешнее работники авито — пидоры. Причем обжаловать такие отзывы можно, но авито пишет: мы не удалим отзыв, тк не нашли там нарушений.
Алло клоуны, я могу продавать товар особенно БУ кому захочу и могу менять цену если вижу, что продешевил. Мне не нужны полоумные отзывы бедных дурачков, которым все равно такой отзыв не поможет с покупкой у меня.
КОроче чтобы вы сдохли все!
Причем обжаловать такие отзывы можно, но авито пишет: мы не удалим отзыв, тк не нашли там нарушений.
Причем Авито не пускает негативные отзывы или не проставляет оценки там где явная претензия к продавцу. Я не очень понимаю как это работает. Уже не первый месяц мониторю авто нескольких моделей и мне всё время вылазят авто по цене ниже рынке, сильно ниже (вместо обычной цены в 2.5 млн, показываются предложения якобы за 1.5, и это не такси).
Перехожу на такие объявления и там всё копипастом - сгенерированная картинка бренда, регистрация - с августа по октябрь 2024, все фотки - натыренные из интернетов от других продавцов (там на фоне как правило либо просто белый фон, либо одна и та же надпись, якобы на стене, но разными цветами шрифт), ну и в реальности таких машин нет в продаже, при звонке только через кредит предлагают, либо по приезду такой машины нет, но можем показать похожую, но уже с ценой немногим выше рынка... И это всё в отзывах к этим продавцам указано, но оценки не учтены, только отзыв есть, зато учтены 5-ки с отзывами в духе - "все классно, менеджер всё рассказал, отличный салон". И так повально во всех подобных фейковых объявлениях.
Примеры продавцов - https://www.avito.ru/brands/c2fb57c96203b5d3ede94845a46a265b/all/avtomobili https://www.avito.ru/user/58b5f4062045f2bfc3376cc64f7df4ec/profile/all/avtomobili
https://www.avito.ru/brands/2ab7f9acee36343225903a8d0082af59/all/avtomobili
https://www.avito.ru/user/f5ec0e52f8bb668d2f62c2115b25bdb7/profile/all/avtomobili
https://www.avito.ru/brands/facce7f2b5b15fcb25fcd994a8a454af?src=search_seller_info
Интересна конечно же претензия к авито, если отзыв написал совсем другой человек)), мало ли, может вы сами с ним грубо общались, вот он и решил настрочить отзыв)
+1 к комменту.
Жена рефликсировала с 5.0 рейтингом на 30+ сделок, когда на очередной сделке передумала продавать, а покупатель писал с нескольких учеток, и в итоге без сделки снизил рейтинг.
@Авито что делать в этом случае?
пидорыбаза
сдохлибаза 2
Набил на покупках по 100 рублей себе 100 отзывов (даже дешевле, чем закупить) и кидаешь лохов, которые на цифры повелись. Ну норм, авита же тут ни при чём. + теперь это не отзывы, а социальный рейтинг.