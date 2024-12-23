МТС запустил бета-версию сервиса для совместной работы True Tabs

Он объединяет таблицы, дашборды, формы для проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие инструменты.True Tabs можно интегрировать с CRM, ERP и другими системами через API, рассказали в компании. Чтобы получить доступ к бесплатной бета-версии сервиса, нужно подать заявку на сайте.После полноценного выхода на рынок пользователям будут доступны разные тарифы, в том числе «безлимитная лицензия» для крупных компаний с развёртыванием решения на их инфраструктуре. Цены в МТС не раскрыли.В первом квартале 2025 года функции сервиса планируют интегрировать в платформу для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Потенциальную прибыль от продаж компания оценивает в 1 млрд рублей в год.В True Tabs можно создавать таблицы, формы, дашборды, а также управлять доступом к данным внутри команды. В будущем в сервисе появится ИИ-помощник, который сможет давать подсказки по использованию функций и «анализировать данные».В августе 2024 года сервис для совместной работы Miro сообщил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси, в середине августа. Позже компания уточнила: услуги продолжат оказывать бесплатным пользователям. Аналогичное решение принял Notion. На фоне этого сервис для совместной работы на онлайн-доске запустила VK. Свои аналог также разработали «Т-Банк» и «Яндекс». #новости #мтс
"True Tabs можно интегрировать с CRM, ERP и другими системами через API". вообще, конечно, если быть точным, то это безграмотно. API это интерыейс программирования, а не интеграции. интеграция подразумевает использование уже готовых сигнальных интерфейсов и интерфейсов обмена данными. никакой разработки на целевой удаленной системе не ведётся. только в хост приложении
Как раньше без этой шляпы разрабатывали 🤡
Раньше не значит лучше
Да уже и похожее есть
Не впечатлило
Берем vika.cn, переводим на русский, прикручиваем логотипы МТС - проект готов! Браво!
как и большинство "наших" разработок)