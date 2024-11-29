YouTube потребовал от российских блогеров удалить видео с информацией об обходе блокировок Роскомнадзора — РБК

В ведомстве заявили, что удалению подлежит больше 300 материалов. Сервис разослал некоторым блогерам уведомления о том, что их ролики внесены в реестр запрещённой информации из-за содержащейся в них информации о способах обхода блокировок. В письме, с которым ознакомилось РБК, говорится, что если пользователь не удалит ролик самостоятельно, компания будет вынуждена заблокировать его. Точное число получателей и их имена издание не называет.Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство направляло YouTube требования об удалении контента, популяризирующего использование VPN и других способов обхода блокировок. «К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов», — добавил он.Роскомнадзор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor, анонимайзеров и других инструментов и методов с марта 2024 года. С 30 ноября под запрет попадёт также научная и статистическая информация о них. Источник фото «Газета.ру» В конце июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о начале «деградации» YouTube в России, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».В РКН объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».В августе 2024 года СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации» YouTube. После этого Роскомнадзор потребовал от операторов не препятствовать работе технических средствах противодействия угрозам. При этом официально сервис не заблокирован в России. #новости #youtube #роскомнадзор
Ютуб потребовал удалить ролики, помогающие смотреть ютуб
вот я тоже не поняла
а в чем логика вообще
Да это уже странный контент, ты смотришь ютуб, чтобы узнать как его смотреть
Они готовы Вам заплатить, лишь бы вы их не смотрели
- Пж жив и я счастлив!
- А я ещё больше счастлив!
- Я очень люблю пж!
- А я его еще больше ку!
- Я очень люблю пж!
- А я его еще больше ку!
p/s Ролики, и всякие статейки, на всякий случай скачал. ))
А Ютуб с России денег не получает с 2022. Не отключают только по своим соображениям, возможно, просто потому что так проще.
переименуйте уже в православное - тытруба. Как раз в тему!