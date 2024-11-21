WhatsApp* добавил функцию расшифровки голосовых сообщений

Она работает без дополнительной платы.Чтобы включить или выключить функцию, нужно зайти в настройки, выбрать «Чаты» и затем расшифровку голосовых сообщений и нужный язык для неё.Чтобы получить текстовый вариант голосового сообщения, нужно зажать его, а затем выбрать «Транскрибировать». Функция доступна по всему миру.На Android поддерживаются английский, португальский, испанский и русский языки.На iOS 16 и выше работают английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский языки. На iOS 17 и выше — дополнительно датский, финский, иврит, малайский, норвежский, нидерландский, шведский и тайский.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #whatsapp
Ну это прям прорыв, удивительно что бесплатно
Настоящий прорыв сделает тот месенджер, который уберет возможность отправлять голосовые.
дуров плачет
Блин, где мы свернули не туда?
Как вместо надиктовки текста появились эти дебильные голосовые, которые мы теперь РАСШИФРОВЫВАЕМ.
У меня конкретно сейчас в ТГ последнее сообщение голосовое от клиента. 4 минуты ляляля, которые нужно ставить на паузу - уточнять. А в конце "Хотя нет, не надо, забейте". Ох, горит, помогите.
За рулём удобно
Шли нахуй клиентов, которые пользуются голосовыми по работе. И не будет подгорать.
иногда это удобно