Правительство утвердило перечень госуслуг, которые можно будет получить в МФЦ по биометрии

Сервис протестируют в трёх регионах России.Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. По биометрии, без предъявления паспорта, россияне смогут получить или заменить водительские права, зарегистрировать транспорт, оформить государственную пенсию.Также граждане смогут получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребёнка и другие социальные меры поддержки.Такая возможность будет доступна россиянам, которые зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и заполнят заявление.Сервис начнут тестировать до конца 2024 года в трёх регионах: Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. В правительстве последней сообщили, что подтверждение личности по биометрии появится в пяти МФЦ, при обращении нужно будет дать согласие на обработку данных. Возможность получить госуслуги по паспорту останется.Россияне, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе, уже могут, например, оплатить проезд в метро Казани и Екатеринбурга. В октябре 2024 года ВТБ запустил сервис оплаты по биометрии в кафе и магазинах. Сервис оплаты по биометрии через терминалы есть у «Сбера».#новости #биометрия
Здравствуй, дивный новый мир.
Наконец-то мошенники будут счастливы, слитая сбером и прочими биометрия пригодится и не надо искать сканы паспортов.
Чем тебе поможет слитая биометрия? Ты можешь фотку нужного человека найти в инете.
Не обязательно ходить в МФЦ, когда всю биометрию граждан можно будет получить в Интернете
Не совсем понимаю эту истерию по поводу биометрии, люди уже давно пользуются банками, вся их информация уже давно в сети, поздно как то спохватились))
Мне кажется, в это мплане не все так просто.
Да это ерунда, если нет доверия в обществе друг другу(ВЦИОМ) то какая биометрия? Люди не верят, что они защищены. Тут либо принудительно либо никак.
Я давно подключил биометрию в Сбере и на госуслугах. Сейчас очень часто встречаются терминалы для оплаты улыбкой. Это прикольно. Если место освещённое, то оплачивается за пару секунд. Хотя, конечно, это больше баловство, чем реальное удобство. Достать из кармана телефон и поднести к терминалу - это не сильно дольше. А возможность выбрать нужную карту в приложении для оплаты - это уже важное преимущество оплаты смартфоном.
Насчёт безопасности - я, лично, не переживаю. Наши личные данные имеются во многих местах и сливаются стабильно пару раз в год. Надо уметь себя защищать мультифакторными способами, осторожностью. Бабушек/дедушек успешно скамят и без личных данных.
Биометрия и электронные подписи очень полезны и удобны. Например, когда вы заграницей. Бумажный паспорт - это пережиток прошлого (СДЭК привет).