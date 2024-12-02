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Евгения Евсеева
Сервисы

«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики

Они «оттягивают» из важных секторов около 1,5 млн людей.

  • Популярность сервисов доставки создаёт для экономики России «серьёзные проблемы», заявил в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Его слова приводит РБК.

Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга
  • По его словам, в России сейчас работает не менее полутора миллионов «одних только курьеров», а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все они «отучили» «значительную часть потребителей [...] от банального навыка просто ходить по магазинам».

То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных секторов экономики, столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока ещё секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти.

Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определённые банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов.

И непроизводительный, да ещё и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов.

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Источник: «Комсомольская правда»
Источник: «Комсомольская правда»

Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как [богатство] может быть, если курьер получает в Москве 120-150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем у университетского профессора.

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга
  • Если не вмешаться, считает Кузнецов, некоторые из «пока рентабельных сегментов» экономики России могут стать нерентабельными. По его словам, ситуацию усугубляет активное использование сервисами доставки самозанятых с полагающимися тем налоговыми льготами.

Минус 40% налоговой нагрузки, на секундочку, и плюс оттягивание вопросов о будущих пенсиях и прочих, которые придётся решать, когда эти люди станут пенсионерами. Поэтому не стоит так просто отмахиваться от вопроса тех же самозанятых. Это вопрос не просто несправедливости, а вопрос того, что влечёт последствия в целом для экономики.

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга

#новости #курьеры #доставка

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380 комментариев
Нытошная Сатоши

"Как [богатство] может быть, если курьер получает в Москве 120-150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем у университетского профессора." - действительно. Как так профессор получает меньше курьера? Однозначно виноваты в этом курьеры

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Вероника

тише, тише… еще немного и правильные вопросы начнут задавать…

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Слава Коженевский

Ну во первых, это не правда, профессор в нормальном Вузе в Москве получает больше.
Во вторых, читать лекции студентам сильно проще, чем в ливень ехать на велосипеде.
В третьих, конкуренция за курьеров больше чем за профессора. Рыночек порешал.
В четвёртых, ну пусть профессор и идет на рабочую специальность работать, если не хватает специалистов. Может с собой еще бюрократию подтянуть в виде гос чиновников.

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Pavelzzz

Слышал я за последние 20 лет государственный аппарат увеличился в два раза. Это же сколько этот убыточный сектор высосал трудовых ресурсов. А ведь все они могли пойти на производство.

13
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Андрей Иванов

Ну в теории, если бы профессор получал бабки не за часы, а за процент с оплаты обучения каждого обучающегося, то он бы лутал нормально денег.
Я говорю, эта система где работодатель фулл твою зарплату перекладывает на клиентов выглядит какой то наебкой. Потому что я уверен. Что доставляемые товары тоже с наценкой продаются + стоимость доставки. Убирайте тогда наценку на "доставочный товар""

9
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ЯжПрограммист

Всё очень просто, люди ленивые животные которые хотят жрать и не хотят ничего делать, поэтому они готовы платить больше тому что привезет им жрачку, чем тому кто требует от них че-то там учить, думать и так далее... В данном случае "платить больше" подразумевает спрос на конкретную услугу.

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1
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Pavel Loginov

Профессор получает больше тыщи баксов? Действительно, как при таком строе может быть богатство

6
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