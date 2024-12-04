Поставщик ИТ-решений Softline вышел на рынок Индонезии

Первый офис открыли в Джакарте.Softline в Индонезии сосредоточится на продвижении решений в области кибербезопасности и цифровой трансформации, включая роботизацию процессов.Компания предложит полный цикл ИТ-услуг: внедрение, поддержку, сопровождение и обучение, а также будет использовать свою экспертизу в интеграции и настройке систем для решения сложных задач местных клиентов.Индонезия не первый зарубежный рынок для Softline. В 2024 году она уже открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме.Softline основана в 1993 году Игорем Боровиковым. В 2022 году российский бизнес выделили в отдельную структуру со штаб-квартирой в Москве.По итогам третьего квартала 2024-го чистая прибыль компании составила 3 млрд рублей, выручка выросла на 28% — до 28,3 млрд рублей.#новости #softline
Ну и хорошо
Какая-то странная кардиограмма, или это энцефалограмма? Лучше обратиться к врачу, на всякий случай
Вот пока такие цифры будут, все эти новости мышиная возня.
И заметьте, даже без вложения миллиарда баксов!
В РФ Софтлайн одним из первых (если не первый) стал давать технику Apple в лизинг корпоратам, причём, с подачи самой Apple.
Думаю, налаженные связи с вендорами им помогут и в Индонезии.
Красавчики
Новый модератор, Здравствуйте!😅