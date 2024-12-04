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Карина Пардаева
Сервисы

Поставщик ИТ-решений Softline вышел на рынок Индонезии

Первый офис открыли в Джакарте.

  • Softline в Индонезии сосредоточится на продвижении решений в области кибербезопасности и цифровой трансформации, включая роботизацию процессов.
  • Компания предложит полный цикл ИТ-услуг: внедрение, поддержку, сопровождение и обучение, а также будет использовать свою экспертизу в интеграции и настройке систем для решения сложных задач местных клиентов.
  • Индонезия не первый зарубежный рынок для Softline. В 2024 году она уже открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме.
  • Softline основана в 1993 году Игорем Боровиковым. В 2022 году российский бизнес выделили в отдельную структуру со штаб-квартирой в Москве.
  • По итогам третьего квартала 2024-го чистая прибыль компании составила 3 млрд рублей, выручка выросла на 28% — до 28,3 млрд рублей.

#новости #softline

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11
13 комментариев
Konstantin 4

Ну и хорошо

5
1
1
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d3nz3l

Какая-то странная кардиограмма, или это энцефалограмма? Лучше обратиться к врачу, на всякий случай

1
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Виталий Иванов

Вот пока такие цифры будут, все эти новости мышиная возня.

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Я сказал свое имя машине

И заметьте, даже без вложения миллиарда баксов!

1
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Denis Bystruev

В РФ Софтлайн одним из первых (если не первый) стал давать технику Apple в лизинг корпоратам, причём, с подачи самой Apple.

Думаю, налаженные связи с вендорами им помогут и в Индонезии.

1
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Алеоп

Красавчики

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Новый модератор, Здравствуйте!😅

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