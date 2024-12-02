«Сервисы доставки убыточны и ничего не производят, но перетягивают рабочую силу»: в Минпромторге сочли курьеров «помехой» для развития экономики

То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных секторов экономики, столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока ещё секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти.
Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определённые банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов.
И непроизводительный, да ещё и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов.
"Как [богатство] может быть, если курьер получает в Москве 120-150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем у университетского профессора." - действительно. Как так профессор получает меньше курьера? Однозначно виноваты в этом курьеры
тише, тише… еще немного и правильные вопросы начнут задавать…
Ну во первых, это не правда, профессор в нормальном Вузе в Москве получает больше.
Во вторых, читать лекции студентам сильно проще, чем в ливень ехать на велосипеде.
В третьих, конкуренция за курьеров больше чем за профессора. Рыночек порешал.
В четвёртых, ну пусть профессор и идет на рабочую специальность работать, если не хватает специалистов. Может с собой еще бюрократию подтянуть в виде гос чиновников.
Слышал я за последние 20 лет государственный аппарат увеличился в два раза. Это же сколько этот убыточный сектор высосал трудовых ресурсов. А ведь все они могли пойти на производство.
Ну в теории, если бы профессор получал бабки не за часы, а за процент с оплаты обучения каждого обучающегося, то он бы лутал нормально денег.
Я говорю, эта система где работодатель фулл твою зарплату перекладывает на клиентов выглядит какой то наебкой. Потому что я уверен. Что доставляемые товары тоже с наценкой продаются + стоимость доставки. Убирайте тогда наценку на "доставочный товар""
Всё очень просто, люди ленивые животные которые хотят жрать и не хотят ничего делать, поэтому они готовы платить больше тому что привезет им жрачку, чем тому кто требует от них че-то там учить, думать и так далее... В данном случае "платить больше" подразумевает спрос на конкретную услугу.
Профессор получает больше тыщи баксов? Действительно, как при таком строе может быть богатство