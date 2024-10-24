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Евгения Евсеева
Сервисы

Notion анонсировал собственный почтовый клиент — Mail

Пока его только тестируют.

  • Пока Notion Mail находится на стадии предварительного тестирования, чтобы получить ранний доступ, нужно записаться в лист ожидания, пишет TechCrunch. Сервис станет доступен в «ближайшее время».
  • Издание отмечает, что Mail больше похож на Gmail, чем на любой другой почтовый клиент. В нём доступны ИИ-функции: можно фильтровать письма при помощи подсказок, а также «позволить ИИ заниматься утомительным планированием», говорят в компании. Что имеется в виду — не уточняется.
  • Письма можно отфильтровать, а затем для каждого фильтра расставить письмам приоритеты — чтобы они отображались по степени важности, а не времени получения.
  • Есть интеграция с приложением Notion Calendar. Пользователи смогут связывать письма с календарём, чтобы внести в него свои планы.

#новости #notion

77
41 комментарий
Запопу Кусь

Ага, храните почту в Notion, а потом он вам ее удалит из-за того что у вас неправильная национальность 😸💁‍♀️

26
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Wittgenstein

Да, дилемма: либо ноушн удалит, либо товарищ майор прочитает. Как быть?

2
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Zloy Marketolog

просто у вас особый путь

2
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Nenueto Flex

Так в итоге, судя по всему, только тебе и удалили ноушен. Нормальные люди так и продолжили им пользоваться, независимо от национальности.

1
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Ватник Наизнанку

Прям из-за национальности? Или все таки страны проживания?

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Sergey

Зачем эта новость тут? Чтобы потом получить от них письмо с текстом: идите нахуй потому, что идите нахуй? :)

11
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Иван Иванов

за тем, чтобы импортозамещатели открыли новый фронт борьбы

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