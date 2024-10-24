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Евгения Евсеева
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Отраслевые ассоциации в США подали иск к FTC из-за требования разрешить отмену подписки «в один клик»

Это правило «необоснованное» и «ненужное», считают они.

  • Иск к Федеральной торговой комиссии (FTC) подали три ассоциации — NCTA (входят Comcast, Charter, Cox, Disney, AMC, Paramount и Warner Bros. Discovery), IAB (Google, Netflix, Amazon, Meta*, Vizio и NFL) и ESA (ADT), пишет The Verge.
  • Они выступают против требования дать пользователям право отменять подписки «в один клик». Ассоциации утверждают, что это правило — «необоснованное» и выглядит как «злоупотребление полномочиями».
  • Истцы говорят, что FTC пытается «регулировать договоры с потребителями для компаний всех отраслей и во всех секторах экономики».
  • Новое правило — «ненужное» и возлагает «лишнюю» нагрузку на компании, говорится в иске. А многоступенчатый процесс отмены подписки по их мнению даже «полезен» пользователям, пишет USA Today. Якобы так пользователей «защищают».

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

22
11
11 комментариев
Bitcoin Ganesh

Пездоболы детектед 😅

2
1
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S.Capusta

Согласен, пидо&асы сэр!
Особенно цинично про "пользу".

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ВИНКЕВИЧ

Плаки-плаки, умоляю не отменяй подпискочку, держи скидочку 20%! 😭

И ТАК 20 ОКОН, УБЛЮЛЮДКИ!

2
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Вадим Д.

О, будем посмотреть кто кого (-: Больно уж много крупняка сошлось.
FTC пытается «регулировать договоры с потребителями для компаний всех отраслей и во всех секторах экономики»Заменить первые три буквы и речь уже о России.
Ага, приплёл, ибо так и есть. Так что идите по домам, скрепыши, уроки делать.

1
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Sasha Step

По любому победят ассоциации, американская система правосудия самая правильная, у кого больше денег тот и победил

1
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Dimitri

У Standard Oil дофига денег было. Как то это их особо не спасло.

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Ari.ship

"Якобы так пользователей «защищают»" - от чего именно, от случайной отписки 🤨

1
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