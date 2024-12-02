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Евгения Евсеева
Сервисы

«Дзен» начал тестировать платную подписку без рекламы

Стоит 159 рублей в месяц.

  • Подписка называется «Дзен Про», сервис тестирует её на части пользователей, а позже откроет всем желающим, сообщил «Дзен».
  • Чтобы подключить её, нужно перейти в настройки, выбрать раздел «Дзен Про» и указать рекзивиты карты, с которой будут списываться деньги. Стоимость — 159 рублей в месяц.
  • После оформления пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций.
Источник: «Дзен»
Источник: «Дзен»
  • У «Дзена» есть и другая подписка — она позволяет скрывать контент за «пэйволлом». Но её стоимость устанавливают сами авторы.

#новости #дзен

2626
33
63 комментария
Mike V. Gorbunov

Куды платить, чтобы дзен не видеть?

46
6
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Griby Lenina

Добавьте dzen.ru в host-файл. Можно и Яндекс заодно туда добавить. Деньги перечисляйте мне.

10
2
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евгений евгеньев

Могу бесплатно дать лайфхак, как убрать всю рекламу, даже в Яндексе, даже в браузере яндекса. Для ПК:
1. Устанавливаем новый блокировщик АдгуардMV3 с магазина Хрома
2. Устанавливаем оттуда же дополнение Адгуард Экстра. Убирает даже поисковую рекламу. Реклама в Дзене тоже начисто убрана.
Для Андроида:
1. Устанавливаем браузер Яндекса или Киви.
2. Устанавливаем новый блокировщик АдгуардMV3 с магазина Хрома, как для ПК через поиск.
3. Дополнительно можно установить с магазина хрома Темперманке Легаси и с сайта гитхаб установить скрипт Адгуард Экстра. И браузер полностью чистый.
Для Айфона:
Устанавливаем из стора для Сафари бесплатный адгуард. Включаем согласно инструкции. Все.

1
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Michael

Инфопомойка за деньги? Ужассс…

18
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Драка вегетарианца с людоедом

За ВЦ же кто-то платит

6
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евгений евгеньев

Достаточно установить блокировщики рекламы и просто ржать с таких новостей. Платная подписка)))

2
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Эдуард Самойлов

ребятки не теряются, все хотят лавэшки

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