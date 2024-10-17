Регулятор в США обяжет сервисы давать пользователям право отменять подписки «в один клик»

А если их оформляли в офлайне — разрешить отписку в онлайне или по телефону.Компании «слишком часто превращают отмену подписки в испытание», говорят в Федеральной торговой комиссии США (FTC). А она должна быть такой же простой, как оформление, и ограничиваться «одним-двумя нажатиями».Если бизнес вынужден «ставить ловушки», чтобы заполучить подписчиков, то у него «не очень хорошая бизнес-модель», подчеркнула комиссар FTC Лина Хан. Она рассказала, что регулятор ежедневно получает около 70 жалоб по теме.Источник фото: E-PepperНовая директива также запрещает сервисам искажать, усложнять и скрывать важные факты о товарах или услугах. Клиент должен знать, за что и как будет платить. Компания же обязана получить его согласие на покупку, прежде чем списывать деньги. Правила вступят в силу в апреле 2025 года.#новости #подписки
Яндексу бы взять на заметку)
Не, ну пункт "а не хотите ли скидку 90%" в целом неплох
При чем тут Яндекс? Правительству бы
Гы) страниц 10 для того что отменить подписку... у кого больше?
Невероятная хрень. Еле отключил сервис Пакет от Х5, который как-то оказался у меня в подписке.
О да! Устал уже чистить все эти подписки. Откуда они только берутся? Вроде отписываюсь-отписываюсь, а они снова появляются((
Да и не только. Многие грешат таким.