Источники РБК рассказали об усилившемся «замедлении» YouTube в России

Клиенты мобильных операторов также жалуются на проблемы с воспроизведением видео.19 декабря 2024 года, пользователи МТС, «Мегафона», «Билайна», и Т2 (ранее — Tele2) начали сообщать о проблемах в работе YouTube. Жалобы связаны со сбоями при воспроизведении видео: загрузка либо недоступна, либо происходит очень медленно.По данным Downdetector, проблемы наблюдаются с полуночи 19 декабря. Внимание на проблему обратило РБК, сотрудники которого также столкнулись с невозможностью загрузить видео по сотовой сети. У редактора vc.ru также не получилось воспроизвести ролик через мобильное приложение с российского IP-адреса.Источник РБК на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Другой собеседник на ИТ-рынке подтвердил «серьёзное, но ещё не полное замедление YouTube на мобильных устройствах».Представители Google заявили, что знают о проблеме с доступом к видеохостингу в России, но отметили, что это «не результат каких-либо технических проблем или действий» компании.Владимир Путин в ходе пресс-конференции «Итоги года», которая прошла 19 декабря, заявил, что после введения санкций Google «сократил» поставки в Россию оборудования и финансирование инфраструктуры, необходимой для стабильной работы YouTube. Он также добавил, что сервис «нарушает российские законы» и к нему «есть претензии» у Роскомнадзора.Фото Unsplash В конце июля 2024 года на тот момент глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о начале «деградации» YouTube в России, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».В Роскомнадзоре объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».В августе 2024 года СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации» YouTube. После этого Роскомнадзор потребовал от операторов не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам. При этом официально сервис не заблокирован в России.В конце ноября YouTube попросил российских блогеров удалить видео с информацией об обходе блокировок Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что удалению подлежит больше 300 материалов.#новости #youtube
Ситуация выбешивает. Хотя и к кретинам из ютуба тоже куча претензий. Нах-я трогать блоггеров типа Лебедева? Что он там такого говорил? Я могу понять когда банят полит каналы, но ни когда блоггеров.
лебедев уже давно не блогер, а пропагандист
Смотри как это работает:
Ютуб имеет право блокировать кого хочет, будь то Лебедев который призвал к захвату Одессы, будь то Симоньян, которая предложила взорвать ядерную бомбу над Россией.
Россия в свою очередь может блокировать любой ресурс который ей вздумается.
Одно не противоречит другому. Если тебе не нравится блокировка ютуба в стране — вопросы не к ютубу же.
Татьяныч конченый фашист
Лебедев нарушил конкретные правила платформы, с которыми он соглашался. Ютуб же забанили, потому что так захотел путин. Разницу чувствуешь?
ну забанили и забанили.
А чего такого говорил Камикадзе Ди?