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Артур Томилко
Сервисы

МТС запустил бета-версию сервиса для совместной работы True Tabs

Он объединяет таблицы, дашборды, формы для проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие инструменты.

  • True Tabs можно интегрировать с CRM, ERP и другими системами через API, рассказали в компании. Чтобы получить доступ к бесплатной бета-версии сервиса, нужно подать заявку на сайте.
  • После полноценного выхода на рынок пользователям будут доступны разные тарифы, в том числе «безлимитная лицензия» для крупных компаний с развёртыванием решения на их инфраструктуре. Цены в МТС не раскрыли.
  • В первом квартале 2025 года функции сервиса планируют интегрировать в платформу для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Потенциальную прибыль от продаж компания оценивает в 1 млрд рублей в год.
  • В True Tabs можно создавать таблицы, формы, дашборды, а также управлять доступом к данным внутри команды. В будущем в сервисе появится ИИ-помощник, который сможет давать подсказки по использованию функций и «анализировать данные».
  • В августе 2024 года сервис для совместной работы Miro сообщил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси, в середине августа. Позже компания уточнила: услуги продолжат оказывать бесплатным пользователям. Аналогичное решение принял Notion.
  • На фоне этого сервис для совместной работы на онлайн-доске запустила VK. Свои аналог также разработали «Т-Банк» и «Яндекс».

#новости #мтс

99
22
29 комментариев
Granvi Account

"True Tabs можно интегрировать с CRM, ERP и другими системами через API". вообще, конечно, если быть точным, то это безграмотно. API это интерыейс программирования, а не интеграции. интеграция подразумевает использование уже готовых сигнальных интерфейсов и интерфейсов обмена данными. никакой разработки на целевой удаленной системе не ведётся. только в хост приложении

3
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Паувек-челух
8
6
1
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Микс из мусоровоза

Как раньше без этой шляпы разрабатывали 🤡

5
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Гриша Н.

Раньше не значит лучше

1
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Илья Заводов

Да уже и похожее есть
Не впечатлило

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Тот самый партизан

Берем vika.cn, переводим на русский, прикручиваем логотипы МТС - проект готов! Браво!

1
1
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Nikolay Ionov

как и большинство "наших" разработок)

2
1
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