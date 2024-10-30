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Артур Томилко
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«Т-Банк» начал предлагать клиентам установить приложение на iOS через сторонний Apple ID

Способ стал альтернативой встречи с сотрудником банка.

  • Чтобы установить приложение «Т-банка» на iOS, клиенту нужно получить данные от «временного Apple ID», который доступен в течение 30-60 минут, пишет Frank Media.
  • После входа в аккаунт нужно перейти в App Store и скачать из раздела «Приложения» сервис «Выбери твой банк (YourMoney)». Затем можно снова войти в свой Apple ID.
  • В поддержке «Т-Банка» изданию пояснили, что способ стал альтернативой встречи с сотрудником, который устанавливает приложение «точно таким же способом».
  • «Т-Банк» с февраля 2023 года (на тот момент — «Тинькофф») находится под санкциями ЕС. В марте того же года приложения компании пропали из App Store.
  • После этого банк несколько раз загружал в магазин Apple приложения под разными названиями, но их быстро удаляли. В апреле 2024 года компания выпустила для macOS и Windows утилиту T‑Mazing, которая позволяет установить на iPhone сервисы банка.

#новости #тбанк

1616
88
11
55 комментариев
Блудный сын

Так вроде давно уже таким образом можно приложение установить. На их сайте подробная инструкция

16
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Владимир Луговкин

+1 уже давно так
Только непонятно, почему отказались от варианту установки через TestFlight? это куда безопаснее и проще

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Анна Мысник

+++ сбер давно так делает

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Лапти Паладина

Ага, только их дизайнеры гении не смогли разнести пароль-логин с декрипторами в разные поля, и копируется всё вместе с мусором, а потом сиди угадывай сколько знаков нужно удалить. А когда угадаешь время действия пароля от фейк аккаунта уже истекло. Спасибо, ебитесь сами.

10
1
1
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Владимир Мананников

В косяках - Т занимает первое место - я у них документ о покупке ждал аж 2 месяца - еле нашли , то есть оказалось у них нет даже полноценно системы , зато как говно стикеры выпускать , так они первые ,

4
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Alex T

Все что в Тинькофф не касается основных услуг - полное дно. несколько месяцев бился с ними чтобы получить активы с брокерского счета отца по наследству. Онлайн банк? Хаха. Заполнил множество бумажек от руки, отправлял по почте в Москву поручения. Потом опять и опять (сразу не могли сказать что хотят). Поддержка тормозная, ничего конкретного сказать не могут.

Это ужас просто. Архаичная забюрокраченная контора, как выяснилось, а не высокотехнологичный банк.

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OZZ

Через тестовый ид ;) красавцы их скоро забанят за такое ;)

10
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