«Дзен» начал тестировать платную подписку без рекламы

Стоит 159 рублей в месяц.Подписка называется «Дзен Про», сервис тестирует её на части пользователей, а позже откроет всем желающим, сообщил «Дзен».Чтобы подключить её, нужно перейти в настройки, выбрать раздел «Дзен Про» и указать рекзивиты карты, с которой будут списываться деньги. Стоимость — 159 рублей в месяц.После оформления пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций.Источник: «Дзен»У «Дзена» есть и другая подписка — она позволяет скрывать контент за «пэйволлом». Но её стоимость устанавливают сами авторы.#новости #дзен
Куды платить, чтобы дзен не видеть?
Добавьте dzen.ru в host-файл. Можно и Яндекс заодно туда добавить. Деньги перечисляйте мне.
Могу бесплатно дать лайфхак, как убрать всю рекламу, даже в Яндексе, даже в браузере яндекса. Для ПК:
1. Устанавливаем новый блокировщик АдгуардMV3 с магазина Хрома
2. Устанавливаем оттуда же дополнение Адгуард Экстра. Убирает даже поисковую рекламу. Реклама в Дзене тоже начисто убрана.
Для Андроида:
1. Устанавливаем браузер Яндекса или Киви.
2. Устанавливаем новый блокировщик АдгуардMV3 с магазина Хрома, как для ПК через поиск.
3. Дополнительно можно установить с магазина хрома Темперманке Легаси и с сайта гитхаб установить скрипт Адгуард Экстра. И браузер полностью чистый.
Для Айфона:
Устанавливаем из стора для Сафари бесплатный адгуард. Включаем согласно инструкции. Все.
Инфопомойка за деньги? Ужассс…
За ВЦ же кто-то платит
Достаточно установить блокировщики рекламы и просто ржать с таких новостей. Платная подписка)))
ребятки не теряются, все хотят лавэшки