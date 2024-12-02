«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики

То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных секторов экономики, столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока ещё секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти.

Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определённые банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов.

И непроизводительный, да ещё и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов.

