Google отключит от платформы контекстной рекламы AdSense пользователей из Беларуси

Владельцы сайтов, издатели и YouTube-блогеры полностью потеряют доступ к монетизации.Google с 13 декабря 2024 года деактивирует все белорусские аккаунты AdSense, AdMob и Ad Manager, говорится на сайте компании.Заработок за декабрь пользователям выплатят с 21 по 26 января 2025 года, «если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты». Для получения последней выплаты аккаунт должен быть закрыт, отмечается в сообщении.В августе 2024 года Google отключила AdSense для всех пользователей из России.С 15 августа 2024-го разработчикам из России и Беларуси недоступны также рекламные инструменты Apple Search Ads.#новости #google #adsense
Два ундециллиона зайчиков!
Молодец, приплёл
Вот Влад Бумага А4 - то небось в шоке. У него монетизация бабло огромная приносила. Он тогда над нашими российскими блогерами угарал, что их отключили
А он подсуетился 😁
Переместится в другую страну, там будет снимать, делов-то. Но вообще Влад знатный блог-конечно, конечно, по контенту - лютый трэш
Встроенная монетизация - это копейки. По сравнению с обычной, нативной. А когда контекстную рекламу прикроют, то блогеры от этого только выиграют, потому что все будут просто им напрямую заносить денег, других-то вариантов стало сильно меньше. Так что не переживайте за Влада. Он в день зарабатывает больше, чем вы за пару лет.
А показывать рекламу продолжат?