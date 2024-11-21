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Евгения Евсеева
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WhatsApp* добавил функцию расшифровки голосовых сообщений

Она работает без дополнительной платы.

WhatsApp* добавил функцию расшифровки голосовых сообщений
  • Чтобы включить или выключить функцию, нужно зайти в настройки, выбрать «Чаты» и затем расшифровку голосовых сообщений и нужный язык для неё.
  • Чтобы получить текстовый вариант голосового сообщения, нужно зажать его, а затем выбрать «Транскрибировать». Функция доступна по всему миру.
  • На Android поддерживаются английский, португальский, испанский и русский языки.
  • На iOS 16 и выше работают английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский языки. На iOS 17 и выше — дополнительно датский, финский, иврит, малайский, норвежский, нидерландский, шведский и тайский.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp

99
11
11
47 комментариев
Unknown

Ну это прям прорыв, удивительно что бесплатно

16
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Griby Lenina

Настоящий прорыв сделает тот месенджер, который уберет возможность отправлять голосовые.

11
1
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Denis Volkov

дуров плачет

1
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Egor Pankin

Блин, где мы свернули не туда?
Как вместо надиктовки текста появились эти дебильные голосовые, которые мы теперь РАСШИФРОВЫВАЕМ.

У меня конкретно сейчас в ТГ последнее сообщение голосовое от клиента. 4 минуты ляляля, которые нужно ставить на паузу - уточнять. А в конце "Хотя нет, не надо, забейте". Ох, горит, помогите.

13
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Переводчик с эсперанто

За рулём удобно

3
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Слегка Придурковатый

Шли нахуй клиентов, которые пользуются голосовыми по работе. И не будет подгорать.

1
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TVRU

иногда это удобно

1
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