Отраслевые ассоциации в США подали иск к FTC из-за требования разрешить отмену подписки «в один клик»

Это правило «необоснованное» и «ненужное», считают они.Иск к Федеральной торговой комиссии (FTC) подали три ассоциации — NCTA (входят Comcast, Charter, Cox, Disney, AMC, Paramount и Warner Bros. Discovery), IAB (Google, Netflix, Amazon, Meta*, Vizio и NFL) и ESA (ADT), пишет The Verge.Они выступают против требования дать пользователям право отменять подписки «в один клик». Ассоциации утверждают, что это правило — «необоснованное» и выглядит как «злоупотребление полномочиями».Истцы говорят, что FTC пытается «регулировать договоры с потребителями для компаний всех отраслей и во всех секторах экономики».Новое правило — «ненужное» и возлагает «лишнюю» нагрузку на компании, говорится в иске. А многоступенчатый процесс отмены подписки по их мнению даже «полезен» пользователям, пишет USA Today. Якобы так пользователей «защищают».*Meta признана экстремистской и запрещена в России.#новости
Пездоболы детектед 😅
Согласен, пидо&асы сэр!
Особенно цинично про "пользу".
Плаки-плаки, умоляю не отменяй подпискочку, держи скидочку 20%! 😭
И ТАК 20 ОКОН, УБЛЮЛЮДКИ!
О, будем посмотреть кто кого (-: Больно уж много крупняка сошлось.
FTC пытается «регулировать договоры с потребителями для компаний всех отраслей и во всех секторах экономики»Заменить первые три буквы и речь уже о России.
Ага, приплёл, ибо так и есть. Так что идите по домам, скрепыши, уроки делать.
По любому победят ассоциации, американская система правосудия самая правильная, у кого больше денег тот и победил
У Standard Oil дофига денег было. Как то это их особо не спасло.
"Якобы так пользователей «защищают»" - от чего именно, от случайной отписки 🤨