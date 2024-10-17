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Полина Лааксо
Сервисы

Регулятор в США обяжет сервисы давать пользователям право отменять подписки «в один клик»

А если их оформляли в офлайне — разрешить отписку в онлайне или по телефону.

  • Компании «слишком часто превращают отмену подписки в испытание», говорят в Федеральной торговой комиссии США (FTC). А она должна быть такой же простой, как оформление, и ограничиваться «одним-двумя нажатиями».
  • Если бизнес вынужден «ставить ловушки», чтобы заполучить подписчиков, то у него «не очень хорошая бизнес-модель», подчеркнула комиссар FTC Лина Хан. Она рассказала, что регулятор ежедневно получает около 70 жалоб по теме.
Источник фото: E-Pepper
Источник фото: E-Pepper
  • Новая директива также запрещает сервисам искажать, усложнять и скрывать важные факты о товарах или услугах. Клиент должен знать, за что и как будет платить. Компания же обязана получить его согласие на покупку, прежде чем списывать деньги. Правила вступят в силу в апреле 2025 года.

#новости #подписки

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55
47
47 комментариев
Антон Козак

Яндексу бы взять на заметку)

20
2
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Иван Иванов

Не, ну пункт "а не хотите ли скидку 90%" в целом неплох

3
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Илай Макс

При чем тут Яндекс? Правительству бы

1
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KK

Гы) страниц 10 для того что отменить подписку... у кого больше?

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Magistr Architecture

Невероятная хрень. Еле отключил сервис Пакет от Х5, который как-то оказался у меня в подписке.

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Антон Левкович

О да! Устал уже чистить все эти подписки. Откуда они только берутся? Вроде отписываюсь-отписываюсь, а они снова появляются((

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Угрюмый Seller

Да и не только. Многие грешат таким.

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