«Т-Банк» начал предлагать клиентам установить приложение на iOS через сторонний Apple ID

Способ стал альтернативой встречи с сотрудником банка.Чтобы установить приложение «Т-банка» на iOS, клиенту нужно получить данные от «временного Apple ID», который доступен в течение 30-60 минут, пишет Frank Media.После входа в аккаунт нужно перейти в App Store и скачать из раздела «Приложения» сервис «Выбери твой банк (YourMoney)». Затем можно снова войти в свой Apple ID.В поддержке «Т-Банка» изданию пояснили, что способ стал альтернативой встречи с сотрудником, который устанавливает приложение «точно таким же способом».«Т-Банк» с февраля 2023 года (на тот момент — «Тинькофф») находится под санкциями ЕС. В марте того же года приложения компании пропали из App Store.После этого банк несколько раз загружал в магазин Apple приложения под разными названиями, но их быстро удаляли. В апреле 2024 года компания выпустила для macOS и Windows утилиту T‑Mazing, которая позволяет установить на iPhone сервисы банка.#новости #тбанк
Так вроде давно уже таким образом можно приложение установить. На их сайте подробная инструкция
+1 уже давно так
Только непонятно, почему отказались от варианту установки через TestFlight? это куда безопаснее и проще
+++ сбер давно так делает
Ага, только их дизайнеры гении не смогли разнести пароль-логин с декрипторами в разные поля, и копируется всё вместе с мусором, а потом сиди угадывай сколько знаков нужно удалить. А когда угадаешь время действия пароля от фейк аккаунта уже истекло. Спасибо, ебитесь сами.
В косяках - Т занимает первое место - я у них документ о покупке ждал аж 2 месяца - еле нашли , то есть оказалось у них нет даже полноценно системы , зато как говно стикеры выпускать , так они первые ,
Все что в Тинькофф не касается основных услуг - полное дно. несколько месяцев бился с ними чтобы получить активы с брокерского счета отца по наследству. Онлайн банк? Хаха. Заполнил множество бумажек от руки, отправлял по почте в Москву поручения. Потом опять и опять (сразу не могли сказать что хотят). Поддержка тормозная, ничего конкретного сказать не могут.
Это ужас просто. Архаичная забюрокраченная контора, как выяснилось, а не высокотехнологичный банк.
Через тестовый ид ;) красавцы их скоро забанят за такое ;)