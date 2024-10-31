VK запустила мобильную веб-версию «VK Доски»

Сервис доступен для работы со смартфонов и планшетов. В мобильной версии есть все функции «VK Доски» — можно создавать, редактировать и делиться виртуальными пространствами, рассказали в компании.В сервис также добавили инструмент, которой позволяет экспортировать доску или выбранный фрагмент в файл формата PDF.VK запустила бета-версию «VK Доски» 19 августа 2024 года — как аналог Miro, который ограничил работу в России. Сервис поддерживает совместную работу. Ограничений на количество участников и число создаваемых досок нет.В конце августа в «VK Доске» появилась функция переноса данных из Miro. Экспортировать можно как личные доски, так и совместные. Для каждой появится новое виртуальное пространство.#новости #vk
Все делают свои доски и все эти доски - полное дно. Единственная нормальная доска, которой я смог частично заменить миро - это холст. Не понимаю почему ни одна корпорация их не купила вместо того, чтобы плодить жалкие подобия
Ответ неверный. Вот единственная нормальная доска
Доска есть стены нет
Была у меня одна доска...
ВК Доски. Новый сервис знакомств что ли?
Что млять за доски такие из каждого утюга ??! Раньше жили же без этих досок как-то !
Раньше жили без досок, да. Бревна были )))) Бревенчатый сруб - это вещь.. Хотя и там без досок не обошлось