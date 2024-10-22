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Артур Томилко
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В App Store появилось приложение «Бюджет Онлайн» с функциями «Сбера»

В банке заявили, что до конца 2024 года новых версий для iOS не появится.

  • О том, что «Бюджет Онлайн» — это новая версия приложения «Сбера» для iOS, рассказали в компании.
  • Оно доступно по ссылке, найти его через поиск редактору vc.ru не удалось. Для входа потребуется номер действующей карты «Сбера».
  • В банке отметили, что конца года не планируют загружать в App Store новые версии приложения и посоветовали «не откладывать установку». Кроме того, старые версии приложения (12.15, 14.3 и 14.11) «будут отключены», предупредили в компании, не раскрыв сроков.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года. После этого App Store удалил мобильное приложение банка. Затем в магазин стали загружать копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.
  • Последний раз новая версия приложения под названием «Умный Онлайн» появилась в App Store в июне 2024 года. Её удалили на следующий день.

#новости #сбер #appstore

1010
44
91 комментарий
Griby Lenina
38
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Анна К

С таким же упорством они мне кредит пытаются втюхать (

2
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Пролетая над ведром картошки.

Бюджет на 2025-й.

1
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Курчатов

Сбер всю жизнь наебывал россиян и думает америкосов тоже можно наебывать?

6
3
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Crowner

Наебывает же. Как и другие банки. Все с периодичностью выкладывают новые приложения.

8
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new_comment

А ты думаешь, что Эппл типо случайно пропустил приложение?

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Борис

Так эти тупари из сбера сами берут и отключают старые приложения которые они пихали в appstore, если приложение есть на телефоне то его appje не трогает пока сам не удалишь и оно работает пока сбер сам его не отключит.

1
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