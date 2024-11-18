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Таня Боброва
Сервисы

Правительство утвердило перечень госуслуг, которые можно будет получить в МФЦ по биометрии

Сервис протестируют в трёх регионах России.

  • Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. По биометрии, без предъявления паспорта, россияне смогут получить или заменить водительские права, зарегистрировать транспорт, оформить государственную пенсию.
  • Также граждане смогут получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребёнка и другие социальные меры поддержки.
  • Такая возможность будет доступна россиянам, которые зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и заполнят заявление.
  • Сервис начнут тестировать до конца 2024 года в трёх регионах: Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. В правительстве последней сообщили, что подтверждение личности по биометрии появится в пяти МФЦ, при обращении нужно будет дать согласие на обработку данных. Возможность получить госуслуги по паспорту останется.
  • Россияне, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе, уже могут, например, оплатить проезд в метро Казани и Екатеринбурга. В октябре 2024 года ВТБ запустил сервис оплаты по биометрии в кафе и магазинах. Сервис оплаты по биометрии через терминалы есть у «Сбера».

#новости #биометрия

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93 комментария
Вадим Д.

Здравствуй, дивный новый мир.
Наконец-то мошенники будут счастливы, слитая сбером и прочими биометрия пригодится и не надо искать сканы паспортов.

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Иванов Иван

Чем тебе поможет слитая биометрия? Ты можешь фотку нужного человека найти в инете.

6
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Alex

Не обязательно ходить в МФЦ, когда всю биометрию граждан можно будет получить в Интернете

4
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Продюсер Псаки

Не совсем понимаю эту истерию по поводу биометрии, люди уже давно пользуются банками, вся их информация уже давно в сети, поздно как то спохватились))

1
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Константин

Мне кажется, в это мплане не все так просто.

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Aleksei M

Да это ерунда, если нет доверия в обществе друг другу(ВЦИОМ) то какая биометрия? Люди не верят, что они защищены. Тут либо принудительно либо никак.

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ALEXANDR TSYMBAL

Я давно подключил биометрию в Сбере и на госуслугах. Сейчас очень часто встречаются терминалы для оплаты улыбкой. Это прикольно. Если место освещённое, то оплачивается за пару секунд. Хотя, конечно, это больше баловство, чем реальное удобство. Достать из кармана телефон и поднести к терминалу - это не сильно дольше. А возможность выбрать нужную карту в приложении для оплаты - это уже важное преимущество оплаты смартфоном.

Насчёт безопасности - я, лично, не переживаю. Наши личные данные имеются во многих местах и сливаются стабильно пару раз в год. Надо уметь себя защищать мультифакторными способами, осторожностью. Бабушек/дедушек успешно скамят и без личных данных.

Биометрия и электронные подписи очень полезны и удобны. Например, когда вы заграницей. Бумажный паспорт - это пережиток прошлого (СДЭК привет).

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