В App Store появилось приложение «Бюджет Онлайн» с функциями «Сбера»

В банке заявили, что до конца 2024 года новых версий для iOS не появится.О том, что «Бюджет Онлайн» — это новая версия приложения «Сбера» для iOS, рассказали в компании.Оно доступно по ссылке, найти его через поиск редактору vc.ru не удалось. Для входа потребуется номер действующей карты «Сбера».В банке отметили, что конца года не планируют загружать в App Store новые версии приложения и посоветовали «не откладывать установку». Кроме того, старые версии приложения (12.15, 14.3 и 14.11) «будут отключены», предупредили в компании, не раскрыв сроков.«Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года. После этого App Store удалил мобильное приложение банка. Затем в магазин стали загружать копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.Последний раз новая версия приложения под названием «Умный Онлайн» появилась в App Store в июне 2024 года. Её удалили на следующий день.#новости #сбер #appstore
С таким же упорством они мне кредит пытаются втюхать (
Бюджет на 2025-й.
Сбер всю жизнь наебывал россиян и думает америкосов тоже можно наебывать?
Наебывает же. Как и другие банки. Все с периодичностью выкладывают новые приложения.
А ты думаешь, что Эппл типо случайно пропустил приложение?
Так эти тупари из сбера сами берут и отключают старые приложения которые они пихали в appstore, если приложение есть на телефоне то его appje не трогает пока сам не удалишь и оно работает пока сбер сам его не отключит.