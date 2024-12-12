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Карина Пардаева
Сервисы

Google отключит от платформы контекстной рекламы AdSense пользователей из Беларуси

Владельцы сайтов, издатели и YouTube-блогеры полностью потеряют доступ к монетизации.

  • Google с 13 декабря 2024 года деактивирует все белорусские аккаунты AdSense, AdMob и Ad Manager, говорится на сайте компании.

  • Заработок за декабрь пользователям выплатят с 21 по 26 января 2025 года, «если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты». Для получения последней выплаты аккаунт должен быть закрыт, отмечается в сообщении.

  • В августе 2024 года Google отключила AdSense для всех пользователей из России.

  • С 15 августа 2024-го разработчикам из России и Беларуси недоступны также рекламные инструменты Apple Search Ads.

#новости #google #adsense

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22
17 комментариев
Император Нолимоций

Два ундециллиона зайчиков!

6
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abubas//

Молодец, приплёл

7
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aVzAnище

Вот Влад Бумага А4 - то небось в шоке. У него монетизация бабло огромная приносила. Он тогда над нашими российскими блогерами угарал, что их отключили

1
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Doco4ka

А он подсуетился 😁

1
1
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Андрей Теленков

Переместится в другую страну, там будет снимать, делов-то. Но вообще Влад знатный блог-конечно, конечно, по контенту - лютый трэш

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Штуки из труб

Встроенная монетизация - это копейки. По сравнению с обычной, нативной. А когда контекстную рекламу прикроют, то блогеры от этого только выиграют, потому что все будут просто им напрямую заносить денег, других-то вариантов стало сильно меньше. Так что не переживайте за Влада. Он в день зарабатывает больше, чем вы за пару лет.

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Evgeny Gerasimenko

А показывать рекламу продолжат?

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